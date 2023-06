Timișoara, invadată de turiști. Sunt zile în care nu mai sunt locuri de cazare în oraș VIDEO

Anul Capitalei Europene a Culturii aduce la Timișoara o sumedenie de oaspeți care, mai ales în weekend-uri, atunci când au loc și mai multe evenimente culturale, ocupă toate spațiile de cazare disponibile în orașul de pe Bega.

În jur de 80.000 de brățări au fost date pentru cele trei zile ale festivalului Flight-District 23, cel mai mare eveniment open air al Timișoarei - Capitală Europeană a Culturii. Evenimentul de pe aerodromul Cioca a arătat și limitele unui oraș când vine vorba de a organiza evenimente majore. Mai mulți spectatori nu pot fi aduși, spun organizatorii. Una din minusurile Timișoarei se leagă de locurile de hoteluri.

Timișoara dispune de aproximativ 6.200 de locuri de cazare. Dacă se iau în considerare unitățile de cazare aflate într-o rază de aproximativ 80 de kilometri în jurul Timișoarei, putem să vorbim de peste 10.000 de paturi.

„Nu e ușor să organizezi un asemenea festival. Am avut parte și de un număr impresionant de turiști. Au venit din Anglia, Franța, Spania, Italia, iar din țară cei mai mulți au fost din București. Sunt fani care urmăresc artiștii și se duc unde găsesc bilete mai ieftine. Aici e o altă problemă, orașul nu are posibilitatea să cazeze mai mulți turiști. Dar e un lucru bun, pentru că deja au anunțat câteva mari lanțuri hoteliere că vin la Timișoara”, a declarat Ovidiu Megan, directorul Asociației Timișoara 2023.

Peste 30.000 de spectatori au asistat duminică, 18 iunie 2023, la concertul susținut de Rag’n’Bone Man. Chiar și artistul britanic, aflat la primul său conert din România, a rămas uimit de câtă lume a fost la concert.

Vor apărea și alte hoteluri mari

Vestea bună este că hotelierii continuă să deschidă noi spații de cazare în Timișoara. Iar unele mari lanțuri hoteliere și-au anunțat deja intenția de a construi hoteluri, precum ramada sau Hilton. În acest moment se află în construcție și un Radisson Blue.

„Hotelurile sunt pline, ceea ce e bine. Asta ne-am și dorit. Nu ne plângem de acest lucru. E și acesta un risc al unei Capitale Culturale Europene, să nu mai fie locuri. Dar spre marea noastră bucurie, în următoarea perioadă se va deschide încă un hotel de cinci stele, cu 48 de camere. Mai așteptăm deschiderea unui hotel, pe Brâncoveanu. S-au mai făcut locuri de cazare la aquaparkul Amazonia, dar așteptăm să deschidă și noul Galaxy, care va fi în zonă centrală. Cred că vor termina anul acesta. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dar există și foarte multe camere de tip Airbnb. Ne bucurăm că oamenii închiriază camere. Suntem un pic nemulțumiți de modul în care unitățile de cazare raportează turiștii prezenți. Mulți nu au înțels cât este de important să arătăm și lumii că suntem de succes, că orașul e plin, că nu sunt locuri”, a declarat Simion Giurcă, directorul Biroului de Turism al Primăriei Timișoara.

„Am găsit în diverse hoteluri, dar pe bucățele”

În weekendul de deschidere a Bienalei Art Encounters (19-21 mai 2023), organizatorii celui mai mare eveniment de artă contemporană din România (unde expun peste 60 de artiști români și internaționali), s-au plâns că efectiv nu mai aveau unde să cazeze artiști și pentru invitații din afara orașului. În acelaș timp, în acel sfârșit de săptămână, zeci de alte evenimente au fost înscrise în program, în mai multe zone și spații din Timișoara.

„Pregătim de luni bune, chiar de peste un an Bienala Art Encounters și în ultima lună, având atât de mulți invitați, artiști prezenți în Timișoara, ne-a fost foarte dificil să găsim cazare, întrucât se întâmplă atât de multe evenimente culturale, care aduc turiști, animă orașul și asta este foarte bine. Am găsit în diverse hoteluri, dar pe bucățele, două-trei camere aici, trei-patru în altă parte și atunci am împărțit grupul în mai multe multe și mai micuțe” , a declarat Oana Chirilă, managerul de comunicare al bienalei Art Art Encounters.

Anul titlului de Capitală Europeană a Culturii însemnă un imbold pentru economia locală.

„Mă bucur foarte, foarte mult că am devenit acest magnet și asta se traduce inclusiv în cifre de afaceri mai bune, nu doar în sectorul horeca, ci pentru tot orașul. Deci este și un factor economic, dar în primul și primul rând, mă bucur că povestea Timișoarei se face auzită. Poate durează un pic până înțelegem că acest an de capitală chiar schimbă lucrurile, chiar este o schimbare strategică, o oportunitate strategică reală”, a declarat Dominic Fritz.