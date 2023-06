Zeci de mii de spectatori la cel mai mare festival din vestul țării, Flight Festival - District 23 | FOTO VIDEO

Un număr impresionant de oameni au participat în primele două zile la Flight Festival- District 23, pe Aerodormul Cioca din Timișoara. Pentru ziua de sâmbătă, 17 iunie 2023, organizatorii au anunțat peste 30.000 de brățări vândute.

District 23, marele festival open air al Timișoarei - Capitală Europeană a Culturii, s-a dovedit un real succes. Dacă în prima zi, vineri, organizatorii au anunțat în jur de 20.000 de spectatori, sâmbătă, 17 iunie 2023, a fost nebunie pe Aerodromul Cioca, de la marginea orașului: au fost nu mai puțin de 30.000 de brățări, ceea ce înseamnă practic, la această oră, capacitatea maximă pentru un eveniment din Timișoara.

Nu ar mai fi loc nici măcar în spațiul amenajat în câmp, nici locuri suficiente de parcare (deși au fost amenajate în jur de 5.000), dar s-a dovedit că orașul nu are capacitatea să găzduiască atât de mulți oaspeți care au venit în număr uriaș doar pentru acest festival.

În weekendul care a trecut, nu s-au mai găsit locuri de cazare în hotelurile importante din Timișoara. Deși organizatorii au făcut apel ca festivalierii să încerce pe cât posibil să lase mașinile acasă și să folosească autobuzele puse la dispoziție de Societatea de Transport Public, mulți n-au ținut cont de sugestie. Astfel, deplasarea pe Calea Torontalului și DN 6 s-a făcut cu mare dificultate, chiar dacă polițiștii au ieșit în număr mare să dirijeze și să fluidizeze traficul.

Având în vedere că la un moment dat parcarea de la Cioca s-a închis, pentru că nu mai erau locuri, mașinile au fost lăsate pe marginea drumului pe kilometri întregi.

„Pentru că am avut un număr foarte mare de participanți, ne-am confruntat și cu anumite probleme. Din păcate a și plouat, așa că inevitabil s-a făcut noroi. Apoi, traficul. În prima zi am avut probleme în a pune la dispoziție suficiente autobuze, sâmbătă a fost mai bine. Parcarea s-a închis la un moment dat pentru că nu mai erau locuri. Apoi, toaletele au fost insuficiente. 30.000 e o cifră care ne arată că în Timișoara aceasta este limita. Nu poți mai mult. Intervine un blocj. Degeaba vrei să aduci un artist care adună 100.000 de oameni, nu avem infrastructură”, a declarat Ovidiu Megan, directorul Asociației Timișoara 2023.

Sâmbătă a fost nebunie pe aerodrom

Pentru că toată ziua de vineri a plouat, în prima zi toată incinta festivalului a fost plină de noroi. Lucrurile s-au mai îmbunătățit sâmbătă. În prima seară, capete de afiș au fost britanicul Tom Odell, americanii de la Delinquent Habits, Delia, BUG Mafia sau Connect-R.

Tom Odell a petrecut două zile înaintea concertului în Timișoara și a postat pe una din paginile sale de socializare un video cântând la pian în incinta Facultății de Muzică din Timișoara.

Sâmbătă, pe scena principală au urcat două nume mari: Clean Bandit și John Newman.



Duminică, în ultima zi, pe scena Flight Festival – District 23 pe scenă va urca cel mai mare nume din acest an, Rag’n’Bone Man.

Turiști din Anglia, Franța, Spania sau Italia

Flight Festival – District 23 a luat naștere în acest an prin reunirea a trei festivaluri (Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival), marcând o premieră pentru România: crearea unui „oraș” în afara Timișoarei, pe Aerodromul Cioca.

„District 23 a deschis practic programul estival al Timișoarei-Capitală Europeană a Culturii. Mă bucur că organizatorii a trei festivaluri și-au reunit forțele și resursele pentru a pune pe picioare acest eveniment. Și iată că după teatru – unde vom avea nume mari, expozițiile precum Brauner sau Brâncuși, Art Encounters, expoziția de la Cazarma U, avem și un mare festival, un start bun pentru sezonul estival. Nu e ușor să organizezi un asemenea festival. În primii ani am făcut parte din cei care au pus pe picioare Flight Festival. Am avut parte și de un număr impresionant de turiști. Au venit din Anglia, Franța, Spania, Italia, iar din țară cei mai mulți au fost din București. Sunt fani care urmăresc artiștii și se duc unde găsesc bilete mai ieftine. Aici e o altă problemă, orașul nu are posibilitatea să cazeze mai mulți turiști. Dar e un lucru bun, pentru că deja au anunțat câteva mari lanțuri hoteliere că vin la Timișoara”, a declarat Ovidiu Megan, directorul Asociației Timișoara 2023.

Cu două scene principale și încă trei scene secundare: Retro, Magnetic și Fratelli After Party, cu peste 15 zone de festival (VIP Zone, Food Zone, Kids Zone, zone de activare, plajă urbană, ateliere și workshop-uri, junglă urbană, zone de relaxare, zone de activități sportive), District 23 a fost, în anul în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, cel mai mare festival din vestul României.