25 noiembrie: Moare președintele cubanez Fidel Castro, unul dintre cei mai „vânați” oameni din istorie

Pe 25 noiembrie 2016, Fidel Castro, unul din cei mai cunoscuți lideri comuniști, s-a stins din viață la 90 de ani. Tot pe 25 noiembrie, în 1715, Nicolae Mavrocordat este numit domn al Țării Românești, inaugurând astfel era fanariotă.

1715: Începe perioada domniilor fanariote: Nicolae Mavrocordat devine domn al Țării Românești

Domniile fanariote reprezintă o perioadă importantă a istoriei naționale, întrucât a redefinit relația dintre Țările Române și Imperiul Otoman, menținând o autonomie internă relativă, dar sub un control strict exercitat de Poartă.

La începutul secolului XVIII, Imperiul Otoman, slăbit în fața Austriei și Rusiei, a considerat nesigure domniile boierilor locali din Țările Române și a început să numească domnitori fanarioți, greci educați și loiali Porții, pentru a administra eficient regiunea, scrie Rador.

Nicolae Mavrocordat, născut pe 3 mai 1680, la Constantinopol, a fost domnul Moldovei de două ori: 17 noiembrie 1709 - noiembrie 1710 și 1711 - 5 ianuarie 1716 și al Țării Românești, tot de două ori: 21 ianuarie 1716 - 25 noiembrie 1716 și martie 1719 - 14 septembrie 1730.

După ce a fost numit domn al Țării Românești pe 25 noiembrie 1715, practic, a fost inaugurată era fanariotă.

Domnia lui Mavrocordat s-a remarcat printr-o serie de măsuri administrative și fiscale menite să sporească veniturile pentru otomani, dar și prin reforme interne care au modernizat parțial administrația locală. El a fost un susținător al culturii și educației, încercând să echilibreze presiunile externe cu nevoile interne ale Țării Românești.

1864: Este promulgată „Legea instrucțiunii publice"

Pe 25 noiembrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza sancționa și promulga Legea Instrucțiunii Publice, prima lege organică școlară românească menită să reformeze sistemul de educație în raport cu direcțiile de modernizare ale Statului Român, conform Arhivelor Naționale ale României.

Legea Instrucțiunii Publice era rezultatul a 5 ani de dezbateri și viza adaptarea mai multor proiecte la evoluția și nevoile societății românești.

Legea stabilea că învățământul se împarte în public și privat, iar cel public în primar, secundar și superior. Învățământul primar era obligatoriu și gratuit pentru copiii de 8–12 ani, cu sancțiuni pentru părinți care nu respectau regula.

Corpul didactic era structurat pe patru grade: învățători, institutori, profesori secundari și profesori universitari. Administrarea învățământului era coordonată de ministrul Instrucțiunii, împreună cu consiliile de profil.

1936: Moare chimista română Gabriela Chaborski

Născută pe 14 octombrie 1891, la Bârlad, Vaslui, Gabriela Chaborski a fost chimistă și prima femeie conferenţiar universitar din România.

Gabriela Chaborski a urmat cursurile liceale la Ploieşti şi pe cele universitare la Facultatea de Ştiinţe Fizico-Chimice din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1916, scrie Enciclopedia României.

Lucrarea de doctorat susţinută la Geneva, la 22 martie 1919, are la bază o nouă formă de levură (ciupercă unicelulară), pe care o descoperise făcând analiza unei banane intrată în fermentaţie.

Admisă la Catedra de Chimie Generală şi Electrochimie din Universitatea din București, mai întâi asistent, în 1920, apoi conferenţiar de chimie anorganică, în 1924, a elaborat metode originale de separare şi dozare a unor elemente, precum şi lucrări referitoare la studiul moleculei, cu ecouri atât în ţară cât şi în străinătate.

A fost apreciată de savanţii Petru Poni şi Dragomir Hurmuzescu, iar profesorul elveţian Robert Chodat a numit genul de levură descoperit de ea „cultura Chaborski”, prima contribuţie a unei românce intrată în terminologia ştiinţifică internaţională.

A murit pe 25 noiembrie 1936, din cauza unei boli cronice de inimă şi, după dorinţa sa expresă, a fost incinerată.

2016: Moare fostul președinte cubanez Fidel Castro

Fidel Castro s-a născut pe 13 august 1926, în Provincia de Holguín, Cuba, și rămâne în istorie pentru activitatea sa de revoluționar cubanez și pentru transformarea țării în primul stat comunist din emisfera vestică.

Și-a petrecut primii ani în familia sa bogată de fermieri, fiind educat în școli iezuite, inclusiv în Colegio Belén din Havana. Din 1945 a studiat dreptul la Universitatea din Havana, absolvind în 1950. Castro a practicat avocatura într-o societate mică între 1950-1952.

Fidel Castro l-a acuzat pe dictatorul Fulgencio Batista de violarea constituției în tribunal, dar petiția a fost ignorată. Așadar, Castro a atacat cazarma Moncada în 1953, a fost arestat și condamnat la 15 ani, dar eliberat în 1955, plecând în exil în Mexic, unde a format Mișcarea 26 Iulie.

În 1956 s-a întors în Cuba cu exilați, doar 16 supraviețuind inițial și continuând lupta de gherilă în Sierra Maestra. Printre supraviețuitori erau și Ernesto „Ché” Guevara, Raúl Castro și Camilo Cienfuegos.

În 1958, forțele lui Batista au fost înfrânte, iar la 1 ianuarie 1959 Batista a fugit, iar Castro a preluat Havana. În 1961, a primit Premiul Lenin pentru Pace. Fidel Castro a fost unul dintre cei mai „vânați” oameni din istorie, asupra vieții sale fiind comise numeroase atentate, toate soldate cu eșec.

Fabián Escalante⁠, fostul șef al serviciilor de contrainteligență ale Cubei, cel care a fost împuternicit cu protejarea lui Fidel Castro pe durata celor 49 de ani cât s-a aflat la dictatură, a estimat numărul atentatelor la viața lui Castro la 638.

Pe 19 februarie 2008, Fidel Castro a declarat oficial că renunță la putere. În august 2006, în urma unei intervenții chirurgicale, cedase deja, cu titlu interimar, atribuțiile sale fratelui său, Raul.

A murit la 25 noiembrie 2016, la vârsta de 90 de ani.

2020: Moare Diego Maradona, o legendă a fotbalului mondial

Diego Armando Maradona, „El Pibe de Oro”, s-a născut pe 30 octombrie 1960, în Lanús, Provincia Buenos Aires, Argentina.

Maradona este considerat de către mulţi din lumea fotbalului (inclusiv jurnalişti sportivi, foşti şi actuali jucători, fani) ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, împărţind cu Pelé titlul de Jucătorul Secolului decernat de FIFA.

De-a lungul carierei sale de jucător profesionist, Maradona a jucat pentru Argentinos Juniors (1976-1980), Boca Juniors (1981, 1995-1998), FC Barcelona (1982-1984), Napoli (1984-1991), FC Sevilla (1992-1993) şi Newell's Old Boys (1993-1994).

Diego Maradona a jucat 91 de meciuri pentru naționala Argentinei, marcând 34 de goluri. A participat la patru Cupe Mondiale, inclusiv în 1986, când, ca căpitan, a condus Argentina spre titlul mondial, învingând Germania de Vest în finală, și a câștigat Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător al turneului.

În cariera sa de antrenor, Maradona a devenit selecționer al Argentinei în noiembrie 2008, după experiențe scurte și fără succes la Mandiyu de Corrientes (1994) și Racing Club (1995). După eliminarea Argentinei în sferturile Cupei Mondiale 2010, Federația Argentiniană a decis să nu-i mai prelungească contractul.

Ulterior, a pregătit echipele Al Wasl FC și Fujairah din Emiratele Arabe Unite, iar în 2018 a preluat echipa mexicană Dorados de Sinaloa, continuând în 2019 cu Gimnasia de la Plata.