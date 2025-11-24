search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Țările în care majoritatea magazinelor sunt închise duminica. Informații utile pentru vacanțe și city break

0
0
Publicat:

Dacă în România cei mai mulți ne facem cumpărăturile în weekend și suntem obișnuiți ca magazinele să aibă program prelungit, în multe țări din Europa lucrurile stau cu totul diferit. Duminica este pentru odihnă, iar supermarketurile și mall-urile au lacătul pus. Singurele magazine pe care le puteți găsi deschise în țări precum Germania sau Austria, de exemplu, sunt cele din benzinării, aeroporturi, gări sau zonele foarte turistice.  

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Cum stau lucrurile în Germania

Germania conduce topul țărilor unde duminica odihna este sfântă. Există chiar și o lege care interzice marilor magazine să funcționeze în ultima zi din săptămână și de sărbătorile legale. Actul normativ în varianta originală datează încă din 1956, când sindicatele au făcut presiuni, dar a fost actualizată în 2003. Prevede, totodată, că în timpul săptămânii magazinele se închid la ora 20:00. Sunt exceptate însă de la reguli benzinăriile, magazinele din gări și aeroporturi ori farmaciile. 

În plus, o altă actualizare, din 2006, le dă landurilor independență în ceea ce privește orarele magazinelor. Așa că dacă mergeți în vacanță în Germania, foarte importantă este regiunea. Bavaria, de exemplu, a adoptat o lege prin care majoritatea magazinelor pot fi deschise doar patru duminici pe an. Cu toate acestea, permite ca micro-supermarketurile digitale (fără personal) de până la 150 m² să funcționeze 24/7, inclusiv duminica, dacă consiliul local aprobă programul. Municipalitățile bavareze pot autoriza și “nopți de shopping prelungite”, în care magazinele pot rămâne deschise până la miezul nopții, dar numai de opt ori într-un an.

În Berlin, în schimb, magazinele obișnuite pot fi deschise până la 10 duminici pe an. Există și unități comerciale deschise în fiecare duminică, dar cu program special. Acestea sunt:

- Standurile care vând suvenire, hărţi, ghiduri de oraş, ţigări sau consumabile simple pot fi deschise duminica între 13:00 și 20:00

- Supermarketurile din gări/aeroporturi

- Florăriile, puncte de vânzare cu ziare/reviste și brutăriile  pot fi deschise duminica între 07:00 și 16:00. 

Reglementările din Austria

Și în țara vecină, Austria, majoritatea magazinelor sunt închise duminica. 

Există și câteva excepții:

  • Magazinele  din gări și aeroporturi
  • Benzinările
  • Farmaciile 
  • Magazinele din zonele turistice

În zilele lucrătoare, magazinele sunt de obicei deschise între 08:00 și 18:00, dar programul poate fi extins până la ora 20:00. 

Ce se întâmplă în Franța

Nici în Franța programul nu este ca în România, dar găsim mai multe magazine deschise decât în Germania sau Austria. 

În Paris, inclusiv marile centre comerciale, precum Galeriile Laffayete, sunt deschise duminica, așa că nu trebuie să vă faceți griji din acest punct de vedere dacă plănuiți un city break în Orașul Luminilor. Trebuie să țineți însă cont că programul este de obicei până la ora 20:00. Și magazinele din zonele turistice rămân deschise în weekend.

În zonele mai puțin turistice din Franța, sunt deschise duminica brutăriile și cofetăriile (dimineața), benzinăriile, magazinele din gări și aeroporturi, dar și farmaciile și magazinele de proximitate. 

Reglementările din Grecia

În Grecia, multe dintre magazine sunt închise duminica, mai ales în orașele mici. Piețele și brutăriile pot fi deschise dimineața devreme, dar majoritatea se închid după prânz. Farmaciile sunt deschise prin rotație, iar benzinăriile și supermarketurile sunt deschise pentru urgențe. 

În orașe mari precum Atena sau Salonic ori în celelalte zone turistice, vara mai ales, lucrurile se schimbă. Majoritatea magazinelor rămân deschise chiar și dumica. 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Regulile din Italia și Spania 

În Italia și Spania, regulile privind magazinele duminica sunt și mai flexibile. Mall-urile și supermarketurile mari sunt în general deschise, cu program normal sau redus. 

În ceea ce privește magazinele de cartier sau micile afaceri, orarul depinde de politica fiecărui patron. În zonele turistice mari, aproape toate sunt deschide duminica. 

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
digi24.ro
image
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
stirileprotv.ro
image
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
gandul.ro
image
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
mediafax.ro
image
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
fanatik.ro
image
O femeie din România sfidează dizabilitatea și a scris o carte care poate inspira o generație: „Am înțeles că nu mă voi vindeca niciodată din punct de vedere fizic, dar pot să lucrez cu psihicul meu”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
playtech.ro
image
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
Noi întreruperi de curent programate în București, Ilfov și Giurgiu între 24 și 28 noiembrie. Zonele unde alimentarea cu energie va fi oprită temporar
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Gata cu numerarul, este lege! Ce trebuie să ştie toţi românii obişnuiţi cu plata cash
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță 400 de lei în plus la pensie. Când ajung banii la pensionari
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol