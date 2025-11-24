Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia ContiTech

Producătorul german de componente auto şi anvelope Continental AG analizează eliminarea a până la 1.500 de locuri de muncă suplimentare la divizia sa de produse de cauciuc şi materiale plastice ContiTech. Gigantul german deține la Timișoara divizia ContiTech.

Intenția de a face concedieri a fost făcută luni de o sursă din consiliul de întreprindere, într-un moment în care grupul se pregăteşte să vândă divizia ContiTech în ceea ce ar urma să fie o amplă restructurare a companiei, transmite Reuters.

Continental anunţase anterior că are intenţia de a realiza economii anuale de 150 de milioane de euro, începând cu 2028, la ContiTech, divizie pe care intenţionează să o vândă anul viitor pentru a concentra grupul exclusiv pe afacerea sa principală, care este producţia de anvelope.

„Măsurile anterioare nu mai sunt suficiente", a transmis compania.

În luna ianuarie, Continental şi-a anunţat intenţia de a închide patru fabrici şi de restructura alte două uzine, ceea ce va afecta 580 de locuri de muncă la ContiTech.

La nivelul întregului grup, a fost anunţată eliminarea a aproximativ 10.000 de locuri de muncă, în cadrul măsurilor de restructurare care au inclus şi separarea de divizia de piese auto a Continental - acum listată sub numele de Aumovio - la începutul acestui an.

Măsurile suplimentare de la ContiTech, care se vor concentra pe rolurile administrative, vin ca răspuns la schimbarea contextului de piaţă, a declarat compania, adăugând că speră să îmbunătăţească competitivitatea.

Într-o declaraţie comună, sindicatul IGBCE şi a consiliului de întreprindere de la Continental au numit noile planuri "o altă încălcare a încrederii" în procesul de restructurare.

Continental este unul dintre cei mai mari angajatori privaţi din România, cu circa 20.000 de salariaţi. Din aceştia, 13.000 lucrează acum sub brandul Aumovio în unităţile de la Braşov, Iaşi, Sibiu şi Timişoara iar restul angajaţilor români rămân în celelalte divizii Continental - inclusiv ContiTech.

„Fabrica cu numărul șapte din România a fost deschisă în 2002, în Parcul Industrial Freidorf din Timișoara. Unul dintre sectoarele de activitate pentru grup, îl reprezintă cauciucul. În locația din Timișoara, lucrăm preponderent cu cauciuc și cu aliaje de aluminiu.

Avem două unități de producție unde fabricăm curele de transmisie și de distribuție pentru mașini și unde asamblăm țevi pentru sistemul de AC și pentru sistemul de servodirecție și control al șasiului”, se arată într-un anunț făcut de Continental România.