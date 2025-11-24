Românii renunță la mesele în oraș. TVA-ul mărit și austeritatea au redus drastic consumul la restaurant

În 2025, măsurile de austeritate și creșterea TVA au dus la o scădere accentuată a consumului, tot mai puțini români permițându-și să petreacă o seară la restaurant în familie, în jurul unei mese bogate, cu mai multe feluri de mâncare.

Datele din ultimele luni, septembrie – noiembrie, arată că românii au 1-2 vizite la restaurant pe lună, faţă de 4-5 ieşiri lunar în anii trecuţi. Aproximativ 30% dintre clienţi comandă un singur fel de mâncare şi doar una-două băuturi, iar mulţi aleg meniul zilei sau oferte speciale.

„Românii continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar şi numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în oraş nu mai este o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie planificată. Datele din ultimele luni, septembrie – noiembrie, arată că românii au 1-2 vizite la restaurant pe lună, faţă de 4-5 ieşiri lunar în anii trecuţi”, arată o analiză a unui restaurant din Bucureşti.

În acest context, clienţii cheltuiesc mai cumpătat şi caută experienţe care să merite deplasarea: preparate pe care nu le pot reproduce acasă, cu plating spectaculos, atmosferă şi servicii care transformă masa într-un moment memorabil.

„Comportamentul la masă s-a schimbat semnificativ în 2025. Românii vin în continuare la restaurant, dar mult mai rar, de 1-2 ori pe lună, iar unii dintre consumatori chiar mai rar, şi cu un motiv foarte clar: o aniversare, o onomastică, o logodnă, o cină romantică sau o întâlnire de business. Oamenii sunt mai atenţi la buget şi mult mai calculaţi. Fiecare ieşire este evaluată atent, iar experienţa trebuie să merite deplasarea. Vor să simtă că mâncarea şi experienţa în ansamblu în restaurant merită banii daţi, de aceea sunt şi mai selectivi, nu merg oriunde întâmplător, ci unde obţin maximum şi chiar extra pentru cât plătesc”, afirmă Ana Savin, proprietarul restaurantului, cu peste 10 ani de activitate în HoReCa, antreprenoare care deţine două restaurante nice dining în România, în Bucureşti şi Galaţi.

Aproximativ 30% dintre clienţi comandă un singur fel de mâncare şi doar una-două băuturi, iar mulţi aleg meniul zilei sau oferte speciale. Tot mai des, sunt căutate preparatele, cum sunt platouri, care pot fi împărţite între două-trei persoane, iar cocktailurile şi sticlele de vin sunt comandate mai rar. De asemenea, sunt căutate meniurile zilei la prânz şi ofertele speciale.

Clineții sunt cupluri mature, cu venituri medii și atenție la buget

Românii care ies la restaurant în 2025 sunt în mare parte cupluri cu vârste între 30 şi 45 de ani, cu venituri medii şi peste medie, atenţi la buget, dar dispuşi să plătească pentru o experienţă care merită, arată analiza. În acest segment se regăsesc frecvent antreprenori, oameni din mediul corporate, specialişti cu joburi stabile, care aleg să iasă mai rar, dar foarte selectiv.

Aceşti clienţi prioritizează calitatea, porţiile generoase, gustul bun şi atmosfera, transformând ieşitul la restaurant într-o ocazie specială, nu într-o rutină.

„Cheltuiala medie la restaurant este între 120 şi 200 de lei de persoană, iar cina rămâne momentul preferat, în special pentru ocazii speciale. Prânzul este ales mai ales pentru întâlniri de business sau mese cu colegii. Tendinţa este clară: românii ies mai rar la restaurant, dar atunci când o fac, îşi doresc o experienţă completă – preparate semnate de chef, plating spectaculos, finalizări la masă, preparate flambate, mâncare instagramabilă şi o atmosferă care să îi facă să uite de rutina zilnică. Nu vor doar să mănânce, ci să trăiască un moment memorabil şi cu valoare emoţională”, afirmă Ana Savin.

Românii caută acum preparate pe care nu le pot reproduce acasă. Pentru mulţi, experienţa culinară trebuie să justifice ieşirea. Tocmai de aceea, se informează mai atent ca oricând: analizează fotografii, recenzii, meniuri, atmosfera localului şi modul în care sunt prezentate preparatele.