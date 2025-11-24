search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Românii renunță la mesele în oraș. TVA-ul mărit și austeritatea au redus drastic consumul la restaurant

0
0
Publicat:

În 2025, măsurile de austeritate și creșterea TVA au dus la o scădere accentuată a consumului, tot mai puțini români permițându-și să petreacă o seară la restaurant în familie, în jurul unei mese bogate, cu mai multe feluri de mâncare.

O femeie taie cu atenție carnea din farfurie, la restaurant
Din ce în ce mai puțini români iau masa la restaurant. Foto Shutterstock

Datele din ultimele luni, septembrie – noiembrie, arată că românii au 1-2 vizite la restaurant pe lună, faţă de 4-5 ieşiri lunar în anii trecuţi. Aproximativ 30% dintre clienţi comandă un singur fel de mâncare şi doar una-două băuturi, iar mulţi aleg meniul zilei sau oferte speciale.

Românii continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar şi numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în oraş nu mai este o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie planificată. Datele din ultimele luni, septembrie – noiembrie, arată că românii au 1-2 vizite la restaurant pe lună, faţă de 4-5 ieşiri lunar în anii trecuţi”, arată o analiză a unui restaurant din Bucureşti.

În acest context, clienţii cheltuiesc mai cumpătat şi caută experienţe care să merite deplasarea: preparate pe care nu le pot reproduce acasă, cu plating spectaculos, atmosferă şi servicii care transformă masa într-un moment memorabil.

Comportamentul la masă s-a schimbat semnificativ în 2025. Românii vin în continuare la restaurant, dar mult mai rar, de 1-2 ori pe lună, iar unii dintre consumatori chiar mai rar, şi cu un motiv foarte clar: o aniversare, o onomastică, o logodnă, o cină romantică sau o întâlnire de business. Oamenii sunt mai atenţi la buget şi mult mai calculaţi. Fiecare ieşire este evaluată atent, iar experienţa trebuie să merite deplasarea. Vor să simtă că mâncarea şi experienţa în ansamblu în restaurant merită banii daţi, de aceea sunt şi mai selectivi, nu merg oriunde întâmplător, ci unde obţin maximum şi chiar extra pentru cât plătesc”, afirmă Ana Savin, proprietarul restaurantului, cu peste 10 ani de activitate în HoReCa, antreprenoare care deţine două restaurante nice dining în România, în Bucureşti şi Galaţi.

Aproximativ 30% dintre clienţi comandă un singur fel de mâncare şi doar una-două băuturi, iar mulţi aleg meniul zilei sau oferte speciale. Tot mai des, sunt căutate preparatele, cum sunt platouri, care pot fi împărţite între două-trei persoane, iar cocktailurile şi sticlele de vin sunt comandate mai rar. De asemenea, sunt căutate meniurile zilei la prânz şi ofertele speciale.

Clineții sunt cupluri mature, cu venituri medii și atenție la buget

Românii care ies la restaurant în 2025 sunt în mare parte cupluri cu vârste între 30 şi 45 de ani, cu venituri medii şi peste medie, atenţi la buget, dar dispuşi să plătească pentru o experienţă care merită, arată analiza. În acest segment se regăsesc frecvent antreprenori, oameni din mediul corporate, specialişti cu joburi stabile, care aleg să iasă mai rar, dar foarte selectiv.

Aceşti clienţi prioritizează calitatea, porţiile generoase, gustul bun şi atmosfera, transformând ieşitul la restaurant într-o ocazie specială, nu într-o rutină.

Cheltuiala medie la restaurant este între 120 şi 200 de lei de persoană, iar cina rămâne momentul preferat, în special pentru ocazii speciale. Prânzul este ales mai ales pentru întâlniri de business sau mese cu colegii. Tendinţa este clară: românii ies mai rar la restaurant, dar atunci când o fac, îşi doresc o experienţă completă – preparate semnate de chef, plating spectaculos, finalizări la masă, preparate flambate, mâncare instagramabilă şi o atmosferă care să îi facă să uite de rutina zilnică. Nu vor doar să mănânce, ci să trăiască un moment memorabil şi cu valoare emoţională”, afirmă Ana Savin.

Românii caută acum preparate pe care nu le pot reproduce acasă. Pentru mulţi, experienţa culinară trebuie să justifice ieşirea. Tocmai de aceea, se informează mai atent ca oricând: analizează fotografii, recenzii, meniuri, atmosfera localului şi modul în care sunt prezentate preparatele.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
digi24.ro
image
Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat
stirileprotv.ro
image
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
gandul.ro
image
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
mediafax.ro
image
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
fanatik.ro
image
O femeie din România sfidează dizabilitatea și a scris o carte care poate inspira o generație: „Am înțeles că nu mă voi vindeca niciodată din punct de vedere fizic, dar pot să lucrez cu psihicul meu”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
playtech.ro
image
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate pe zi”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
Noi întreruperi de curent programate în București, Ilfov și Giurgiu între 24 și 28 noiembrie. Zonele unde alimentarea cu energie va fi oprită temporar
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Gata cu numerarul, este lege! Ce trebuie să ştie toţi românii obişnuiţi cu plata cash
romaniatv.net
image
CASS eliminat pentru mame, veterani, foști deținuți politici, invalizi. Senatul a adoptat proiectul PSD
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol