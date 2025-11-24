search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
Sute de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ciprian Ciucu: „Există o rețea bine organizată"

Publicat:

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a relatat luni, 24 noiembrie, cum a „inițiat destructurarea unei rețele” prin care sute de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal acte românești.

Diverși intermediari promit facilitarea obținerii cetățeniei. FOTO ilustrativ justconsult
Diverși intermediari promit facilitarea obținerii cetățeniei. FOTO ilustrativ justconsult

„La inițiativa mea, a fost demarată cercetarea care a dus la ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești! Astfel, am inițiat destructurarea unei rețele mai vechi care acționa la nivel național”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

„Problema este una serioasă!” 

Primarul Sectorului 6 spune că a aflat de această situație după ce, anul trecut, a schimbat fosta conducere de la Evidența Persoanelor, „iar cea nouă mi-a adus la cunoștință unele inadvertențe în ceea ce privește documentele de stare civilă depuse”:

„Directorul General al Direcției Locale de Evidență a Personelor a sesizat organele de cercetare din cadrul Poliției Naționale, în urma dispoziției pe care i-am dat-o în decembrie 2024. În luna noiembrie 2024, am dispus ca lucrătorii de la starea civilă să verifice integral documentele depuse de către cetățenii moldoveni, ucrainieni și ruși pentru transcrierea actelor de stare civilă în urma dobândirii cetățeniei române”.

Edilul mai precizează că ancheta a fost extinsă la toate structurile de evidență din București, dar și din țară.

„Problema este una serioasă! Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa! Se pare că am inițiat destructurarea unei rețele vechi de peste 10 ani”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Cazuri de obținere ilegală, dar rapidă a cetățeniei române

Amintim că, în august, doi bărbați care au promis cetățenilor ruși obținerea rapidă a cetățeniei române, invocând influență la Consulatul României din Odesa și la Autoritatea pentru Cetățenie din București, au fost condamnați în lipsă la Chișinău și dați în urmărire.  

Potrivit anchetei conduse de Procuratura Anticorupție în cooperare cu Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova, perioada 2016-2018, cei doi bărbați au indus în eroare mai mulți cetățeni ruși, pretinzând că dețin influență directă asupra funcționarilor de la Consulatul României din Odesa, Ucraina, și de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București.

Citește și: Doi bărbați, dați în urmărire în R. Moldova, după ce au cerut mii de euro unor ruși cu promisiunea obținerii cetățeniei române

Escrocii cereau câte 15.000 de euro pentru fiecare adult și 7.000 de euro pentru fiecare copil, motivând că banii sunt dați mai departe pentru ca funcționării de la Consulatul României din Odesa să accepte depunerea dosarelor pentru dobândirea cetățeniei române de către cetățenii ruși, „dosarele să fie lucrate în regim prioritar și nu în ordinea înregistrării lor, pentru aprobarea pozitivă a ordinului de acordare a cetățeniei române și depunerea fără rând a Jurământului de credință față de Statul Român la entitatea consulară. Pentru depunere fără rând a Jurământului era percepută o taxă suplimentară ce varia între 1.500 și 1.700 de euro”, potrivit procurorilor moldoveni.

În noiembrie, structurile judiciare moldovene au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, vizând o firmă din Republica Moldova care ajuta străinii, în special rușii, să obțină cetățenia română și moldovenească contra unor sume de bani.

Procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), alături de mascații de la „Fulger” și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) din Republica Moldova, au efectuat percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 lei moldovenești, adică mai mult de 300.000 de euro, la bugetul public al Republicii Moldova.

,,Prin urmare, au fost efectuate 12 percheziții cu sprijinul angajaților Fulger la contribuabilii care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României. Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei Republicii Moldova, se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român. Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională, monedă străină cât și în monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare”, au subliniat responsabilii PCCOCS.

Rezultatul perchezițiilor 

În urma descinderilor au fost ridicate ,,telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse”.

Structurile judiciare anchetează compania, precum și două persoane aflate la conducerea acesteia.

,,Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, au conchis reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

