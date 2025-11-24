Video Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus

Un videoclip care pare să surprindă executarea a cinci prizonieri de război ucraineni de către un soldat rus a fost publicat sâmbătă de organizația ucraineană open-source DeepState. Imaginile, difuzate pe un canal de Telegram, arată un militar rus trăgând asupra unor ucraineni care zăceau pe pământ.

Sursa video: X/@andrewofpolesia

DeepState a anunțat că lucrează în prezent pentru a confirma locul exact, momentul și circumstanțele în care ar fi avut loc execuțiile, relatează TVP World. Procuratura Generală a Ucrainei a raportat, încă din 6 octombrie 2025, că anchetatorii au documentat dovezi privind uciderea a cel puțin 322 de prizonieri de război ucraineni după capturare, potrivit Kyiv Independent.

Executarea prizonierilor de război este considerată crimă de război în temeiul Convențiilor de la Geneva, care interzic tortura, violența și uciderea fără proces.

Nu este primul incident de acest fel semnalat recent. Pe 15 noiembrie, DeepState a raportat că forțele ruse ar fi împușcat doi soldați ucraineni capturați în apropiere de localitatea Zatishshia, în regiunea Zaporojie. Potrivit organizației, autorii ar fi fost eliminați de o dronă aproximativ 20 de minute mai târziu.

Tot în această lună, un soldat rus a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea unui prizonier de război ucrainean — prima sentință de acest fel pronunțată în Ucraina.

Autoritățile ucrainene susțin că astfel de cazuri arată amploarea crimelor comise împotriva militarilor lor capturați și cer comunității internaționale să intensifice monitorizarea și documentarea abuzurilor.