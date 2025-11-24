Cine sunt rușii care ar fi primit în mod fraudulos cărți de identitate românești

Între 2022-2024, mai mulți cetățeni ruși ar fi primit în mod fraudulos cărți de identitate românești. Potrivit surselor, unii din ei ar fi obținut ilegal buletine și pașapoarte românești folosind identitatea unor soldați ucraineni morți în război.

Infractori periculoși sau oligarhi conectați la interesele Kremlinului și puși pe lista sancțiunilor de către țări din Occident ar fi fost dați recent în consemn la Poliția de Frontieră.

Potrivit G4Media, cei mai mulți dintre cei luați în vizor au folosit certificate de cetățenie false, presupus eliberate de consulate ale României peste hotare, pe baza cărora au primit, apoi, din partea autorităților din România buletine și pașapoarte care le-au permis să călătorească liber în statele Uniunii Europene.

Fenomenul ar fi fost posibil prin rețele transfrontaliere care au oferit mită unor funcționari și au exploatat vulnerabilități legislative și lipsa unor baze de date centralizate.

MAE și Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu au răspuns solicitărilor de informații din 6 noiembrie. Direcția Generală Pașapoarte spune că verifică riguros certificatele de cetățenie și sesizează instituțiile competente când identifică documente neconforme.

Alexander SERGEEV, născut 26 mai 1966, absolvent al Institutului de Aviație din Kazan în 1989, ulterior ofițer în cadrul Forțelor Aeriene ale URSS și inginer la Concernul Vostok. Carte de identitate emisă inițial de SPCLEP Dumbrăveni. Sectorul 6 al Municipiului București prin primar l-a dat în judecată într-o speță cu obiect „ anularea actului de căsătorie”.

Viktor SHKIPIN, născut 26 ianuarie 1975, fost director de marketing la SberBank, cea mai mare bancă din Rusia. Conform contului de Linkedin predă la Skolkovo School of Management din Moscova, instituție înființată, printre alții, de oamenii de afaceri Alexander Abramov, Roman Abramovici și Ruben Vardanian, apropiați de Vladimir Putin și/sau aflați pe lista sancțiunilor internaționale. Carte de identitate emisă inițial de SPCLEP Dumbrăveni. În acest moment, și el este chemat la bară într-un proces intentat de Direcția Locală de Evidența Persoanelor Sector 6, obiect „ stare civilă”.

Artem SHUNTIKOV, născut 15 noiembrie 1983, fost director la Nefteprombank, urmărit penal pentru infracțiuni financiare, conform contului de Linkedin s-a stabilit în Muntenegru. Carte de identitate emisă inițial de SPCLEP Câmpulung Moldovenesc. Și pe numele său se află pe rol un dosar intentat de Sectorul 6 al Municipiului București, litigiul fiind pornit de la legalitatea unui act de identitate.

Vyacheslav SOLOMIN, născut 4 mai 1975, persoană care a avut funcții de conducere în companii din domeniul mineritului și energiei electrice precum Sibur Holding, Inter RAO UES, EuroSibEnergo, Rusal, Yes Enrgo Limited. Carte de identitate emisă inițial de SPCLEP Huși. În prezent, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 l-a dat în judecată într-un dosar cu obiect „stare civilă”.

Oksana PODIEIABLONSKAIA, născută 5 aprilie 1984. Are carte de identitate emisă inițial de SPCLEP Săveni. Luna trecută, Sectorul 6 al Municipiului București a cerut în instanță „anularea act naştere 18340/27.11.2023”, pârâți fiind PODIEIABLONSKAIA, Alisa Danilova și Makar Danilov.

În ultimele luni, instituții din Sectorul 6 au deschis zeci de procese în care au cerut anularea unor acte de naștere/căsătorie pe numele unor cetățeni ruși care ar fi obținut fraudulos aceste documente.

Sentința într-un dosar care îl vizează pe cetățeanul rus Alexandr Strelnikov, dosar decis pe fond pe 7 noiembrie 2025, arată modul de operare al fraudei: folosirea unui certificat de cetățenie română fals.

Verificările Serviciului de Stare Civilă Sector 6 au arătat că Strelnikov nu a depus niciodată cerere de dobândire a cetățeniei, nici cerere pentru depunerea jurământului, proceduri care sunt obligatorii. Cu toate acestea, el a prezentat un certificat de cetățenie pretins emis în 2016, în Rusia, pe baza căruia a primit în 2024 un act de naștere românesc.

Instanța a anulat actul, iar Strelnikov nu a depus întâmpinare în proces.

Suspiciuni a mai ridicat pentru anchetatori cazul rusului Iuri Istomin, care împarte în București aceeași adresă cu Constantin Țuțu, un controversat politician din Republica Moldova, acolit al lui Vladimir Plahotniuc, ambii fiind extrădați recent din Grecia ca să fie judecați pentru mai multe infracțiuni.

Primarul Sectorului 6: „Au început, prin avocați, să facă fel și fel de presiuni”

Ciprian Ciucu a declarat pentru Antena 3 CNN că a schimbat conducerea de la Serviciul pentru Evidența Persoanelor din Sectorul 6.

„Nu vreau să iau eu gloria procurorilor, vreau să spun ce am făcut noi. În ianuarie 2024, am schimbat conducerea de la Evidența Persoanelor. Au emis documente de identitate ucrainenilor bazat pe acte false. Au început, prin avocați, să facă fel și fel de presiuni. În luna noiembrie 2024, am dispus colegilor mei să verifice exhaustiv toate aceste acte de identitate care ar trebui să fie eliberate de alte autorități.”

Potrivit primarului, actele de identitate respective nu aveau corespondent în bazele de date ale autorității de cetățenie.

„I-am dat imediat dispoziție șefului de la Evidența Persoanelor să facă o plângere la Poliție”, a transmis acesta.

„Am înțeles că au fost anchete deja inițiate în Botoșani, nu pot decât să-i felicit pe procurori și aștept răspuns în Sectorul 6 cu privire la plângerea pe care am trimis-o. Ei (n.r. cetățenii ucraineni) nu știau limba română sau să se prezinte și aveau în spate firme de avocatură.”