Creștere explozivă a plăților din Pilonul II după introducerea CASS pentru pensiile private mai mari de 3.000 de lei

0
0
Publicat:

Introducerea CASS de 10% pentru pensiile private mai mari de 3.000 de lei a declanșat un val de retrageri din Pilonul II. Plățile lunare au ajuns la peste 400 de milioane de lei, iar tot mai mulți români aleg plata eșalonată ca să reducă taxele.

Creșterea taxării îi determină pe mulți să solicite plata pensiei private. Foto: Shutterstock
Creșterea taxării îi determină pe mulți să solicite plata pensiei private. Foto: Shutterstock

Românii își scot banii înainte de decizia CCR

Plățile din Pilonul II au ajuns la niveluri record în ultimele luni, pe fondul introducerii contribuției de 10% CASS și al temerilor privind viitoarea lege aflată în analiza Curții Constituționale. Retragerile au crescut de la aproximativ 140 de milioane de lei pe lună în prima parte a anului, la peste 400 de milioane de lei în septembrie, potrivit datelor agregate de platforma desprepensiiprivate.ro și confirmate de expertul în pensii private George Moț.

Doar în ultimele trei luni, fondurile de pensii au plătit către beneficiari 943 de milioane de lei, depășind totalul de 861 de milioane de lei achitat în primele șase luni ale anului. Creșterea accelerată vine într-un context tensionat, în care participanții la sistemul de pensii private se grăbesc să își acceseze economiile înaintea verdictului CCR privind modul de plată a pensiilor private.

CCR decide modul de plată al pensiilor private

Mâine, 25 noiembrie, este programată o nouă ședință la Curtea Constituțională a României, unde judecătorii vor analiza legea privind modul de plată a pensiilor private și vor stabili dacă aceasta respectă sau nu Constituția. Documentul stabilește, între altele, limitarea plății unice la cel mult 30% din suma acumulată și introducerea unor reguli stricte privind ratele lunare și durata plăților.

Profitabilitatea fondurilor de pensii se află, conform desprepensiiprivate.ro, la cel mai ridicat nivel de la înființarea sistemului. În același timp, numărul cererilor de retragere a crescut constant

Plăți record pe fondul temerilor privind viitoarea lege

George Moț, fondatorul platformei desprepensiiprivate.ro și fost angajat ASF timp de 12 ani, afirmă că introducerea CASS și incertitudinea legislativă au generat două efecte vizibile: creșterea numărului de solicitări de plată și orientarea participanților spre plata eșalonată.

Potrivit acestuia, plățile lunare sunt acum aproape de trei ori mai mari decât în primul semestru. În același timp, plata eșalonată a cunoscut o creștere puternică, într-un ritm mai accelerat decât plata unică.

Septembrie, luna de cotitură

Datele arată că septembrie a fost luna în care strategia de retragere a participanților s-a schimbat vizibil. Plățile au crescut cu 49% față de august. Plățile în rate au crescut cu 62%, iar cele unice cu 43%.

Schimbarea vine după introducerea contribuției CASS de 10% la plata pensiei private pentru partea care depășește 3.000 de lei, conform Legii 141 din 25 iulie 2025. Contribuția se reține la momentul plății efective către beneficiar.

Un exemplu prezentat de George Moț arată diferențele de taxare. Retragerea unei sume de 60.000 de lei dintr-o singură tranșă generează taxe de peste 3.000 de lei. Retragerea în 12 rate scade valoarea totală a taxelor la aproximativ 2.200 de lei.

Ce prevede legea aflată la CCR

Legea supusă controlului constituțional stabilește:

• posibilitatea sau interdicția retragerii întregii sume într-o singură tranșă

• regulile pentru plata eșalonată, inclusiv durata și valoarea ratelor

• obligațiile fiscale aplicate la retrageri, inclusiv CASS și impozitul

• procedura de solicitare a pensiei private și criteriile de eligibilitate

CCR trebuie să stabilească dacă aceste prevederi respectă dreptul beneficiarilor de a-și folosi economiile acumulate.

Ce sunt Pilonul II și Pilonul III

Pilonul II este sistemul de pensii private obligatorii, în care o parte din contribuția la pensia publică este virată într-un fond privat administrat de un operator autorizat. Pilonul III este sistemul de pensii private facultative, bazat pe contribuții voluntare.

Ambele completează pensia publică și funcționează ca instrumente de economisire pe termen lung.

