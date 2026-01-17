search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
Video Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final

Trei proiecte majore în energie și infrastructură de transport, a căror finalizare este așteptată în 2026, vor contribui la revitalizarea regiunii de vest a României, afectată în ultimele decenii de declinul industriei, de emigrație și depopulare.

Termocentrala Mintia. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
În regiunea de vest a României, județele Hunedoara și Caraș-Severin au fost, decenii la rând, doi poli industriali importanți ai țării, datorită resurselor naturale (păduri, cărbune, metale și minerale) și tradiției mineritului și metalurgiei.

Producția de energie și industria grea le-au susținut dezvoltarea în secolul XX, însă declinul economic a fost abrupt și a lăsat în urmă multe orașe aflate în pragul falimentului și localități depopulate.

Aflate la frontiera de vest a României, județele Timiș și Arad au beneficiat de apropierea de Occident și de legături directe cu Europa Centrală. Încă din secolul al XIX-lea, Aradul și Timișoara erau legate direct, pe calea ferată și rutieră, de Viena și de alte capitale europene și, prin alte magistrale, de celelalte regiuni ale țării. După 1990, parcurile de afaceri, investițiile private și companiile străine, alături de fondurile europene atrase aici și de „motoarele” economice Timișoara și Arad, au facilitat dezvoltarea acestora.

Din 1992 până în prezent, județele Caraș-Severin și Hunedoara au pierdut împreună aproape 200.000 de locuitori din populația rezidentă, multe familii părăsind localitățile în care munceau pentru a se stabili în alte zone din România sau în afara țării. În Arad, fluctuația demografică a fost redusă, județul având în prezent cu aproximativ 30.000 de locuitori mai puțin decât la începutul anilor ’90.

Chiar dacă este singurul județ din vest unde populația rezidentă a continuat să crească după 1990, în special datorită impactului economic al Timișoarei, județul Timiș a fost afectat de schimbările demografice din ultimele decenii. Acestea au adus în pragul dispariției, în urma migrației, vechile sale comunități germane.

Termocentrala Mintia, cea mai așteptată investiție în energie din 2026

Trei investiții ample, cu termen de finalizare în 2026, ar putea dinamiza regiunea de vest a României. Una dintre cele mai așteptate vizează domeniul energetic și va avea un impact important asupra producției de energie a țării. În 2026, la cinci ani de la oprirea definitivă a vechii termocentrale Mintia din județul Hunedoara, lucrările de retehnologizare ale fostului complex energetic se apropie de final. Din anii ’70 și până în 2021, când și-a încetat definitiv activitatea, termocentrala din vecinătatea Devei a funcționat folosind cărbune, provenit din minele Văii Jiului și din import.

În 2022, statul român a vândut-o, prin lichidatorul judiciar, cu peste 91 de milioane de euro, unui investitor privat din Mass Group Holding. Noii proprietari au început la scurt timp un amplu proces de retehnologizare, pentru a transforma fosta termocentrală într-un complex energetic modern, cu o capacitate instalată de peste 1,7 GW, bazat pe gaze naturale și echipamente de ultimă generație furnizate de Siemens.

Investiția totală în retehnologizarea Termocentralei Mintia este estimată la peste 1,4 miliarde de euro, iar reprezentanții companiei estimau încă de la început că noua centrală va deveni operațională în intervalul 2025–2026.

„În iulie 2026, aici vom avea toți cei 1.734 MW în producție”, declara în 2025 Sebastian Burduja, pe atunci ministru al Energiei.

Retehnologizarea Termocentralei Mintia a fost proiectată astfel încât să permită, pe termen mediu și lung, tranziția către tehnologii de producere a energiei bazate pe hidrogen. Pentru a deveni operațională, noua termocentrală trebuie conectată la rețeaua națională de gaze naturale. În 2024, Transgaz a început lucrările la conducta care va alimenta centrala. Aceasta este realizată pe traseul Sântămăria-Orlea – Mintia, cu o lungime de 57 de kilometri, și va conecta termocentrala la magistrala de gaze naturale BRUA (Bulgaria–România–Ungaria–Austria). Lucrările se află în faza finală și ar urma să fie încheiate în prima parte a acestui an.

În Hunedoara, cel mai bine reprezentat județ din vestul României în privința producției de energie, datorită Termocentralei Paroșeni, de 150 MW, și a amenajărilor hidroenergetice cu o capacitate de producție de peste 500 MW, sunt așteptate și alte investiții importante în energie, precum retehnologizarea Termocentralei Paroșeni și a Hidrocentralei Retezat.

Magistrala de mare viteză Simeria – Arad

Cele patru tronsoane ale magistralei feroviare Simeria – Arad (km 614), pe care trenurile de călători vor putea circula cu până la 160 de kilometri pe oră, au termen de finalizare anul 2026. Magistrala din vestul României, care traversează județele Hunedoara și Arad, are o lungime de 141 de kilometri și a intrat în șantier în perioada 2017–2018.

Citește și: Anul 2026 aduce noi magistrale feroviare moderne în România. Sute de kilometri de cale ferată ajung la final

În 2025 au fost finalizate două segmente ale acesteia. Primul, în lungime de 17 kilometri, pe firul II, leagă localitățile Bârzava și Vărădia din județul Arad și cuprinde Tunelul Bata (603 metri), primul tunel finalizat pe șantierul magistralei. Inaugurarea tronsonului Bârzava – Ilteu, cu o lungime de 36 de kilometri, este estimată la începutul acestui an.

Al doilea segment finalizat pe un fir de circulație are șase kilometri și a fost construit de la zero, pe un traseu complet nou, care include trei poduri peste râul Mureș, cu o lungime totală de 1,3 kilometri. Acestea fac parte din Tronsonul 3 Gurasada – Simeria, de 41 de kilometri, a cărui finalizare este așteptată în primăvara anului 2026.

Tot atunci este estimată și finalizarea lucrărilor la tronsonul Arad (km 614) – Bârzava, în lungime de 42 de kilometri. Până la sfârșitul anului 2026 este așteptată finalizarea celui mai dificil tronson al magistralei Simeria – Arad, de 22 de kilometri, între localitățile Ilteu și Gurasada. Acesta cuprinde 1,2 kilometri de tuneluri construite pe malul stâng al râului Mureș, între localitățile Tisa și Sălciva. Potrivit estimărilor CFR, lucrările vor fi finalizate în decembrie 2026.

Noua cale ferată Simeria – Arad traversează județele Hunedoara și Arad pe Valea Mureșului, înlocuind parțial traseul primei linii feroviare din Transilvania, Arad – Simeria – Alba Iulia, inaugurată în 1868.

Proiectul a impus construcția a 60 de kilometri de traseu complet nou, realizarea unor tuneluri, precum și ridicarea a nouă poduri peste Mureș, în condițiile în care singurul pod peste râu de pe vechiul traseu, cel de la Brănișca, a fost dezafectat. După modernizarea infrastructurii și reconfigurarea traseului, viteza de circulație a trenurilor va putea crește până la 160 km/h. Pe traseu vor fi modernizate nouă stații de cale ferată, cea mai spectaculoasă dintre ele fiind cea a nodului feroviar Simeria. Lucrările de restaurare a gării Simeria, veche din anii 1900, sunt în faza finală.

Tot în vest, se apropie de final și lucrările de modernizare a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad, cu o lungime totală de 162 de kilometri. Ele au fost împărțite în patru loturi, toate aflate în șantier, cu termen de finalizare vara anului 2026.

Autostrada cu tuneluri, așteptată în 2026

Mai puțin de zece kilometri de autostradă sunt în șantier în vestul României, dar segmentul A1 Holdea - Margina, aflat la limita județelor Timiș și Hunedoara va completa veriga lipsă a autostrăzilor care leagă orașele Timișoara, Arad, Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Citește și: Relansarea Termocentralei Mintia. Când va fi gata conducta de gaze care o conectează la rețeaua națională

Până în septembrie 2026, constructorii celor 9,5 kilometri ai „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României au termen de finalizare a segmentului dintre localitățile Holdea și Margina, la care se mai adaugă o porțiune de patru kilometri (Secțiunea D, în zona Margina).

Lucrările pe tronsonul împărțit între județele Hunedoara și Timiș au demarat la începutul anului 2024, iar la secțiunea dificilă, de 4,5 kilometri, în toamna anului 2024. Această secțiune cuprinde două tuneluri, ale căror patru galerii însumează 4,6 kilometri, și trei pasaje, unul dintre acestea depășind un kilometru.

La finalul anului 2025, progresul pe șantierul Margina – Holdea, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj – Deva, a ajuns la 50 la sută, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.

Până în 2028, este așteptată finalizarea a două tronsoane (loturile 1 și 2), care însumează 73 de kilometri, între Oradea și Chișineu Criș, din drumul expres DEx16 Arad – Oradea, cu o lungime totală de 134 de kilometri. Contractele de execuție pentru acestea au fost semnate, însă perioada începerii lucrărilor este incertă. Al treilea tronson se află în faza de licitație.

