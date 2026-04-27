Video Bărbat din Craiova, arestat după ce și-a agresat fosta soție și fiica, încălcând ordinul de protecție

Un bărbat de 55 de ani din Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi agresat fosta soție și fiica și a încălcat ordinul de protecție emis de polițiști.

"Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din municipiul Craiova, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu", a transmis IPJ Dolj printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în seara zilei de 25 aprilie, în jurul orei 19.10, o femeie de 56 de ani a sesizat poliția că fostul soț ar fi agresat-o fizic atât pe ea, cât și pe fiica lor, în vârstă de 30 de ani, în condițiile în care locuiau împreună.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent asupra vieții și integrității victimelor, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile, cu evacuarea bărbatului din locuință.

În noaptea de 25 spre 26 aprilie, în jurul orei 01.00, oamenii legii au efectuat un control inopinat și l-au găsit pe bărbat în locuință, deși avea interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri de cele două femei și de imobil.

Pe baza probelor administrate, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Sursa: IPJ Dolj

Ulterior, pe 26 aprilie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Craiova și-a însușit propunerea procuroului de caz și a dispus arestarea preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile.