Captură de droguri la Brăila: aproape 10 kilograme de „cristal”, aduse din Germania prin curierat. Un minor de 15 ani, prins în flagrant

Membrii unei familii din Brăila au fost reținuți pentru trafic de droguri de mare risc. Aceștia au introdus în România aproape 10 kilograme de droguri de tip „Cristal”, procurate din Germania și expediate prin curierat.

Procurorii DIICOT Brăila au reținut trei membri ai aceleiași familii, două femei și un bărbat, cu vârste de 17, 45 și 47 de ani, într-un dosar de trafic internațional și trafic intern de droguri de mare risc. Anchetatorii susțin că aceștia au introdus în România aproape 10 kilograme de droguri de tip „Cristal”, procurate din Germania și expediate prin intermediul unei firme de curierat.

Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila, drogurile, identificate ca 3-CMC și 4-CMC, au fost cumpărate în luna mai 2026 în scopul comercializării.

Anchetatorii spun că femeia în vârstă de 47 de ani și inculpatul minor au însoțit transportul pentru a se asigura că substanțele ajung la destinație. Pe 4 mai, un alt membru al familiei, un băiat de 15 ani, a fost prins în flagrant în municipiul Brăila, în timp ce ridica două trolere în care se aflau drogurile de mare risc.

DIICOT precizează că cele două inculpate sunt acuzate și că, în perioada iunie 2025 – mai 2026, au procurat, deținut și vândut în repetate rânduri droguri de tip „cristal”. O parte dintre cantitățile comercializate au fost confiscate pe parcursul anchetei.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă.

Miercuri, 6 mai, procurorii au sesizat Tribunalul Brăila cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor trei inculpați.

Acțiunea a fost desfășurată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.