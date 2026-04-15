Un fost primar al Iașiului, condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore

Curtea de Apel Iași l-a condamnat definitiv, miercuri, 15 aprilie, pe fostul primar al municipiului Iași, Ionel Onofraș, la aproape 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni de viol și agresiune sexuală asupra unor minore.

„Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibilă excepţia de nelegalitate a Hotărârii Colegiului de conducere al Judecătoriei Iaşi nr. 7/18.05.2023. În baza art. 421 pct.2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelul formulat de inculpatul Onofraș Ionel (…) împotriva Sentinţei penale nr. 1958/18.08.2025 pronunţată de Judecătoria Iaşi, in dosarul nr. 16482/245/2022, pe care o desfiinţează în parte.



Rejudecând cauza: Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia de conservare, păstrare şi confiscare a următoarelor medii de stocare:(...) şi în baza disp. art. 162 alin. 3-4 Cod procedură penală dispune restituirea lor către inculpat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii.(...). Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, Document: Hotarâre 375/2026 15.04.2026”, se arată pre portalul Curții de Apel Iași.



Ionel Onofraș, în vârstă de 67 de ani, a fost primul primar al Iașiului după Revoluție (fiind la conducerea municipalității o scurtă perioadă de timp, din decembrie 1989 până în februarie 1990) și este fotograf de profesie.

Agresiunile sexuale au avut loc în timpul unor ședințe foto

Amintim că fostul edil a fost reținut în martie 2022, după ce anchetatorii au stabilit că, cu un an înainte, ar fi abuzat sexual patru minore în timpul unor ședințe foto.

Prima sentință a fost pronunțată în august 2025, iar instanța de apel a menținut miercuri, 15 aprilie, pedeapsa aplicată inițial.

Judecătorii au dispus însă restituirea unor dispozitive ridicate în timpul perchezițiilor – telefoane mobile și harduri externe.

În urma deciziei definitive, Ionel Onofraș urmează să fie încarcerat pentru executarea pedepsei.