Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Un fost primar al Iașiului, condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore

Curtea de Apel Iași l-a condamnat definitiv, miercuri, 15 aprilie, pe fostul primar al municipiului Iași, Ionel Onofraș, la aproape 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni de viol și agresiune sexuală asupra unor minore.

Ionel Onofraș a fost condamnat definitiv. FOTO FB Ionel Onofraș
Ionel Onofraș a fost condamnat definitiv. FOTO FB Ionel Onofraș

Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibilă excepţia de nelegalitate a Hotărârii Colegiului de conducere al Judecătoriei Iaşi nr. 7/18.05.2023. În baza art. 421 pct.2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelul formulat de inculpatul Onofraș Ionel (…) împotriva Sentinţei penale nr. 1958/18.08.2025 pronunţată de Judecătoria Iaşi, in dosarul nr. 16482/245/2022, pe care o desfiinţează în parte.

Rejudecând cauza: Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia de conservare, păstrare şi confiscare a următoarelor medii de stocare:(...) şi în baza disp. art. 162 alin. 3-4 Cod procedură penală dispune restituirea lor către inculpat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii.(...). Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, Document: Hotarâre  375/2026  15.04.2026”, se arată pre portalul Curții de Apel Iași.

Ionel Onofraș, în vârstă de 67 de ani, a fost primul primar al Iașiului după Revoluție (fiind la conducerea municipalității o scurtă perioadă de timp, din decembrie 1989 până în februarie 1990) și este fotograf de profesie.

Agresiunile sexuale au avut loc în timpul unor ședințe foto 

Amintim că fostul edil a fost reținut în martie 2022, după ce anchetatorii au stabilit că, cu un an înainte, ar fi abuzat sexual patru minore în timpul unor ședințe foto.

Prima sentință a fost pronunțată în august 2025, iar instanța de apel a menținut miercuri, 15 aprilie, pedeapsa aplicată inițial.

Judecătorii au dispus însă restituirea unor dispozitive ridicate în timpul perchezițiilor – telefoane mobile și harduri externe.

În urma deciziei definitive, Ionel Onofraș urmează să fie încarcerat pentru executarea pedepsei.

Top articole

Partenerii noștri

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
Secretele vilei de lux a bugetarului care ascundea 500.000 de euro în cutia de pantofi. Cum a ajuns Cristian Anton să pună mâna pe terenul primăriei
fanatik.ro
image
Avioane românești de luptă au interceptat o aeronavă rusească: „Zbura fără contact radio cu organele de trafic aerian”
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Povestea fascinantă a atletei din România, care a ajuns să construiască zgârie-nori în New York: „Americanii îmi spuneau Dracula Baby”
gsp.ro
image
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Un bloc din centrul Bucureștiului a fost scos integral la vânzare. Care este preţul cerut
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Harta puterii economice a României. Județul care produce cei mai mulți bani din exporturi și domină economia
playtech.ro
image
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Costel Grojdea, deja fostul șef ITM București, se întoarce la Iași după dezvăluirile Mediaflux. Bugetarul prins cu Lamborghini-ul la serviciu, demis după ce a mințit FOTO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regula alimentară clară impusă de Regele Charles întregii familii! Nimeni n-are voie să n-o respecte, în spatele ușilor închise
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson