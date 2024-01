Mici „miracole” pentru nevoiașii din Timiș și Caraș-Severin. Fapte de bine ale celor de la „Acasă în Banat” FOTO

Pe lângă intervențiile de reparații, zugrăveli, dotări cu cele necesare, cei de la Acasă în Banat au pus la dispoziția nevoiașilor veritabile locuințe, realizate din containere. Totul a început în 2019.

Asociația Acasă în Banat este o organizație dedicată faptelor bune. Ajută oameni, familii, comunități întregi. Îți unesc forțele pentru a realiza, împreună, mici „miracole” în comunitățile bănățene.

Cele mai mediatizate acțiune ale celor de la Acasă în Banat sunt în cadrul „Color the Village” - cel mai mare eveniment de voluntariat din zona de vest a țării, în care an de an, într-un sat din Banat, zeci de case sunt reparate și zugrăvite. De notorietate sunt și proiectele Țara Morilor de Apă, în cadrul căruia s-au reparat morile de apă din Caraș-Severin, ori Morile Banatului, în care au fost recenzate morile de cereale din Timiș.

Un proiect mai puțin vizibil a fost programul Acasă în Banat. Obiectivul era să ajute familii aflate în dificultate prin îmbunătățirea condițiilor de locuit. Pe lângă intervențiile de reparații, zugrăveli, dotări cu cele necesare, cei de la Acasă în Banat au pus la dispoziția nevoiașilor veritabile locuințe, realizate din containere. Totul a început în 2019.

“Am primit un telefon de la companie mare din Timișoara, TRW (azi ZF): <am auzit de activitatea voastră, vrem să vă oferim zece containere locuibile, cu condiția să le preluați în cel mai scurt timp>. Am înghițit în sec și am spus <da>, deși nu aveam habar cum anume vom face asta. Noi, o mică asociație la început de drum, ei, o companie gigant. Puteam să le spun atunci <nu știu> sau <nu se poate> și astăzi nu aveam ce povesti. Am primit ca donație cele zece containere mobile”, a spus Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

„Nu este ideal, dar este mai mult decât nimic”

Logistic, a fost o întreagă aventură să pregătească containerele, să le scoată afară din hale, să le găsească un loc unde să le depoziteze provizoriu, apoi să le transporte la beneficiari din diferite sate din Timiș și Caraș-Severin.

Au trebuit cumva adaptate și dotate pentru a fi transformate în locuințe pentru familii fără un acoperiș deasupra capului sau locuind în condiții de ev mediu.

„Nu a fost ușor să facem amenajările, containerele nu puteau să stea direct pe pământ, trebuia o platformă betonată, a trebuit să le dotăm, să le adaptăm, astfel încât familii foarte nevoiașe să poată locui acolo. Unele containere au fost uite. Din două containere am făcut o casă mai mare. Am făcut șase case, două simple și patru compuse. Am dotat containerele cu sobă, le-am dat mobilier, autoritățile locale i-au ajutat să-și tragă curent electric. A fost o nebunie, cu multe probleme, dar până la urmă ne-a ieșit și rezultatul este că azi avem câteva familii care în aceste containere își au un cămin călduros. Nu este ideal, dar este mai mult decât nimic”, a mai spus Radu Trifan.

“Doi frați care au trăit toată viața în condiții de mizerie cruntă”

Casele din containere au ajuns în câteva sate din Timiș (la Diniaș și Gătaia) și Caraș-Severin (la Valeapai, Măureni și Remetea Pogănici). Ultimele containere au fost distribuite în vara anului 2023.

“În weekend le-am făcut o vizită beneficiarilor unei astfel de case, la Valeapai. Sunt doi frați care au trăit toată viața în condiții de mizerie cruntă și care în ultimii ani locuiau într-o rulotă. Acum doi ani mai aveam câteva containere nefolosite și ne-am hotărât să le dăm lor. Sătenii s-au adunat și le-au construit o platformă, au pus bani să le ia o soba, au ajutat să îi mute pe cei doi frați acolo. De atunci, o duc <mai bine decât la mama acasă>, după cum mi-a spus un vecin care are grijă de ei. Unul dintre frați nu mai este mobil după ce a suferit un AVC, celălalt este oierul satului. Când am ajuns la ei, înauntru era cald și bine, televizorul mergea, dat pe un post de muzică populară, preferata lor. Au curent, au lemne, mâncare și tot ce le trebuie”, a mai declarat Radu Trifan.