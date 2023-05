Marea problemă a uneia dintre cele mai bogate comune din România. Străzi cu case de sute de mii de euro, inundate la fiecare ploaie torențială

Una dintre cele mai bogate comune din România, aflată la marginea Timișoarei, are mari probleme cu colectarea apei de ploaie. Comuna din Banat dezvoltată puternic în ultimii ani nu are un sistem de colectare a apei pluviale, iar la ploile mai puternice străzile se umplu de apă și inundă curțile aflate sub nivelul străzii.

Grupul de Facebook Dunos – Dumbrăvița noastră a fost „inundat” după ultimele ploi torențiale cu poze care arătau „lacurile” formate pe mai multe străzi din Dumbrăvița, comună din Timiș în care o casă valorează sute de mii de euro.

O localnică de pe strada Fervenția II care a dorit să își păstreze anonimatul a declarat pentru „Adevărul” că strada pe care locuiește ea este inundată la fiecare ploaie mai puternică din cauza „erorilor grave de sistematizare a teritoriului”.

„Din cauza modului de realizare a lucrărilor efectuate asupra drumului (strada Jiu și porțiune din strada Fervenția II) acesta a fost înălțat față de situația inițială fără a fi efectuate și lucrările necesare pentru colectarea apelor pluviale. În aceeași manieră se poate observa și faptul că lucrările de realizare a canalului pluvial suprateran executate pe strada Jiu au fost în mod defectuos realizate întrucât nu prevăd captarea, preluarea sau dirijarea acestora către o zonă de siguranță ci, din contră, acestea se finalizează exact în intersecția străzii Fervenția II cu strada Jiu, fiind afectate toate locuințele din această zonă”, susține localnica nemulțumită.

Femeia mai spune că „în permanență în fata locuințelor de pe strada Fervențaia II (pe tronsonul cuprins între strada Târnava și strada Superbă), există acumulări de apă și mâl, care sunt aruncate în curți de mașinile care tranzitează cu viteză excesivă această stradă supraaglomerată, aspecte reclamate de mai multe ori, fără nicio intervenție din partea primăriei”.

„Ca urmare a demersurilor făcute de locuitorii din această zonă, în toamna anului 2022 s-au efectuat lucrări în intersecție, însă modul de realizare a fost unul defectuos care, în loc să remedieze situația din teren, a agravat și mai mult situația existentă”, mai spune femeia nemulțumită.

Proprietara din Dumbrăvița mai spune că în urma sesizărilor făcute în ultimii trei ani, primăria a excavat pe o adâncime de câțiva metri, făcând o groapă de colectare a apei de ploaie. „E singurul lucru pe care l-au făcut. Ni s-a spus foarte clar că se cunoaște situația, că se caută soluții, dar nu sunt soluții. Strada este asfaltată de foarte multă vreme. Din ce am înțeles nici nu există bază, s-a turnat covor asfaltic peste nisip”, a mai declarat femeia, potrivit căreia în urma unor reparații la asfalt „s-au înălțat și mai mult cu asfaltul și au dat panta tot spre locuințe”.

„În loc să găsească soluții au agravat și mai mult situația. Este dispreț, credeți-mă”, a mai declarat proprietara, potrivit căreia 15 vecini de pe strada sa sunt afectați de situație.

Explicațiile primarului

Primarul Horia Bugărin a declarat că problemele de pe strada Fervenția sunt cauzate de faptul că pe o porțiune de câteva zeci de metri toate casele sunt sub nivelul străzii.

„E o zonă inundabilă de la bun început. Acolo există un sistem de drenaj pentru situațiile de precipitațiile normale, dar în cazul unor precipitații abundente cum a fost cea de duminică nu a făcut față. Practic, toată Dumbrăvița a fost inundată, și toată zona periurbană Timișoara. La ora actuală nu există o soluție în cazul unor precipitații foarte abundente. Am încercat să intervenim punctual, dar neexistând un sistem de preuare a apelor pluviale, iar mare parte din apa pluvială este deversată în sistemul de canalizare normal, sistemul nu face față în cazul unor precipitații abundente”, a declarat primarul Horia Bugărin, care nu a putut oferi un termen pentru rezolvarea problemei.

Edilul din Dumbrăvița susține că străzile din comună se inundă pentru că multe din locuințe sunt construite sub cota drumului. „În Dumbrăvița, pe aceeași stradă există diferențe de nivel între case și de 70-80 de cm. Neexistând o sistematizare a terenului din trecut, noi încercăm să reparăm. O soluție ar fi să se găsească o sursă de finanțare și să se pornească un sistem de canalizare pentru apa pluvială, dar asta ar însemna că trei sferturi din Dumbrăvița ar trebui sparte și repoziționată această canalizare”, a mai declarat primarul Horia Bugărin pentru „Adevărul”.

Potrivit edilului, în unele situații, dacă s-ar face un sistem de colectare a apelor pluviale ar trebui să treacă sistemul de canalizare prin casele oamenilor. Bugărin a mai spus că prin noile reglementări, dezvoltatorii sunt obligați să construiască și sisteme de colectare și drenare a apelor pluviale. „Totul este beton, asfalt, pavele, beton amprentat. Apa aia trebuie să se ducă în drum. Ducându-se în drum, are tendința să se ducă în zonele cele mai joase”, a mai declarat primarul Bugărin.