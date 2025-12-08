search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: subiectele care au stârnit cel mai mare interes

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Google a prezentat listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Este vorba despre subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale și rețete sau ce întrebări și-au pus.

Multe dintre căutările românilor au avut legătură cu evenimentele anului. FOTO Shutterstock
Multe dintre căutările românilor au avut legătură cu evenimentele anului. FOTO Shutterstock

Potrivit Google, alegerile prezidențiale din primăvară au avut un impact major asupra căutărilor românilor în 2025.

„Nicușor Dan, președintele ales, dar și contracandidatul său din finala prezidențială, George Simion, precum și prezența la vot sunt în top 10 al căutărilor românilor pe Google în 2025. Trecerea în neființă a unor persoane publice a fost alt declanșator a unor vârfuri de căutări. Moartea lui Ion Iliescu, fost președinte al României și personaj politic important al deceniilor post-comuniste, a fostului Papă Francisc sau asasinarea lui Charlie Kirk, personalitate media și activist politic conservator din Statele Unite, au dus la un interes ridicat în căutările pe Google în țara noastră. Topul celor mai populare căutări ale românilor în 2025 este completat de momente precum meciul dintre FSCB și PAOK Salonic, emisiunea Insula iubirii sau lansarea noului iPhone”, se arată într-un comunicat transmis de Google.

Controversata păpușă Labubu, un trend în căutările românilor pe Google în 2025

Celebra jucărie de pluș Labubu, populară în toată lumea, dar care a atras nenumărate controverse, a generat un trend în căutările românilor pe Google anul acesta. Nu a fost singura jucărie „trendy” de anul acesta în România: kendama a înregistrat o creștere foarte mare în căutări, chiar dacă nu a intrat în top 10.

La capitolul „Filme”, Nosferatu este cel mai popular în căutările pe Google în 2025. Singurul film românesc din top 10 de anul acesta este „Cravata galbenă”, pe locul 3. În materie de seriale, „Squid Game” a fost cel mai popular în căutările românilor pe Google.

Între târgurile de Crăciun cu cele mai importante creșteri în căutări anul acesta sunt cele din străinătate - Viena și Budapesta, care le depășesc pe cele mai populare din România - București și Craiova. Între rețelele cele mai populare în căutările pe Google în 2025 se remarcă cele legate tradițional de sărbătoarea Paștelui: drob, friptură de miel și pască.

„Cum se alege Papa” sau „Cum a votat diaspora” au întrebat românii pe Google, în ton cu evenimentele anului 2025. Controversele și fascinația din jurul păpușii Labubu i-au determinat pe români să întrebe pe Google: „Cum arată Labubu”. În materie de „Idei”, românii au căutat „idei de tatuaje bărbați”, de “ciorbă” sau chiar „idei de afaceri la țară”. Educația în domeniul inteligenței artificiale a fost între preocupările românilor în 2025: a existat un interes ridicat în căutările pe Google pentru „olimpiada de inteligență artificială” și „curs inteligență artificială”.

„Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste trending: căutări care au înregistrat o creștere susținută față de 2024, pe o perioadă semnificativă de timp. Listele trending sunt diferite de listele celor mai căutați termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google și care tind să se schimbe foarte puțin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025”, mai transmite google în același comunicat.

Iată mai jos listele de anul acesta:

Căutări populare

  1. Nicușor Dan
  2. Ion Iliescu
  3. George Simion
  4. iPhone 17
  5. Charlie Kirk
  6. Prezență vot
  7. Insula Iubirii 2025
  8. FCSB PAOK
  9. Labubu
  10. Papa Francisc

Filme

  1. Nosferatu
  2. Anora
  3. Cravata galbenă
  4. Minecraft Movie
  5. Culpa Nuestra
  6. The Gorge
  7. Babygirl
  8. Frankenstein
  9. Snow White
  10. Thunderbolts

Seriale

  1. Squid Game
  2. Adolescence
  3. Ginny and Georgia
  4. From
  5. Wednesday Season 2
  6. The Summer I Turned Pretty
  7. Aziz
  8. The Last of Us Season 2
  9. Dexter Resurrection
  10. American Primeval

Inteligența artificială

  1. Olimpiada de inteligență artificială
  2. Inteligență artificială gratis
  3. Inteligență artificială online
  4. Inteligență artificială Google
  5. Inteligență artificială China
  6. Ce este inteligența artificială
  7. Inteligență artificială pe telefon
  8. Curs inteligență artificială
  9. Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente
  10. Inteligență artificială poze

Oameni

  1. Nicușor Dan
  2. George Simion
  3. Călin Georgescu
  4. Bianca Censori
  5. Laura Vicol
  6. Mihaela Rădulescu
  7. Sebastian Stan
  8. Melania Trump
  9. Ilie Bolojan
  10. Crin Antonescu

Lista „Oameni” a fost realizată doar cu persoane în viață, precizează Google.

Crăciun

  1. Târg de Crăciun Viena 2025
  2. Târg de Crăciun Budapesta 2025
  3. Târg de Crăciun București 2025
  4. Târg de Crăciun Craiova 2025
  5. Vacanță de Crăciun 2025
  6. Crăciun rit vechi 2025
  7. Târg de Crăciun Cluj 2025
  8. Târg de Crăciun Sibiu 2025
  9. Târg de Crăciun Brașov 2025
  10. Renii lui Moș Crăciun

Diete

  1. Dieta Cerin
  2. Dieta Mara Bănică
  3. Dieta Metabolică
  4. Dieta Hashimoto
  5. Dieta Moromete
  6. Dieta cu ou fiert
  7. Dieta Mayo
  8. Dieta Uruguayană
  9. Dieta cu banane
  10. Dieta de rotație

Rețete

  1. Drob de miel rețetă tradițională
  2. Ciocolată Dubai rețetă
  3. Rețetă pască cu brânză
  4. Rețetă drob de pui simplă
  5. Drob de miel rețetă ardelenească
  6. Miel la cuptor rețetă
  7. Rețetă pască Jamila
  8. Rețeta Mihaelei pască fără aluat
  9. Rețetă drob de miel cu prapure
  10. Rețetă chiftele de porc

Cum…?

  1. Cum arată buletinul de vot
  2. Cum se vopsesc ouăle
  3. Cum a votat diaspora
  4. Cum se alege Papa
  5. Cum arată Labubu
  6. Cum să crești copii puternici mental
  7. Cum va fi vremea de Paște
  8. Cum se face cozonacul
  9. Cum trec la Hidroelectrica
  10. Cum se desparte în silabe subiect

Idei

  1. Idei mărțișoare copii
  2. Idei de Valentines Day
  3. Idei cină
  4. Idei tatuaje bărbați
  5. Idei de prânz
  6. Idei cină rapidă
  7. Idei de ciorbă
  8. Idei de afaceri la țară
  9. Idei de desen
  10. Idei pachețel școală


Metodologie:

Căutările anului 2025 sunt realizate pe mai multe categorii, urmărind să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie, precizează Google. Listele cuprind căutările „trending”, căutări care au înregistrat o creștere lunară de peste 10 ori în 2025 față de 2024. Perioada de referință este 1 ianuarie 2025 - 3 decembrie 2025. Ierarhizarea în fiecare listă este făcută după volumul căutărilor. Listele „trending” sunt diferite de cele cu cele mai căutate expresii/cuvinte pe Google, care cuprind volume absolute și tind să se schimbe foarte puțin de la an la an. Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025.

„Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii și instrumente care ne oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global și regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public, care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp și termeni utilizați. De asemenea, Google utilizează instrumente interne care permit analize complexe suplimentare. Mai mult, a fost eliminat spam-ul, căutările de navigare și cele care se repetă. Listele au fost realizate pe baza cifrelor de trafic de” pe adrese din România, care au realizat căutări pe google.com, computer personal sau mobil”, mai arată comunicatul Google.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Un român s-a întors definitiv în țară, după 20 de ani în Italia. Motivul surprinzător: „Perioada de aur pare să fi trecut”
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
fanatik.ro
image
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
antena3.ro
image
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
observatornews.ro
image
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Pensie pe caz de boală gradul 3, la final de 2025. Suma primită de la stat
playtech.ro
image
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Vești bune! Se dau bani pentru românii care vor animale
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă