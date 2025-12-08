search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Moșteniri nerevendicate record în Japonia: sute de milioane de dolari ajung la Guvern

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

 O sumă record sub formă de moşteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe măsură ce o populaţie îmbătrânită duce la un număr tot mai mare de decese şi tot mai multe persoane ajung la sfârşitul vieţii fără a avea membri de familie apropiaţi.

Cuplu de japonezi bătrâni FOTO: Adevărul (arhivă)
Cuplu de japonezi bătrâni FOTO: Adevărul (arhivă)

Active nerevendicate în valoare de 129 miliarde de yeni (833 milioane de dolari) au revenit trezoreriei japoneze în 2024, conform datelor de la Curtea Supremă. Aceasta este de aproape patru ori mai mare decât cele 33,6 miliarde de yeni înregistrate în 2013, când au început să fie colectate date statistice cu privire la acest indicator, scrie Agerpres.

Creşterea averilor fără să existe moştenitori în Japonia pare să reflecte o dublă problemă: o populaţie în scădere şi izolarea în rândul persoanelor în vârstă. Populaţia Japoniei s-a redus constant din 2009. Printre japonezii în vârstă care decedează, un număr tot mai mare sunt necăsătoriţi şi fără rude apropiate, susţine Institutul de Cercetare din Japonia (JRI).

Valoarea activelor nerevendicate a crescut vertiginos în ultimii ani.

"Numărul tot mai mare de decese în fiecare an ar putea fi un factor", a declarat Koji Nambu, partener la firma de avocatură Miyake & Partners.

Numărul deceselor a crescut brusc în 2022, arată datele guvernamentale, şi a continuat să urce, ajungând la 1,6 milioane anul trecut. Rata relativ scăzută de întocmire a testamentelor din Japonia ar putea juca, de asemenea, un rol, a adăugat Nambu.

Provocările legate de succesiuni afectează Japonia la nivel general. Casele abandonate, cunoscute sub numele de "akiya", sunt probabil cel mai vizibil semn. Aproximativ nouă milioane de "akiya" sunt neocupate, lăsate în urmă de proprietari sau rude fără moştenitori care nu doresc povara financiară a întreţinerii.

Odată cu scăderea ratelor de căsătorie, inexistenţa moştenitorilor poate fi legată de lipsa rudelor de sânge şi de slăbirea legăturilor familiale, a declarat Makiko Okamoto, cercetător şef adjunct la JRI.

Piramida demografică a Japoniei arată un număr tot mai mare de generaţii mai în vârstă în vârf, care au nevoie de niveluri tot mai mari de îngrijire. "Sprijinirea rudelor apropiate este adesea tot ce pot face oamenii. Este important ca persoanele în vârstă fără familie să îşi încredinţeze dorinţele cuiva în avans", spune Okamoto.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Un român s-a întors definitiv în țară, după 20 de ani în Italia. Motivul surprinzător: „Perioada de aur pare să fi trecut”
stirileprotv.ro
image
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
gandul.ro
image
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
mediafax.ro
image
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
fanatik.ro
image
De ce noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, nu se înțelege cu Nicușor Dan
libertatea.ro
image
Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica
digi24.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
antena3.ro
image
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri
observatornews.ro
image
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Pensie pe caz de boală gradul 3, la final de 2025. Suma primită de la stat
playtech.ro
image
Sectorul 6 rămâne fără primar după victoria lui Ciprian Ciucu la PMB. Cine preia conducerea și când vor avea loc alegeri”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Doamne, câtă durere! Ea este mama care a fost găsită moartă alături de gemenii săi! Toți 3 au fost împușcați în propria locuință! Femeia se afla în plin proces de divorț cu fostul soț
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Vești bune! Se dau bani pentru românii care vor animale
mediaflux.ro
image
Usturător! Câte voturi a luat Gigi Nețoiu la Primăria Capitalei: depășit până și de un candidat retras din cursă!
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă