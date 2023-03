Emanciparea câinilor în Timișoara. Patrupezii, acceptați în tot mai multe spații comerciale

Astăzi, tot mai multe centre comerciale, terase, cafenele și chiar băcănii sau restaurante din Timișoara, oferă posibilitatea oamenilor să intre cu prietenii lor patrupezi.

În urmă cu câțiva ani, în România era inacceptabil să intri într-un magazin, cafenea sau băcănie cu un câine. De altfel, ceva firesc în țările avansate din Europa, unde nimeni nu se miră când vede un câine în mall, la supermarket, în magazine de haine sau chiar într-o farmacie. Astăzi, tot mai multe centre comerciale din Timișoara oferă posibilitatea oamenilor să intre cu prietenii lor patrupezi. Cele de bricolaj sunt categoric pentru accesul câinilor.

„Facem primii pași. În magazinele de bricolaj se poate, am citit pe site-urile dedicate animalelor de companie. Am vrut să văd personal dacă cei de la Hornbach acceptă câinii. Nu mă așteptam ca angajații să fie atât de prietenoși cu câinii. Veneau să ne întrebe dacă nu vrea Aisha apă, sau dacă noi căutăm ceva anume pentru ea, sau pur și simplu să o mângaie. Mai trebuie poate puțin timp să se obișnuiască și o parte dintre clienți. Majoritatea s-au bucurat de prezența ei. Mă bucur că prezența unui cățel educat în magazine devine o normalitate și în România. Acum, când e vorba de magazine de alimente, încă nu e deschidere”, a declarat Claudia Tirlea, de la Asociația Happy Tails.

La restaurant cu câinele

Foarte multe terase, cafenele și chiar băcănii sau restaurante din oraș au devenit „pet friendly”.

„Nu e foarte ușor să ieși în oraș cu un animal de companie, iar atunci când e un câine de talie mare, lucrurile sunt și mai complicate. Vestea bună este că în Timișoara ești primit cu câinele la aproape toate terasele, noi nu am avut probleme. Și sunt și locuri închise unde poate intra. Unul dintre acestea este băcănia Reciproc, la Bastion. Eram cu câinele și voiam să mâncăm ceva. Am întrebat dacă poate intra și câinele, iar cei de acolo au răspuns cu bucurie că da. Mai mult, au adus și un bol cu apă pentru cățel. Un alt loc unde am putut intra cu Puk este cafeneaua AmPm din Traian. E extrem de relaxant și bine ar fi să se știe unde sunt bine primite animalutele”, a declarat timișoreanca Alice Moldovan.

„Un cățeluș nu poate să aducă mai mulți microbi decât aducem noi pe pantofi”

Emanciparea atitudinii față de câinii de companie nu s-a făcut de pe o zi pe alta, este atât munca stăpânilor - care își arată dorințele, își spun ofurile (contează și numărul din ce în ce mai mare de posesori de câini), dar și a asociațiilor care trag semnale, fac petiții și diverse campanii.

„Dacă tot suntem în Uniunea Europeană, e firesc să luăm și lucrurile bune din celelalte țări, să acceptăm că cel mai bun prieten al nostru poate să ne însoțească chiar și în magazine. De multe ori s-a întâmplat să dispară câinii lăsați în fața magazinului, alții erau ținuți în mașină, vara, în căldură. E un lucru aberant. Pentru că un cățeluș nu poate să aducă în magazine mai mulți microbi decât aducem noi pe pantofi. Este exact acelaș lucru”, a declarat Mihaela Graure, de la Asociația pentru Protecția Animalelor „Micaela“.

Cu câinii în farmacie… în Italia

Timișoara este un oraș mare, cu deschidere, unde lucrurile evolează mai alert.

„Prima dată când am fost în Germania cu un câine și am intrat într-un magazin, eram stresată, am crezut că ceva nu fac bine. Dar am văzut apoi și alți câini printre rafturi. Acum trei ani am intrat într-o farmacie, erau două persoane la rând, iarna, cu doi câini foarte mari. Nu mi-a venit să cred. În farmacie! Trebuie să ne deschidem un pic și să acceptăm că prietenii noștri trebuie tratați așa cum trebuie. E destul de greu, dar totuși Timișoara e chiar deschisă spre deosebire de alte locuri din țară. în magazinele încă nu intrăm cu câinii, dar nu neaparat din cauza angajaților sau a firmei, este mai mult reacția oamenilor care sunt reticienți când văd un animal înauntru”, a mai spus Mihaela Graure.

Cu câinele și pisica în tramvai

Pe lângă asta, în Timișoara, de doi ani este un regulament nou care permite călătoria animalelor de companie în mijloacele de transport în comun. Proprietarul unui câine de talie medie sau mare trebuie să aibă bilet şi pentru animal când călătoreşte cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul.

De altfel, administrația Fritz a anulat Hotărârea de Consiliu Local din 2007, care interzicea deţinerea de animale de companie în apartament fără acordul vecinilor. Primăria Timişoara a pregătit un Regulament nou privind deţinerea animalelor de companie, precum şi noi reglementări.