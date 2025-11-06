Video Uraganul Melissa a lăsat în urmă „o suferinţă acută”. Cinci milioane de tone de moloz blochează drumurile şi accesul la servicii esenţiale, în Jamaica

În Jamaica, trecerea uraganului Melissa a creat aproape cinci milioane de tone de moloz care blochează drumurile şi accesul la servicii esenţiale, a avertizat joi Programul Naţiunilor pentru Dezvoltare (PNUD), potrivit AFP.

Melissa, unul dintre cele mai puternice uragane care au lovit zona Caraibilor, este „cea mai gravă catastrofă climatică din istoria Jamaicăi”, a comentat cu prilejul unei video-conferinţe de presă Kishan Khoday, reprezentant al ONU în acest stat, potrivit Agerpres, care citează agenția de presă străină.

„Mijloace de subzistenţă grav afectate şi tone de resturi care acoperă insula”

„Potrivit estimărilor iniţiale, pagubele provocate sunt echivalente cu 30% din PIB-ul Jamaicăi, iar valoarea acestora urmează să crească”, a adăugat el, insistând asupra amplorii distrugerilor.

„Acest uragan devastator a lăsat în urma lui pagube considerabile în vestul şi centrul Jamaicăi, victime, locuinţe, sedii de firme, ferme, infrastructuri distruse, mijloace de subzistenţă grav afectate şi tone de resturi care acoperă insula”, a adăugat el.

Analizând date satelitare, PNUD estimează că uraganul a provocat peste 4,8 milioane de tone de moloz, adică suficiente pentru a umple 480.000 de camioane.

„Comunităţi întregi sunt acoperite de resturi”

Cantitatea incluse circa 2,1 milioane de tone de resturi provenite de la clădiri, 1,3 milioane de tone de deşeuri de vegetaţie şi 1,4 milioane de tone provenite din obiecte personale.

„Comunităţi întregi sunt acoperite de resturi”, a insistat Kishan Khoday, subliniind că debarasarea lor imediată este „crucială”.

„Trebuie să acţionăm rapid întrucât întârzierile înseamnă drumuri blocate, servicii vitale paralizate, venituri pierdute şi o suferinţă acută pentru cei care au fost cel mai grav afectaţi de furtună”, a mai precizat el.

La o săptămână de la trecerea furtunii, numărul morţilor a crescut la 32 în Jamaica şi la un total de 76 în zona Caraibelor.

Potrivit unui studiu realizat de Imperial College din Londra, uraganul a fost mai intens şi mai distructiv în contextul schimbărilor climatice cauzate de activităţile umane,