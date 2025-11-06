Ciprian Ciucu demontează acuzațiile lui George Simion despre blocurile pentru migranți: „Cum poți să minți cu bună-știință și fără jenă?’”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a reacționat dur după ce liderul AUR, George Simion, a publicat pe Facebook o fotografie în care susținea că un bloc din sector ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite.

„Cum poți să minți oamenii cu bună știință și fără jenă, George Simion? Blocul <reabilitat unde stau migranții> este de fapt un bloc privat, în regim hotelier, unde stau temporar lucrători din construcții români și din alte naționalități. Am verificat personal de dimineață. Ai lăsat să se înțeleagă că primăria a reabilitat blocul acela pentru că <stau migranții>”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a mai subliniat că blocul nereabilitat figurează pe lista clădirilor ce urmează să fie reabilitate.

„Blocul nereabilitat este pe lista blocurilor care vor fi reabilitate. Anveloparea termică ține doar de buget. Reabilitam in ritmul in care ne permit banii atrasi. Asta in timp ce construim si reabiltam zeci de școli și gradinițe. În mandatul meu au fost reabilitate 362 de blocuri. Cum resursele nu sunt nelimitate, este doar normal să nu ajungi dintr-o dată peste tot”, a transmis Ciucu.

Ciucu a mai atras atenția că în zona respectivă a fost amenajat recent un loc de joacă, iar strada se prezintă bine, publicând fotografii pentru a demonstra acest lucru. „În campania asta trebuie să stau și să demontez minciuni”, a adăugat edilul.

Postarea lui Simion, însoțită de o fotografie în care apare alături de Anca Alexandrescu, susținea că „în stânga se află blocul din Sector 6 unde locuiesc românii, iar în dreapta blocul reabilitat unde ar sta migranții”.

„Mai votați guvernarea asta?”, a scris Simion, pe FB.

Ciucu a încheiat replica sa criticând dur activitatea liderului AUR.

„Nu te mai întreb ce ai făcut tu în viața ta, în afară de propagandă și minciuni. Ai făcut apartamente de 35 de mii de euro”, a spus Ciucu.