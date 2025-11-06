7 noiembrie: Ziua în care s-a născut Marie Curie, savanta care a introdus termenul de radioactivitate în fizică

Pe 7 noiembrie 1867 se năștea Marie Curie, savanta care a introdus termenul de radioactivitate în fizică. În aceeași zi, în 1911, se naște cântăreața de muzică populară Maria Lătărețu, iar în 1916, filosoful și eseistul Mihai Șora.

1504 - Cristofor Columb s-a întors din a patra și ultima sa călătorie

Columb a navigat spre vest, pe Oceanul Atlantic, în căutarea unei rute spre India, dar și-a câștigat reputația descoperind un nou continent, denumit mai târziu, America, în perioada precolumbiană fiind cunoscută doar Lumea Veche. Ultima sa călătorie s-a încheiat în 1504.

1665 - A apărut primul număr din revista London Gazette, cea mai veche publicație în limba engleză care încă mai funcționează

London Gazette a fost publicată inițial sub titlul de Oxford Gazette la 7 noiembrie 1665.

Carol al II-lea și Curtea Regală se mutaseră la Oxford pentru a se feri de Marea Ciumă din Londra, și curtenii nu erau dispuși să atingă și să citească ziare londoneze, de frică să nu se îmbolnăvească.

Gazette a fost „publicată prin autoritate” de Henry Muddiman, și prima apariție a fost înregistrată de Samuel Pepys în jurnalul său diary.

Regele a revenit la Londra după dispariția epidemiei, iar Gazette s-a mutat și ea, primul număr intitulat London Gazette (numărul 24) apărând la 5 februarie 1666.

Gazette nu a fost un ziar în sens modern: el era trimis doar abonaților, nu era tipărit pentru a fi vândut publicului general.

Her Majesty’s Stationery Office a preluat editarea lui London Gazette în 1889. Publicarea a fost transferată sectorului privat, sub supraveghere guvernamentală, la sfârșitul anilor 1990, când mare parte din HMSO a fost privatizat și a păstrat doar titulatura de The Stationery Office.

1867 - S-a născut în Varșovia, Maria Sklodowska-Curie, chimista franceză de origine poloneză, laureată cu premiul Nobel în Chimie și Fizică

S-a născut în Varșovia, emigrând în Franța în 1891.

A urmat studii la Sorbona, unde l-a și întâlnit pe viitorul soț. S-a căsătorit cu Pierre Curie în 1895 și a început să lucreze alături de el. A fost profesor universitar la Sorbona. Marie Curie, născută Maria Salomea Skłodowska (n. 7 noiembrie 1867, Varșovia; d. 4 iulie 1934, Sancellemoz, Franța), savantă poloneză stabilită în Franța, dublu laureată a Premiului Nobel.

A fost singurul savant care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite (fizică și chimie).

Împreună cu soțul ei, Pierre Curie, a avut o contribuție deosebită în studiul radioactivității și a pus bazele radioterapiei.

Cei doi cercetători au reușit să descopere și să izoleze poloniul și radiul în 1898. Primul premiu Nobel în Fizică le-a fost atribuit în 1903, cei doi împărțindu-l cu Becquerel, care, de asemenea, a avut o contribuție la descoperirea radioactivității.

După ce, în 1906, soțul ei a murit în urma unui accident de circulație, Maria Sklodowska-Curie i-a urmat acestuia în postul de șef al Departamentului de cercetări de la Sorbona.

Ea a publicat teza sa fundamentală legată de radioactivitate în 1910, un an mai târziu fiind recompensată cu un al doilea Premiu Nobel, de data aceasta în Chimie.

S-a stins din viață la 4 iulie 1934, în Sancellemoz, Franța, la vârsta de 67 de ani, din cauza unei leucemii cauzate probabil de expunerea îndelungată la radiații radioactive.

1910 - S-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, marele scriitor rus Lev Nicolaevici Tolstoi, autorul romanelor „Război și pace” și „Anna Karenina”, dar și a mai multor piese de teatru, povestiri, lucrări de memorialistică și morală

Lev Tolstoi (sau Contele Lev Nicolaevici Tolstoi, n. 28 august (sv) / 9 septembrie (sn) 1828, Iasnaia Poliana – d. 7 noiembrie (sv) / 20 noiembrie (sn) 1910, Astapovo) scriitor rus.

Lev Tolstoi este considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Căsătorit în 1862 cu Sofia Andreevna Bers, cu care a avut treisprezece copii, contele scriitor n-a fost prea fericit în căsătorie, după cum notează A. N. Wilson.

Capodopera sa, romanul „Război și pace”, este considerat unul dintre cele mai complete și complexe romane care s-au scris vreodată, în paginile sale întrețesându-se poveștile a 580 de personaje istorice și fictive.

După 1880, Tolstoi s-a dedicat unei vieți trăite după concepte proprii, un fel de creștinism primar, „bogumilism”, și a scris o seamă de broșuri în care și-a expus ideile asupra religiei, bisericii, artei, școlii, educației, vieții, muncii, progresului și altor chestiuni sociale, scrieri care constituie ceea ce s-a numit „tolstoism”.

Succesul literaturii sale a fost atât de răsunător în întreaga lume, încât în 1901 a fost propus pentru Nobel, dar el a refuzat premiul.

1916 - S-a născut filosoful și eseistul român Mihai Șora

Mihai Șora a venit pe lume la Ianova, Remetea Mare, județul Timiș, în timpul Austro-Ungariei. A fost al doilea fiu al preotului Meletie Șora și al Anei Șora. A studiat filosofie la Universitatea din București (1934–1938), potrivit Wikipedia. A obținut o bursă din partea Institutului Francez din București în 1938 (concomitent cu Eugène Ionesco). A părăsit Parisul aflat sub ocupație germană în 1940 și a ajuns în Grenoble, unde, sub îndrumarea lui Jacques Chevalier, a realizat o teză de doctorat despre opera lui Blaise Pascal.

Între anii 1945 și 1948 a activat ca cercetător la Centre national de la recherche scientifique din Paris. A debutat la Gallimard cu „Du dialogue intérieur. Fragment d'une anthropologie métaphysique” în anul 1947. Cartea a avut ecouri printre mari personalități filosofice franceze. A refuzat cetățenia franceză care i-a fost propusă imediat după apariția cărții la Gallimard.

În 1948 a venit în România pentru a-și vedea părinții, însă autoritățile nu i-au mai permis să se întoarcă în Franța, acolo unde îl așteptau soția și cei doi copii. Ulterior, aceștia au fost nevoiți să îl urmeze. Forțat să stea în România după 1948, timp de 20 de ani nu a publicat nimic.

A fost fondatorul noii serii BPT (acronim pentru „Biblioteca Pentru Toți”).

După evenimentele din decembrie 1989, a fost ministru al învățământului în primul guvern Petre Roman (30 decembrie 1989–28 iunie 1990).

Mihai Șora a fost unul dintre oponenții vocali ai modificărilor la legile justiției, care au declanșat protestele din 2017–2018, alăturându-se deseori demonstranților, în ciuda vârstei înaintate.

Un episod trist din viața filosofului Mihai Șora a fost atunci când a aflat despre „Angajamentul“ fiului său, recrutat de Securitate pe când avea doar 14 ani



„Dragi prieteni, am fost „raportat“ (se pare că acesta este verbul corespunzător). În alte vremuri, sub alte stăpâniri, exista turnătoria: foarte lucrativă pentru unii și, în orice caz, menită să țină sub control orice fir de păr care ar fi avut apucături rebele, turnătoria devenise, la un moment dat, în anii ceaușismului târziu, un reflex condiționat pentru mulți oameni, – de la vecinul din bloc, șeful de birou ori colegul de serviciu, la amicul ocazional, prietenul „de nădejde“ sau – în chip dramatic (căci spulbera toate resorturile familiale) – la fiul care își turna tatăl, tatăl care își nenorocea copilul.

Ani de zile, am fost urmărit, măturat, turnat, am avut telefonul ascultat, corespondența citită și tradusă… (– da, Securitatea avea angajați care traduceau toate scrisorile în limba română, dacă se întâmpla să scrii în franceză, în germană, în engleză sau în alte limbi). Dosarele deschise pe numele meu și aflate în arhiva CNSAS sunt multe, copleșitoare. Așa am aflat, de pildă, că turnătoriile (al căror obiect sunt) încep din 1947, pe când, cercetător în Franța, îl studiam pe Pascal.

Așa am aflat, de pildă, că niciodată Anei Pauker și acoliților săi nu le-ar fi trecut prin minte să mă sechestreze în România, în anul 1948, când am revenit din Franța într-o excursie, după zece ani de absență, să-mi văd părinții, dacă nu ar fi existat o scrisoare-turnătoare semnată „un grup de români patrioți“, expediată chiar de la Paris. Așa am aflat (negru pe alb) despre „Angajamentul“ fiului meu, recrutat de Securitate pe când era minor: avea 14 ani. Și tot așa am aflat (și retrăit) răul pe care Securitatea poate să-l facă unui copil, iar copilul poate să-l facă părinților săi”.

Dezvăluirea a fost făcută de filosof pe pagina sa de socializare în data de 28 noiembrie 2017, după ce mai mulți români care foloseau rețeaua de socializare Facebook au acuzat că le-au fost blocate conturile, după ce au postat mesaje și fotografii despre protestele din țară:

„Prin urmare, dragii mei, am trecut prin multe, am văzut multe. Trebuia, de bună seamă, să trăiesc, să văd, să înțeleg și noile tehnologii, începând cu feisbucul. Ieri am trimis o copie după buletinul meu undeva, în eter, și iată că s-au redeschis porțile, iar contul meu a fost deblocat. Este marți, 28 noiembrie 2017: cer negru deasupra României” .

Filosoful și eseistul Mihai Șora a încetat din viață la venerabila vârstă de 106 ani. Era născut pe 7 noiembrie 1916.

A încetat din viață în februarie 2023, la venerabila vârstă de 106 ani.

1940 - S-a născut actrița de teatru și film Dorina Lazăr

Dorina Lazăr a debutat pe marele ecran în 1974 în filmul Păcală al regizorului Geo Saizescu.

Printre cele mai importante filme în care a mai jucat se numără Angela merge mai departe (1982), Liceenii (1986), Balanța (1991) și Amen (2001).

1942 - S-a născut actrița Mariana Mihuț

Actrița română de film, radio, teatru, televiziune și voce Mariana Mihuț s-a născut la Chișinău, pe 7 noiembrie, în urmă cu 82 de ani.

Mariana Mihuț este căsătorită cu actorul Victor Rebengiuc, din anul 1965, cu care are un fiu, Tudor Rebengiuc.

1944 - Franklin Delano Roosevelt a câștigat cel de-al patrulea mandat de președinte al SUA

Franklin Roosevelt s-a remarcat ca fiind una dintre principalele figuri politice ale secolului XX-lea pe plan național cât și internațional, care a contribuit esențial la depășirea crizei economice mondiale și la înfrângerea Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial. Roosevelt este singurul președinte din istoria SUA care a fost instituit în funcție pentru patru mandate consecutiv.

1967 - S-a născut David Guetta, House-DJ și producător francez

David Guetta, DJ-ul numărul care face senzație de câte ori urcă pe scena UNTOLD, a vândut peste șase milioane de albume și 15 milioane de single-uri în lumea întreagă. În 2011 Guetta a fost votat DJ-ul numărul 1 în sondajul 'DJ Mag Top 100 DJs'

În 2013, Billboard a clasificat cântecul său „When Love Takes Over” ca fiind colaborarea numărul #1 în dance-pop din toate timpurile.

Guetta a fost nominalizat la cinci premii Grammy, trei pentru One Love și două pentru munca sa împreună cu Black Eyed Peas. El a câștigat premiul Grammy pentru „Best Remixed Recording, Non-Classical", potrivit Wikipedia.

1984 - S-a născut cântăreață română Giulia Anghelescu

Giulia Anghelescu împlinește 41 de ani. Artista este căsătorită de 11 ani cu Vlad Huidu, fratele prezentatorului Şerban Huidu, şi au doi copii împreună.

1991 - Magic Johnson a anunțat că este seropozitiv și că se retrage din NBA.

În momentul în care Magic Johnson a anunţat că are HIV, nimeni nu putea estima cât va mai trăi.

Două decenii mai târziu el a vorbit despre boala sa cu cei de la Newsweek, povestind despre lupta interioară, frică şi triumf.

„Nu privesc în urmă chiar atât de departe şi nu-mi pierd timpul cu regrete. Singurul lucru pe care îl regret este că mi-am expus familia, care a trebuit să treacă prin această experienţă şi să se obişnuiască cu anumite lucruri", a spus Johnson.

A recunoscut că medicina l-a făcut să fie pe picioarele lui şi după două decenii de ani de la primul rezultat pozitiv. „Sunt binecuvântat deoarece medicamentele pe care le iau m-au ajutat. Nu se potrivesc chiar pentru orice organism", a spus Magic Johnson.