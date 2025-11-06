search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

7 noiembrie: Ziua în care s-a născut Marie Curie, savanta care a introdus termenul de radioactivitate în fizică

0
0
Publicat:

Pe 7 noiembrie 1867 se năștea Marie Curie, savanta care a introdus termenul de radioactivitate în fizică. În aceeași zi, în 1911, se naște cântăreața de muzică populară Maria Lătărețu, iar în 1916, filosoful și eseistul Mihai Șora.

Pe 7 noiembrie 1867 se năștea savanta Marie Curie. FOTO: Arhivă
Pe 7 noiembrie 1867 se năștea savanta Marie Curie. FOTO: Arhivă

1504 - Cristofor Columb s-a întors din a patra și ultima sa călătorie

Columb a navigat spre vest, pe Oceanul Atlantic, în căutarea unei rute spre India, dar și-a câștigat reputația descoperind un nou continent, denumit mai târziu, America, în perioada precolumbiană fiind cunoscută doar Lumea Veche. Ultima sa călătorie s-a încheiat în 1504.

1665 - A apărut primul număr din revista London Gazette, cea mai veche publicație în limba engleză care încă mai funcționează

London Gazette a fost publicată inițial sub titlul de Oxford Gazette la 7 noiembrie 1665.

Carol al II-lea și Curtea Regală se mutaseră la Oxford pentru a se feri de Marea Ciumă din Londra, și curtenii nu erau dispuși să atingă și să citească ziare londoneze, de frică să nu se îmbolnăvească.

Gazette a fost „publicată prin autoritate” de Henry Muddiman, și prima apariție a fost înregistrată de Samuel Pepys în jurnalul său diary.

Regele a revenit la Londra după dispariția epidemiei, iar Gazette s-a mutat și ea, primul număr intitulat London Gazette (numărul 24) apărând la 5 februarie 1666.

Gazette nu a fost un ziar în sens modern: el era trimis doar abonaților, nu era tipărit pentru a fi vândut publicului general.

Her Majesty’s Stationery Office a preluat editarea lui London Gazette în 1889. Publicarea a fost transferată sectorului privat, sub supraveghere guvernamentală, la sfârșitul anilor 1990, când mare parte din HMSO a fost privatizat și a păstrat doar titulatura de The Stationery Office.

1867 - S-a născut în Varșovia, Maria Sklodowska-Curie, chimista franceză de origine poloneză, laureată cu premiul Nobel în Chimie și Fizică

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

S-a născut în Varșovia, emigrând în Franța în 1891.

A urmat studii la Sorbona, unde l-a și întâlnit pe viitorul soț. S-a căsătorit cu Pierre Curie în 1895 și a început să lucreze alături de el. A fost profesor universitar la Sorbona. Marie Curie, născută Maria Salomea Skłodowska (n. 7 noiembrie 1867, Varșovia; d. 4 iulie 1934, Sancellemoz, Franța), savantă poloneză stabilită în Franța, dublu laureată a Premiului Nobel.

A fost singurul savant care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite (fizică și chimie).

Împreună cu soțul ei, Pierre Curie, a avut o contribuție deosebită în studiul radioactivității și a pus bazele radioterapiei.

Cei doi cercetători au reușit să descopere și să izoleze poloniul și radiul în 1898. Primul premiu Nobel în Fizică le-a fost atribuit în 1903, cei doi împărțindu-l cu Becquerel, care, de asemenea, a avut o contribuție la descoperirea radioactivității.

După ce, în 1906, soțul ei a murit în urma unui accident de circulație, Maria Sklodowska-Curie i-a urmat acestuia în postul de șef al Departamentului de cercetări de la Sorbona.

Ea a publicat teza sa fundamentală legată de radioactivitate în 1910, un an mai târziu fiind recompensată cu un al doilea Premiu Nobel, de data aceasta în Chimie.

S-a stins din viață la 4 iulie 1934, în Sancellemoz, Franța, la vârsta de 67 de ani, din cauza unei leucemii cauzate probabil de expunerea îndelungată la radiații radioactive.

1910 - S-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, marele scriitor rus Lev Nicolaevici Tolstoi, autorul romanelor „Război și pace” și „Anna Karenina”, dar și a mai multor piese de teatru, povestiri, lucrări de memorialistică și morală

Lev Tolstoi. FOTO Arhivă
Lev Tolstoi. FOTO Arhivă

Lev Tolstoi (sau Contele Lev Nicolaevici Tolstoi, n. 28 august (sv) / 9 septembrie (sn) 1828, Iasnaia Poliana – d. 7 noiembrie (sv) / 20 noiembrie (sn) 1910, Astapovo) scriitor rus.

Lev Tolstoi este considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Căsătorit în 1862 cu Sofia Andreevna Bers, cu care a avut treisprezece copii, contele scriitor n-a fost prea fericit în căsătorie, după cum notează A. N. Wilson.

Capodopera sa, romanul „Război și pace”, este considerat unul dintre cele mai complete și complexe romane care s-au scris vreodată, în paginile sale întrețesându-se poveștile a 580 de personaje istorice și fictive.

După 1880, Tolstoi s-a dedicat unei vieți trăite după concepte proprii, un fel de creștinism primar, „bogumilism”, și a scris o seamă de broșuri în care și-a expus ideile asupra religiei, bisericii, artei, școlii, educației, vieții, muncii, progresului și altor chestiuni sociale, scrieri care constituie ceea ce s-a numit „tolstoism”.

Succesul literaturii sale a fost atât de răsunător în întreaga lume, încât în 1901 a fost propus pentru Nobel, dar el a refuzat premiul.

1916 - S-a născut filosoful și eseistul român Mihai Șora

Mihai Șora a venit pe lume la Ianova, Remetea Mare, județul Timiș, în timpul Austro-Ungariei. A fost al doilea fiu al preotului Meletie Șora și al Anei Șora. A studiat filosofie la Universitatea din București (1934–1938), potrivit Wikipedia. A obținut o bursă din partea Institutului Francez din București în 1938 (concomitent cu Eugène Ionesco).  A părăsit Parisul aflat sub ocupație germană în 1940 și a ajuns în Grenoble, unde, sub îndrumarea lui Jacques Chevalier, a realizat o teză de doctorat despre opera lui Blaise Pascal.

Între anii 1945 și 1948 a activat ca cercetător la Centre national de la recherche scientifique din Paris. A debutat la Gallimard cu „Du dialogue intérieur. Fragment d'une anthropologie métaphysique” în anul 1947. Cartea a avut ecouri printre mari personalități filosofice franceze. A refuzat cetățenia franceză care i-a fost propusă imediat după apariția cărții la Gallimard.

În 1948 a venit în România pentru a-și vedea părinții, însă autoritățile nu i-au mai permis să se întoarcă în Franța, acolo unde îl așteptau soția și cei doi copii. Ulterior, aceștia au fost nevoiți să îl urmeze. Forțat să stea în România după 1948, timp de 20 de ani nu a publicat nimic.

A fost fondatorul noii serii BPT (acronim pentru „Biblioteca Pentru Toți”).

După evenimentele din decembrie 1989, a fost ministru al învățământului în primul guvern Petre Roman (30 decembrie 1989–28 iunie 1990).

Mihai Șora a fost unul dintre oponenții vocali ai modificărilor la legile justiției, care au declanșat protestele din 2017–2018, alăturându-se deseori demonstranților, în ciuda vârstei înaintate.

Un episod trist din viața filosofului Mihai Șora a fost atunci când a aflat  despre „Angajamentul“ fiului său, recrutat de Securitate pe când avea doar 14 ani

Mihai Șora. FOTO Inquam Photos / Alberto Groşescu
Mihai Șora. FOTO Inquam Photos / Alberto Groşescu
Citește și: 2 noiembrie. Ziua când Armata Roșie sovietică a reprimat sângeros protestul din Budapesta


„Dragi prieteni, am fost „raportat“ (se pare că acesta este verbul corespunzător). În alte vremuri, sub alte stăpâniri, exista turnătoria: foarte lucrativă pentru unii și, în orice caz, menită să țină sub control orice fir de păr care ar fi avut apucături rebele, turnătoria devenise, la un moment dat, în anii ceaușismului târziu, un reflex condiționat pentru mulți oameni, – de la vecinul din bloc, șeful de birou ori colegul de serviciu, la amicul ocazional, prietenul „de nădejde“ sau – în chip dramatic (căci spulbera toate resorturile familiale) – la fiul care își turna tatăl, tatăl care își nenorocea copilul.

Ani de zile, am fost urmărit, măturat, turnat, am avut telefonul ascultat, corespondența citită și tradusă… (– da, Securitatea avea angajați care traduceau toate scrisorile în limba română, dacă se întâmpla să scrii în franceză, în germană, în engleză sau în alte limbi). Dosarele deschise pe numele meu și aflate în arhiva CNSAS sunt multe, copleșitoare. Așa am aflat, de pildă, că turnătoriile (al căror obiect sunt) încep din 1947, pe când, cercetător în Franța, îl studiam pe Pascal.

Așa am aflat, de pildă, că niciodată Anei Pauker și acoliților săi nu le-ar fi trecut prin minte să mă sechestreze în România, în anul 1948, când am revenit din Franța într-o excursie, după zece ani de absență, să-mi văd părinții, dacă nu ar fi existat o scrisoare-turnătoare semnată „un grup de români patrioți“, expediată chiar de la Paris. Așa am aflat (negru pe alb) despre „Angajamentul“ fiului meu, recrutat de Securitate pe când era minor: avea 14 ani. Și tot așa am aflat (și retrăit) răul pe care Securitatea poate să-l facă unui copil, iar copilul poate să-l facă părinților săi”.

Dezvăluirea a fost făcută de filosof pe pagina sa de socializare în data de 28 noiembrie 2017, după ce mai mulți români care foloseau rețeaua de socializare Facebook au acuzat că le-au fost blocate conturile, după ce au postat mesaje și fotografii despre protestele din țară:

Prin urmare, dragii mei, am trecut prin multe, am văzut multe. Trebuia, de bună seamă, să trăiesc, să văd, să înțeleg și noile tehnologii, începând cu feisbucul. Ieri am trimis o copie după buletinul meu undeva, în eter, și iată că s-au redeschis porțile, iar contul meu a fost deblocat. Este marți, 28 noiembrie 2017: cer negru deasupra României” . 

Filosoful și eseistul Mihai Șora a încetat din viață la venerabila vârstă de 106 ani. Era născut pe 7 noiembrie 1916.

A încetat din viață în februarie 2023, la venerabila vârstă de 106 ani.

1940 - S-a născut actrița de teatru și film Dorina Lazăr

Dorina Lazăr a debutat pe marele ecran în 1974 în filmul Păcală al regizorului Geo Saizescu.

Printre cele mai importante filme în care a mai jucat se numără Angela merge mai departe (1982), Liceenii (1986), Balanța (1991) și Amen (2001).

1942 - S-a născut actrița Mariana Mihuț

Actrița română de film, radio, teatru, televiziune și voce Mariana Mihuț s-a născut la  Chișinău, pe 7 noiembrie, în urmă cu 82 de ani.

Mariana Mihuț este căsătorită cu actorul Victor Rebengiuc, din anul 1965, cu care are un fiu, Tudor Rebengiuc.

1944 - Franklin Delano Roosevelt a câștigat cel de-al patrulea mandat de președinte al SUA

Franklin Delano Roosevelt. FOTO: Getty Images
Franklin Delano Roosevelt. FOTO: Getty Images

Franklin Roosevelt s-a remarcat ca fiind una dintre principalele figuri politice ale secolului XX-lea pe plan național cât și internațional, care a contribuit esențial la depășirea crizei economice mondiale și la înfrângerea Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial. Roosevelt este singurul președinte din istoria SUA care a fost instituit în funcție pentru patru mandate consecutiv.

Citește și: 3 noiembrie: Ziua în care a fost semnat tratatul care a pus capăt Imperiului Austro-Ungar

1967 - S-a născut David Guetta, House-DJ și producător francez

David Guetta, DJ-ul numărul care face senzație de câte ori urcă pe scena UNTOLD, a vândut peste șase milioane de albume și 15 milioane de single-uri în lumea întreagă.  În 2011 Guetta a fost votat DJ-ul numărul 1 în sondajul 'DJ Mag Top 100 DJs'

În 2013, Billboard a clasificat cântecul său „When Love Takes Over” ca fiind colaborarea numărul #1 în dance-pop din toate timpurile.

Guetta a fost nominalizat la cinci premii Grammy, trei pentru One Love și două pentru munca sa împreună cu Black Eyed Peas. El a câștigat premiul Grammy pentru „Best Remixed Recording, Non-Classical", potrivit Wikipedia.

1984 - S-a născut cântăreață română Giulia Anghelescu

Giulia Anghelescu împlinește 41 de ani. Artista este căsătorită de 11 ani cu Vlad Huidu, fratele prezentatorului Şerban Huidu, şi au doi copii împreună.

1991 - Magic Johnson a anunțat că este seropozitiv și că se retrage din NBA.

În momentul în care Magic Johnson a anunţat că are HIV, nimeni nu putea estima cât va mai trăi.

Două decenii mai târziu el a vorbit despre boala sa cu cei de la Newsweek, povestind despre lupta interioară, frică şi triumf.

„Nu privesc în urmă chiar atât de departe şi nu-mi pierd timpul cu regrete. Singurul lucru pe care îl regret este că mi-am expus familia, care a trebuit să treacă prin această experienţă şi să se obişnuiască cu anumite lucruri", a spus Johnson.  

A recunoscut că medicina l-a făcut să fie pe picioarele lui şi după două decenii de ani de la primul rezultat pozitiv. „Sunt binecuvântat deoarece medicamentele pe care le iau m-au ajutat. Nu se potrivesc chiar pentru orice organism", a spus Magic Johnson. 

Istoria zilei

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Nici măcar Ilie Dumitrescu nu l-a iertat, după Basel - FCSB 3-1: "Nu stai tu să faci și să aranjezi!"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
playtech.ro
image
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
O bancă poate lua bani din cont fără notificare. Condiții pentru această decizie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate