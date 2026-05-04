Un accident grav a avut loc luni dimineață în orașul Buziaș, județul Timiș, chiar pe o trecere de pietoni. O adolescentă de 16 ani, care se îndrepta spre școală, a fost lovită de un autoturism condus de o femeie în vârstă de 38 de ani. Momentul impactului a fost surprins de o cameră video.

Adolescenta a suferit răni și a fost preluată de o ambulanță, care a dus-o la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs pe DJ 592, pe strada Principală, în timp ce minora traversa regulamentar pe trecerea pentru pietoni.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.