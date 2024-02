Dominic Fritz a semnat autorizația de construire pentru primul stadion de după Revoluție din Timișoara FOTO VIDEO

Arena cunoscută drept Stadionul "Lego" se va ridica pe structură metalică, în Calea Buziaşului din Timișoara, în zona fostei fabrici Optica, la ieşirea spre Moşniţa Nouă. Stadionul va avea peste 10.000 de locuri.

Proiectanții au finalizat documentația pentru autorizarea lucrărilor de construire a noului stadion în Calea Buziașului. Primarul Dominic Fritz a semnat autorizația, iar ordinul de începere va fi emis în cel mai scurt timp, pentru ca firma contractată să înceapă organizarea de șantier și lucrările propriu-zise.

„Am semnat autorizația de construire pentru noul stadion din Calea Buziașului și am pus bani în bugetul de anul acesta pentru construcție. Vom trecem direct la execuție pentru că prin licitația de anul trecut am selectat deja constructorul. E un proiect pentru întreaga comunitate, pentru că pe lângă stadion construim un parc, un loc de joacă și o parcare de mari dimensiuni. Toate costurile le suportăm din bugetul local. E un efort financiar foarte mare, dar Timișoara are nevoie ca de aer de infrastructură sportivă. Îi mulțumesc viceprimarului Cosmin Tabără pentru că a urmărit și s-a implicat în acest proiect”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Stadionul va ocupa o suprafață de peste 9.000 metri pătrați și avea un număr de 10.101 locuri pentru spectatori. Lângă viitorul stadion va fi amenajat și un parc cu loc de joacă, precum și o parcare cu peste 450 locuri, care va putea fi folosită și de locuitorii din zonă.

Noua construcție va avea fundația din beton și structură metalică și va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB (International Football Association Board).

Pentru acoperirea stadionului vor fi folosite membrane tensionate – structuri ușoare din materiale compozite, pentru a obține o iluminare naturală datorită proprietăților specifice membranei.

Viitorul stadion va putea găzdui atât competiţii oficiale de fotbal, cât și antrenamentele echipelor din centrele de copii și juniori. De asemenea, acesta va putea fi o locație optimă pentru evenimente și concerte mari, atunci când nu sunt organizate competiții sportive.

Termenul de execuție este de 28 de luni de la emiterea ordinului de începere. Valoarea contractului de execuție se ridică la 115 milioane de lei. Sursa de finanțare este bugetul local.