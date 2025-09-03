search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Directoarea de la creșa din Timișoara unde un copil a murit rememorează momentele de groază de dinaintea tragediei

Publicat:

Directoarea creșei particulare din Timișoara, unde un băiețel de 1 an și 8 luni a murit după ce a căzut într-un iaz, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și a povestit momentele de groază de dinaintea tragediei. 

Educatoarea rememorează clipele de groază de dinaintea tragediei / Sursa foto: observatornews.ro
  Directoarea așa-zisei creșe particulare de la Timișoara, unde un băiețel de doar un an și opt luni a murit după ce a căzut într-un iaz ornamental din apropiere, a primit control judiciar pentru 60 de zile, potrivit ziare.com.

Urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Educatoarea a povestit ultimele clipe din viața băiețelului de 1 an și 8 luni

  Femeia a rememorat, într-un interviu, pentru observatornews.ro, clipele de groază dinainte de tragedie și a refăcut filmul descoperirii care a șocat o țară întreagă.  

"Ne pregăteam pe la 10.30 să ieșim afară cu copiii, printre care și Victor. Venise fix cu 10 minute înainte să ne pregătim să ieșim afară. Îl preluasem de la tatăl lui. Mi-a întins brațele.

Copilul era foarte bucuros când venea la copii și ne pregăteam să ieșim afară. Am ieșit afară, lucrurile au decurs normal. În jurul orei 11.14, am fost să preiau mâncarea, că avem firmă de catering care aduce mâncarea, am venit înapoi.

  Pe la 11:25, colega mea m-a întrebat dacă mai stăm. Și am zis că mai stăm cinci minute și la 11.30 intrăm ca să ne pregătim de masă și ce avem de făcut. Pe la 11:30, ultima dată când l-am văzut pe băiețel era pe scaun, jucându-se cu un carton în mână. Fix atunci a fost ultima oară când l-am văzut", a povestit directoarea Centrului Educațional. 

  "Apoi, eu am mers în față cu o parte din copii. Mergeam în față una, în spate una, ca să nu omitem vreun copil. Am mers, le-am dat să mănânce, adică le-am pregătit bolurile, am constatat că nu este Nicole, prima oară. 

  Nicole era în grădină. Am adus-o pe Nicole, apoi am mers la masă cu Nicole, în continuare. Am întrebat-o, Nicole, de ce nu răspunzi, că am strigat-o de o grămadă de ori. Fata a râs, că e copil și nu știe despre ce vorbești. 

Am pregătit să vină cu a doua tură și când să merg cu a doua tură am întrebat unde e Victor? Și ea mi-a zis că nu știe și i-am zis: tu nu ai constatat în sala de joacă că Victor lipsește, că ai stat cu ei. A zis că ea nu și-a dat seama că nu e Victor.

A durat vreo zece minute până l-a strigat, până l-a căutat și când, l-a găsit pe băiețel în iaz. Mi-a zis că Victor este vânăt și că l-a găsit în apă și a fugit, repede, înapoi. Nimeni nu a știut să spună nimic. Eu nu am știut nimic, eu am rămas acolo în stare de șoc că nu am știut ce se întâmplă.

Tot întrebam, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Îmi pare nespus de rău că din cauza neatenției mele s-a pierdut un suflet nevinovat. Vă dați seama că am o durere în suflet și vina o să o port mereu că sunt vinovată și eu. Amândouă eram acolo, amândouă trebuia să fim mai atente. Atât eu, cât și ea", a continuat directoarea.

Centrul educațional privat nu era acreditat de Ministerul Educației

Întrebată ce ar schimba dacă ar putea da timpul înapoi, femeia a spus:

"Poate nici nu aș mai ieși afară. Aș prefera să stau înăuntru să mă joc între patru pereți, dar să știu că sunt acolo sub ochii mei".

Creșa privată condusă de femeie nu era acreditată de ministerul Educației.

"Societatea despre care vorbim nu face parte din lista unităților de învățământ și noi ISJ nu monitorizăm, absolut deloc, activitatea dumnealor", a declarat Aura Danielescu, Inspector Școlar.

Băiețelul care a murit din cauza neatenției educatoarelor era un copil conceput cu greu. Mama lui a trecut prin ani de tratamente și mai multe sarcini pierdute, înainte ca visul ei să se împlinească. Acum, se pregătește să-l îngroape.

Timişoara

