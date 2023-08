Comemorarea unui personaj legendar al Timișoarei. Oscar Berger a marcat presa de după revoluție

Oscar Berger, unul din cei mai cunoscuţi jurnalişti din Timişoara, directorul ziarului “Timişoara” şi membru în Sociatatea “Timişoara”, a fost comemorat la zece ani de la moartea sa. Berger s-a stins din viaţă la vârsta de 66 de ani, în 8 august 2013.

Oscar Berger a fost unul din cei mai importanţi jurnalişti din Timişoara de după Revoluție, un om care şi-a sacrificat sănătatea şi averea pentru pasiunea sa: ziarul “Timişoara”, primul cotidian cu adevărat liber înfiinţat după revoluţia din 1989.

La zece ani de la moarta lui Berger, jurnalistul Flavius Boncea a pus la cale un eveniment de comemorare, carea avut loc la centrul cultural Faber. A fost proiectat un film realizat de Oscar Berger, de asemenea o înregistrare făcută la sfârșitul anului 1989, în studiourile TVR, când Berger a venit în țară cu ajutoare, dar a fost lansată și cartea “Totul e regie, bătrâne!”, scrisă de Flavius Boncea. În final a avut loc și un concert cu trupa Survolaj.

„Pentru mine a fost o persoană foarte important. Și cred că nu numai pentru mine, ci pentru întreaga Timișoară. Oscar era un tip șarmant, mereu prezent, dar era dezordonat, împrăștiat, îi plăcea cumva să parcă că este mult mai superficial, însă era o personalitate extrem de profundă. Am încercat prin acestă carte dedicată memoriei lui să scot la iveală fațetele mult mai profunde ale personalității lui. Activitatea lui de cineast, de regizor, activitatea lui de om de publicitate, de jurnalist, de luptător civic. Perioada în care a fost urmărit de Securitate etc. El își dorea foarte mult să scrie niște memorii, dar din păcate nu a mai apucat. Am zis că poate putem noi, cei care i-am fost alături, să facem ceva. Am început eu cu acestă biografie, monografie, amestecată cu povești, amintiri și întâmplări”, a spus Flavius Boncea, cel care a continuat să conducă ziarul “Timișoara” după moartea lui Oscar Berger.

„Eu l-am cunoscut în 1996, el era patronul ziarului atunci cam de un an de zile. La două-trei zile după ce am fost angajat, a venit în redacție să mă cunoască. M-a chemat la o bere, am vorbit mult, după care m-a dus acasă. Avea o mașină, un microbuz Toyota, vai și amar de capul lui, fără tobă de eșapament, toate gazele mergeau înauntru, trebuia să stăm cu capul afară să putem respira. Eu veneam de la un alt ziar, unde patronul apărea cu un Mercedes ultimul răcnet, și când apărea acel patron toată lumea era în poziție de drepți și cu capul plecat. A insistat să nu-i mai spun <dumneavoastă>, că el e Oscar și atât și preferă să lucreze cu prietenii. Și am rămas alături 17 ani”, a povestit Flavius Boncea.

Un om extrem de corect

Oscar Berger nu s-a abătut niciodată de la principiile sale de anticomunist. A fost un “ţărănist” şi un regalist convins. În 2011 a primit din partea Regelui Mihai I medalia pentru loialitate şi încrederea acordată Casei Regale.

„Putea să fie un om foarte dificil, era un om plin de contraste, dar era și un om extrem de corect. Nu ar fi acceptat niciodată atacuri la persoană, nu ar fi acceptat niciodată să publice un articol care nu era verificat din toate sursele posibile. Dacă era un articol în care cineva era atacat, nu ar fi acceptat ca acel articol să apară fără opinia celui atacat. Era de o corectitudine ieșită din comun. Dacă găsea noaptea ceva în ziar care nu respecta principiile deontologice pe care le avea, acel articol nu apărea, se punea alcteva în loc (...). Visul lui era ca ziarul să meargă înainte, să-și păstreze principiile, să militeze pentru aceleași idei care erau conținute în Proclamația de la Timișoara”, a mai spus Boncea.

A revenit în țară cu ajutoare

Oscar Berger s-a născut în Timișoara, în 1947. A plecat din România în 1975, în Israel, însă avea să trăiască peste 20 de ani în Germania. A revenit în țară după Revoluția din 1989. Berger a înființat la Timișoara prima reţea de cablu, HiFi Quadral, achiziționat mai târziu de RDS, și a preluat ziarul “Timișoara” în 1995.

“În România când a venit a devenit om de dreapta, povestea că în Germania era de stânga. Pe acea zonă a văzut că sunt niște forțe politice care duc România pe un drum european. El asta își dorea de fapt. A venit în țară la sfârșitul lui 1989 și începutul anilor 90 aducând ajutoare. Zeci de camioane de ajutoare a adus. Apoi a început să facă și afaceri în România. Firma lui a fost una din primele societăți private înregistrate în România, aducea și antene satelit, dar a avut și prima societate de televiziune prin cablu de aici”, a adăugat Boncea.

Activitatea de cineast

Flavius Boncea a depus eforturi să strângă toate filmele la care a lucrat Oscar Berger. Multe din ele vor fi digitalizate și prezentate apoi publicului.

“Încă din liceau a frecventat cinecluburile din Timișoara, a realizat câteva scurt metraje. Unele premiate. A ajuns la Studiorile București, unde a fost secundul lui Andrei Bleier, a lucrat la foarte multe filme. Unul este serialul <Cireșarii>. A realizat apoi filme în Germania. Foarte multe filme publicitare, dar a făcut și filme documentare despre România”, a completat Flavius Boncea.

