Video Buldozerele Primăriei Timișoara au început să demoleze construcțiile ilegale: clanul Căldăraș, primul vizat

Primăria Municipiului Timișoara a demarat un amplu proces de desființare a construcțiilor ridicate ilegal pe domeniul public și privat, în baza sentințelor judecătorești definitive.

„În prezent, avem în evidență peste 100 de spețe în care instanța a stabilit că, dacă proprietarii nu își demolează construcțiile ilegale, măsura va fi dusă la îndeplinire de către municipalitate”, a transmis administrația locală pe pagina oficială de Facebook.

Prima intervenție a avut loc astăzi pe Strada Glad nr. 14, unde proprietarii, membri ai clanului Căldăraș, au extins fără autorizație un garaj atașat clădirii principale, ridicându-l până la nivelul acoperișului.

„Costul lucrărilor de demolare va fi suportat de proprietari, care au înțeles rolul măsurilor impuse și colaborează cu Primăria Timișoara pentru a restabili legalitatea”, a precizat municipalitatea.

Acțiunile fac parte dintr-un efort mai amplu al autorităților de a reda comunității spațiile ocupate ilegal. Primarul Dominic Fritz a semnat în ultimul an peste 100 de dispoziții pentru demolarea construcțiilor ilegale ridicate pe domeniul public, toate fiind deja puse în aplicare de echipele Primăriei. „Continuăm procesul de eliberare și recuperare a domeniului public, pentru a reda întregii comunități spațiile care îi aparțin”, a adăugat administrația locală.

Acțiunile vizează atât respectarea legii, cât și prevenirea fenomenului extinderii neautorizate a clădirilor, pentru a proteja orașul și calitatea vieții locuitorilor. Primăria Timișoara subliniază că fiecare intervenție se face în colaborare cu proprietarii, asigurând transparență și respectarea procedurilor legale.