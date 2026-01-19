Bărbat găsit decapitat la Timișoara, într-un apartament închiriat în regim hotelier

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit decapitat luni, 19 ianuarie 2026, într-un apartament închiriat în regim hotelier pe Calea Aradului din Timișoara. Potrivit primelor informații, bărbatul era originar din județul Mehedinți, dar locuia în Timișoara.

Anchetatorii au descoperit lângă trupul victimei o ghilotină improvizată, precum și două bilete de adio, în care se preciza că bărbatul și-ar fi dorit să-și pună capăt vieții, conform unor surse apropiate anchetei.

Poliția a fost alertată de persoana care se ocupa de închirierea apartamentului.

„La data de 19 ianuarie 2026, polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au fost sesizați despre faptul că într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii, se află un bărbat decedat. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au confirmat sesizarea, constatând decesul unui bărbat de 45 de ani în grupul sanitar al apartamentului”, a transmis IPJ Timiș.

Cercetările sunt în desfășurare pentru clarificarea tuturor circumstanțelor care au dus la acest incident tragic.