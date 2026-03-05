search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
România nu se aliază cu Ucraina la Jocurile Paralimpice. Țara atacată de Rusia boicotează ceremonia de deschidere

Publicat:

Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic, a declarat joi că România nu va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de la Milano-Cortina, vineri, la Verona, considerând că sportul nu trebuie să fie un teren pentru politica internațională.

Eduard Novak este șeful paralimpicilor români FOTO Facebook
Eduard Novak este șeful paralimpicilor români FOTO Facebook

Novak a dezmințit astfel informația ministrului de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, care anunțase, miercuri, pe platforma X, că Austria, România și Marea Britanie s-au alăturat altor 14 state în demersul de a boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice după ce Comitetul Internațional Paralimpic (CPI) a permis sportivilor din Rusia și Belarus să participe sub steagul țărilor lor.

Eu nu știu de unde vine informația asta. Eu nu îmi aduc aminte când ministrul de externe al unei alte țări să fi vorbit în numele României. Se poartă asta acum?

Nu, noi nu avem nicio treabă cu asta. Eu și Comitetul Național Paralimpic considerăm că Jocurile Paralimpice de iarnă sunt un eveniment apolitic. Politica trebuie făcută de altcineva, nu de noi.

Deci, România va fi prezentă la deschiderea Jocurilor Paralimpice cu cei doi sportivi ai noștri. Noi nu vrem să intervenim în asemenea chestiuni și considerăm că astfel de lucruri trebuie discutate în alte conjuncturi. Sportul nu trebuie să fie teren pentru politică”, a declarat Novak pentru Agerpres.

Oficialul CNP a precizat că nu are nicio informație legată de prezența vreunui oficial politic al României la festivitatea de deschidere a Jocurilor Paralimpice: 'Nu avem nicio informație în acest sens. Eu voi fi prezent'.

România va fi reprezentată de doi sportivi la două discipline ale programului paralimpic, Andrei-Sorin Popa - para schi alpin și Mihăiță Papară - para snowboard.

Mihăiță Papară (46 de ani) va concura în probele de snowboard cros (SBX) și banked slalom (BSL). Activ în circuitul internațional din 2014, el este cel mai experimentat sportiv român din para snowboard, el reprezentând România și la Jocurile Paralimpice de la PyeongChang 2018 și Beijing 2022.

Palmaresul său include 38 de starturi în Cupa Mondială, un podium mondial, cinci podiumuri în Cupa Europeană, clasări repetate în Top 10 și locul 3 în clasamentul general mondial (BSL & SBX) în sezonul 2020-2021. La Campionatele Mondiale a obținut clasări notabile, inclusiv locul 8 la La Molina (2015) și locul 8 la Dual Banked Slalom (2023).

În sezonul 2025-2026 a obținut medalia de argint în clasamentul general european la SBX (categoria LL1), două victorii în Nor-Am Cup (Big White, Canada), o victorie și un loc 2 în Cupa Europeană la Kuhtai, precum și podium la Lenk (Elveția). Rezultatele recente îl mențin constant în Top 5 continental.

Andrei-Sorin Popa (38 de ani) concurează în para schi alpin, clasa LW9-2 (standing), în proba de slalom (SL). În această categorie, sportivii concurează în poziție verticală, iar rezultatele sunt ajustate prin sistemul de factorizare FIS pentru a asigura echitatea competițională între clase.

După un accident vascular cerebral suferit în 2020, care i-a afectat mobilitatea, Andrei și-a reconstruit parcursul sportiv, iar sezonul 2025-2026 a marcat debutul său real în circuitul internațional, cu susținerea Comitetului Național Paralimpic. Începând din decembrie 2025, a înregistrat 11 starturi internaționale FIS, patru podiumuri și clasări repetate în Top 6. Printre rezultatele notabile se numără locul 2 la Hinterstoder (Austria) și trei locuri 3 la Rokytnice (Cehia) și Jasna (Slovacia).

Milano-Cortina 2026 va marca a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de iarnă, după edițiile din 2010 (Vancouver), 2014 (Soci), 2018 (PyeongChang) și 2022 (Beijing). Dincolo de continuitate, ediția din 2026 aduce și diversificarea reprezentării României în sporturile paralimpice de iarnă, fiind pentru prima dată cu reprezentare în două discipline.

