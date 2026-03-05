Wizz Air prelungește suspendarea zborurilor dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, până pe 15 martie

Compania aeriană Wizz Air a an unțat joi că prelungește suspendarea zborurilor dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, până pe 15 martie, urmând ca zborurile din Regatul Unit către Jeddah şi Medina să fie reluate din 8 martie.

Wizz Air a anunțat joi că suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman a fost prelungită până duminică, 15 martie, inclusiv. Zborurile din Regatul Unit către Jeddah și Medina vor fi reluate începând cu 8 martie, conform planificării.

„Compania aeriană continuă să monitorizeze îndeaproape evoluţia situaţiei şi rămâne în contact permanent cu autorităţile locale şi internaţionale, agenţiile de siguranţă aeriană, autorităţile de securitate şi organismele guvernamentale relevante. Deciziile operaţionale vor continua să fie revizuite, iar programul de zbor poate fi ajustat pe măsură ce situaţia evoluează. Siguranţa şi securitatea pasagerilor, echipajului şi aeronavelor noastre rămân prioritare pentru Wizz Air. Înţelegem disconfortul pe care această situaţie îl poate crea şi le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere. Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactaţi direct şi vor primi informaţii despre opţiunile disponibile", au transmis reprezentanți Wizz Air.

Amintim că din 28 februarie, toate companiile aeriene care operează zboruri înspre și dinspre Orientul Mijlociu au anulat cursele, majoritatea până la data de 8 martie.