„Soțul decide”. Aproape o treime dintre bărbații din generația Z susțin că bărbatul trebuie să aibă ultimul cuvânt în familie

Opinia că tinerii sunt, automat, mai progresiști în privința egalității de gen nu se confirmă pentru bărbații din generația Z, o treime dintre ei continuând să susțină norme tradiționale privind faptul că femeia trebuie să se ocupe de casă, iar bărbatul să ia deciziile.

Un studiu realizat la nivel internaţional de de Ipsos, în colaborare cu Global Institute for Women’s Leadership de la King’s College London, arată că bărbații din generația Z (născuți între 1997 și 2012) nu au opinii mai progresiste decât generațiile mai vechi privind egalitatea de gen și rolurile tradiționale în familie.

Cercetarea a fost derulată în 29 de țări, printre care Statele Unite, Marea Britanie, Brazilia, Australia și India, și a implicat peste 23.000 de respondenți. Studiul a fost realizat în apropierea Zilei Internaționale a Femeii din 2026 și oferă o imagine clară asupra atitudinilor tinerilor față de norme, așteptări sociale și roluri familiale.

Tradiţionalism în rândul tinerilor

Rezultatele studiului sunt surprinzătoare. Aproximativ 31% dintre bărbații din generația Z cred că o soție trebuie să asculte întotdeauna de soțul ei, iar 33% consideră că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt în deciziile importante ale familiei.

În comparație, în rândul bărbaților din generația „Baby Boomers” (1946–1964), doar 13% susțin că soția trebuie să asculte de soț, iar 17% că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt.

Aceste cifre arată că, în ciuda concepţiei generale că tinerii sunt, în mod automat, mai progresiști, bărbații din generația Z păstrează, în multe privințe, opinii mai tradiționale decât generațiile mai vechi.

Opinii contradictorii

Studiul evidențiază, de asemenea, și un contrast puternic între bărbații și femeile din aceeași generație. Doar 18% dintre femeile din generația Z sunt de acord că o soție trebuie să asculte întotdeauna de soțul ei, în timp ce procentul femeilor baby boomers care împărtășesc această opinie scade la 6%.

Pe lângă percepțiile legate de ascultarea soției, sondajul arată și alte opinii tradiționale în rândul bărbaților tineri:

* 24% cred că o femeie nu ar trebui să pară prea independentă sau autosuficientă, comparativ cu 12% dintre bărbații baby boomers;

* 21% consideră că o „femeie reală” nu ar trebui să inițieze sexul, față de 7% dintre boomers;

* 59% cred că bărbații sunt așteptați să facă prea mult pentru a susține egalitatea de gen, procent mai mare decât în cazul generațiilor mai vechi.

Această combinație de opinii tradiționale și, în același timp, contradictorii - de exemplu, recunoașterea atractivității femeilor cu cariere de succes, dar susținerea în acelaşi timp a rolurilor tradiționale, adică a faptului că trebuie să se ocupe de casă - reflectă o dualitate complexă în gândirea bărbaților din generația Z.

Presiunea normelor sociale versus opiniile personale

Un alt aspect relevant este diferența dintre ceea ce tinerii consideră că societatea așteaptă de la ei și ceea ce cred ei în mod personal. Chiar dacă unii susțin opinii tradiționale, mulți bărbați din generația Z cred că normele sociale sunt mai stricte decât propriile lor opinii:

* peste 35% cred că societatea în care trăiesc se aşteaptă ca femeile să preia majoritatea responsabilităților pentru îngrijirea copiilor și treburile casnice;

* aproximativ 40 % consideră că societatea așteaptă ca bărbații să fie principalii susținători financiari ai familiei.

Această discrepanță sugerează că tinerii resimt presiunea normelor tradiționale, chiar dacă propriile opinii sunt, poate, mai progresiste.

În practică, mulți se află între valorile educației moderne și influențele culturale sau familiale care promovează roluri tradiționale.

Ce spun experţii

Profesoara Heejung Chung, directoarea Global Institute for Women’s Leadership, a declarat că este „îngrijorător” faptul că atitudinile tradiționale persistă în rândul bărbaților tineri.

Ea subliniază că aceste opinii sunt influențate de o combinație de presiuni sociale, culturale și economice și recomandă programe educaționale și campanii de conștientizare pentru promovarea unei egalități reale de gen.

Reprezentanții Ipsos evidențiază ceea ce numesc „dublă realitate”: tinerii afirmă că apreciază succesul profesional al femeilor și egalitatea de gen, dar, în același timp, rămân ancorați în roluri tradiționale, influențați de familie, cultură și reţelele sociale.

Studiul demonstrează că opinia conform căreia tinerii sunt, automat, mai progresiști în privința egalității de gen nu se confirmă pentru bărbații din generația Z.