search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Şofer turc arestat în România după ce a încercat să introducă un migrant ascuns sub patul TIR-ului

0
0
Publicat:

Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România, fiind anchetat într-un dosar pentru trafic de migranţi. Incidentul a fost descoperit de poliţiştii de frontieră din Giurgiu, care au găsit un bărbat ascuns sub salteaua patului din cabina camionului.

Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România. FOTO: Politia de Frontieră
Un şofer de TIR cu cetăţenie turcă a fost arestat preventiv în România. FOTO: Politia de Frontieră

Potrivit Poliţiei de Frontieră, şoferul a fost oprit pentru control vineri, 25 februarie, în jurul orei 23:15, pe DN 51, în punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Autotrenul, înmatriculat în Turcia, transporta mobilă din Turcia spre Belgia.

„În urma verificărilor efectuate, în cabina automarfarului, sub salteaua patului, a fost descoperită o persoană de sex masculin, asupra căreia colegii noştri au găsit un document turcesc expirat, fără viză”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Şoferul a fost reţinut de autorităţile române şi prezentat Tribunalului Giurgiu, care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru trafic de migranţi.

Pasagerul ascuns a fost predat autorităţilor bulgare, fiind cercetat pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Acţiunea face parte din măsurile Poliţiei de Frontieră de prevenire şi combatere a traficului ilegal de persoane la graniţele României.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”
gandul.ro
image
MAE, alertă maximă pentru Israel: români, nu călătoriți. Spațiul aerian a fost închis
mediafax.ro
image
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
fanatik.ro
image
Israelul și SUA au atacat Iranul. Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate
libertatea.ro
image
Ce semnificație simbolică în iudaism are momentul atacului SUA-Israel asupra Iranului
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”E singura mea plăcere lumească, altă distracție nu mai am”
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
newsweek.ro
image
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
prosport.ro
image
Ce faci dacă poliţistul îţi ia telefonul când îl filmezi? Sfatul unui specialist pentru români
playtech.ro
image
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Oficialul român care l-a sfidat pe Putin, chiar la Moscova. Gestul făcut pe un pod din Rusia
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce s-a obrăznicit Anca Țurcașiu, la 55 de ani! Poze cu iubitul, în poziții demne de Kama Sutra. Stiliștii o laudă, internauții au luat foc: „Prea mult!”
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?