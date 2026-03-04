search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fabrică ilegală de țigări, descoperită la periferia Timișoarei. Cum era structurată reţeaua care alimenta piaţa neagră din vestul ţării

0
0
Publicat:

Descoperire de amploare la periferia Timișoarei: o fabrică ilegală de țigarete funcționa la capacitate maximă, cu stocuri impresionante de tone de tutun și ambalaje concepute astfel încât să imite mărci cunoscute.

Sursă video: DIICOT

Procurorii DIICOT și polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au descoperit la periferia oraşului Timişoara o fabrică ilegală de țigări. Ancheta vizează un grup infracțional structurat pe trei paliere, care ar fi alimentat piața neagră cu cantități importante de țigarete de contrabandă.

Procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiștii din cadrul Direcția de Investigare a Criminalității Economice și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, au descins miercuri, 4 martie 2026, în județul Timiș, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete.

fabrica ilegala tigari TM 02 DIICOT jpeg
Imaginea 1/3: fabrica ilegala tigari TM 02 DIICOT jpeg
fabrica ilegala tigari TM 02 DIICOT jpeg
fabrica ilegala tigari TM 03 DIICOT jpeg
fabrica ilegala tigari TM 06 DIICOT jpeg

Anchetatorii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, iar în urma descinderilor au identificat, la periferia municipiului Timișoara, o fabrică ilegală de țigarete aflată în funcțiune. În incintă au fost găsite sute de baxuri de țigări, precum și o cantitate impresionantă de tutun, de ordinul tonelor.

Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, dosarul penal are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete, în multiple forme: producere, colectare, deținere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare.

De asemenea, ancheta vizează folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele utilizate legitim de alți comercianți, contrafacerea unei mărci, precum și punerea în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu una înregistrată pentru produse identice ori similare.

fabrica ilegala tigari TM 07 DIICOT jpeg
Imaginea 1/2: fabrica ilegala tigari TM 07 DIICOT jpeg
fabrica ilegala tigari TM 07 DIICOT jpeg
fabrica ilegala tigari TM 02 DIICOT jpeg
Citește și: O mașină care nu a oprit la semnalul polițiștilor din Botoșani a fost urmărită până în Suceava, unde s-a răsturnat. Ce au găsit oamenii legii

Conform anchetatorilor, gruparea ar fi devenit activă în luna ianuarie 2026, când, pe raza județului Timiș, s-ar fi constituit structura infracțională organizată pe trei niveluri distincte: decizional, operațional și logistic. Liderul ar fi coordonat întreaga activitate, membrii palierului operațional s-ar fi ocupat de producția efectivă, manipularea utilajelor și ambalarea țigaretelor, iar componenta logistică ar fi gestionat aprovizionarea cu materii prime, depozitarea și distribuția produselor către piața neagră.

Audierile persoanelor implicate urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

„Astăzi, 4 martie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, au pus în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară pe raza județului Timiş, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete, în modalitățile producere, colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare, folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant, contrafacerea unei mărci, precum și punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Din probele administrate până la acest moment, a rezultat faptul că, în cursul lunii ianuarie 2026, pe raza județului Timiș s-a cristalizat o grupare de criminalitate organizată, structurată pe trei paliere: decizie, producție, distribuție, în scopul obținerii de câștiguri mari prin alimentarea pieței negre a țigaretelor de contrabandă.

Pe parcursul cercetărilor a reieșit că liderul grupării, factorul decizional, coordonează activitatea de ansamblu, în timp ce palierul operațional este asigurat de ceilalți membri, care asigură activitatea de producția efectivă a țigaretelor, manipularea utilajelor și ambalarea produselor, al treilea eșalon, logistic, fiind asigurat de persoane implicate în aprovizionarea cu materii prime, depozitare și distribuție.

În urma perchezițiilor efectuate, într-o locație situată la periferia municipiului Timișoara a fost identificată o fabrică ilegală de țigarete, în funcțiune, sute de baxuri de țigarete și o cantitate de tutun, de ordinul tonelor”, a transmis DIICOT.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș, al polițiștilor de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, precum și al jandarmilor din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara, mai precizează aceeaşi sursă.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui
gandul.ro
image
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
mediafax.ro
image
Românul cu 14 proprietăți în Dubai, probleme în instanță cu Robert Negoiță. Motivul pentru care primarul i-a amendat firma
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Unde găseşti cel mai ieftin carburant în România: harta cu preţuri la motorină şi benzină
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS | Un pieton a fost prins sub roțile unei mașini, la Piața Romană
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Rachetă balistică lansată din Iran către Turcia. Răspunsul ferm al NATO
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria