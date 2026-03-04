Fabrică ilegală de țigări, descoperită la periferia Timișoarei. Cum era structurată reţeaua care alimenta piaţa neagră din vestul ţării

Descoperire de amploare la periferia Timișoarei: o fabrică ilegală de țigarete funcționa la capacitate maximă, cu stocuri impresionante de tone de tutun și ambalaje concepute astfel încât să imite mărci cunoscute.

Sursă video: DIICOT

Procurorii DIICOT și polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au descoperit la periferia oraşului Timişoara o fabrică ilegală de țigări. Ancheta vizează un grup infracțional structurat pe trei paliere, care ar fi alimentat piața neagră cu cantități importante de țigarete de contrabandă.

Procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiștii din cadrul Direcția de Investigare a Criminalității Economice și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, au descins miercuri, 4 martie 2026, în județul Timiș, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete.

→ Imaginea 1/3: fabrica ilegala tigari TM 02 DIICOT jpeg

Anchetatorii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, iar în urma descinderilor au identificat, la periferia municipiului Timișoara, o fabrică ilegală de țigarete aflată în funcțiune. În incintă au fost găsite sute de baxuri de țigări, precum și o cantitate impresionantă de tutun, de ordinul tonelor.

Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, dosarul penal are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete, în multiple forme: producere, colectare, deținere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare.

De asemenea, ancheta vizează folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele utilizate legitim de alți comercianți, contrafacerea unei mărci, precum și punerea în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu una înregistrată pentru produse identice ori similare.

→ Imaginea 1/2: fabrica ilegala tigari TM 07 DIICOT jpeg

Conform anchetatorilor, gruparea ar fi devenit activă în luna ianuarie 2026, când, pe raza județului Timiș, s-ar fi constituit structura infracțională organizată pe trei niveluri distincte: decizional, operațional și logistic. Liderul ar fi coordonat întreaga activitate, membrii palierului operațional s-ar fi ocupat de producția efectivă, manipularea utilajelor și ambalarea țigaretelor, iar componenta logistică ar fi gestionat aprovizionarea cu materii prime, depozitarea și distribuția produselor către piața neagră.

Audierile persoanelor implicate urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș, al polițiștilor de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, precum și al jandarmilor din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara, mai precizează aceeaşi sursă.