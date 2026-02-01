search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Împăduririle, blocate de interesele „mafiei subvențiilor”. Octavian Berceanu: „Pe terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor”

0
0
Publicat:

Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, susține că programele de împădurire din România rămân mult în urma ritmului tăierilor ilegale, în principal din cauza lipsei terenurilor puse la dispoziție de autoritățile locale și acuză existența unei „mafii a subvențiilor”.  

Berceanu atrage atenția asupra existenței unei „mafii a subvențiilor”. FOTO Shutterstock
Berceanu atrage atenția asupra existenței unei „mafii a subvențiilor”. FOTO Shutterstock

 Berceanu subliniază, într-un interviu pentru Digi 24, că presiunea politică și administrativă asupra primăriilor este aproape inexistentă, iar multe suprafețe degradate sunt menținute artificial în circuitul agricol pentru a genera subvenții.

„Împăduririle nu țin pasul cu tăierile ilegale, pentru că efectele acestor tăieri se acumulează de 30 de ani”, a declarat fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu în emisiunea „În fața ta”.

„Nu există nicio presiune din România pe primării să pună la dispoziție aceste terenuri”

Berceanu a amintit că, în discuțiile inițiale privind PNRR, România își propusese împădurirea a 56.000 de hectare, însă planul a fost construit fără ca statul să dețină terenurile necesare. „Nu s-a făcut niciun demers real pentru identificarea acestor suprafețe”, a subliniat el.

Fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu a adăugat”: „Noi de-abia vom putea împăduri 18.000, ca să avem așa niște numere. Terenurile sunt date de primării. Nu există nicio presiune din România pe primării să pună la dispoziție aceste terenuri, care sunt degradate total. De ce? Pentru că pe aceste terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor care iau subvenții de la APIA”.

 „Avem o mafie a subvențiilor”

Berceanu a atras atenția și asupra situației dramatice din sudul țării, explicând că  Oltenia,  pe care o numește „Sahara României”, e afectată secetă extremă.

„Nici pepenii nu mai cresc acolo, pentru că e mult prea multă secetă. Dune de 16, 18, 20 m înălțime, dune de nisip, dar primăvara vine cineva, aruncă din mână niște semințe și primesc niște subvenții. Nici măcar nu mai vin să recolteze, că nu au ce. Primesc niște subvenții în loc ca terenurile acelea să intre într-un program de împădurire. Aici iarăși avem o mafie a subvențiilor”.

Fostul comisar a comentat și situația actuală de la Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu.

„A venit pe un teren infertil. Majoritatea primarilor sunt de la PSD și PNL, iar strategia lipsește. Totul se face heirupist, în încercarea de a cheltui banii în ultimul moment”, a afirmat Berceanu.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
digi24.ro
image
Pacienții cu boli cronice sunt nemulțumiți de neplata primei zile de concediu medical. A fost lansată o petiție
stirileprotv.ro
image
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Alimentul consumat zilnic de români pe care un fotbalist de 38 de ani l-a eliminat din mesele sale: ”E mult mai bine fără!”
fanatik.ro
image
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin
observatornews.ro
image
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Cine este scutit de impozit în 2026: ce spune legea pentru casă şi teren
playtech.ro
image
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre Victor Pițurcă. Patronul FCSB-ului surprinde pe toată lumea: „N-am avut nicio ceartă cu el”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură: Dennis Man, OUT!
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
ANAF pregătește controale majore la persoanele fizice în următoarea perioadă. Șeful Fiscului a confirmat: Nu facem control pe rude
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Michael Schumacher foto Profimedia jpg
Vești nesperat de bune: Michael Shumacher, fostul pilot de Formula 1, nu mai e țintuit la pat!
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea