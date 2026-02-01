Împăduririle, blocate de interesele „mafiei subvențiilor”. Octavian Berceanu: „Pe terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor”

Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, susține că programele de împădurire din România rămân mult în urma ritmului tăierilor ilegale, în principal din cauza lipsei terenurilor puse la dispoziție de autoritățile locale și acuză existența unei „mafii a subvențiilor”.

Berceanu subliniază, într-un interviu pentru Digi 24, că presiunea politică și administrativă asupra primăriilor este aproape inexistentă, iar multe suprafețe degradate sunt menținute artificial în circuitul agricol pentru a genera subvenții.

„Împăduririle nu țin pasul cu tăierile ilegale, pentru că efectele acestor tăieri se acumulează de 30 de ani”, a declarat fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu în emisiunea „În fața ta”.

„Nu există nicio presiune din România pe primării să pună la dispoziție aceste terenuri”

Berceanu a amintit că, în discuțiile inițiale privind PNRR, România își propusese împădurirea a 56.000 de hectare, însă planul a fost construit fără ca statul să dețină terenurile necesare. „Nu s-a făcut niciun demers real pentru identificarea acestor suprafețe”, a subliniat el.

Fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu a adăugat”: „Noi de-abia vom putea împăduri 18.000, ca să avem așa niște numere. Terenurile sunt date de primării. Nu există nicio presiune din România pe primării să pună la dispoziție aceste terenuri, care sunt degradate total. De ce? Pentru că pe aceste terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor care iau subvenții de la APIA”.

„Avem o mafie a subvențiilor”

Berceanu a atras atenția și asupra situației dramatice din sudul țării, explicând că Oltenia, pe care o numește „Sahara României”, e afectată secetă extremă.

„Nici pepenii nu mai cresc acolo, pentru că e mult prea multă secetă. Dune de 16, 18, 20 m înălțime, dune de nisip, dar primăvara vine cineva, aruncă din mână niște semințe și primesc niște subvenții. Nici măcar nu mai vin să recolteze, că nu au ce. Primesc niște subvenții în loc ca terenurile acelea să intre într-un program de împădurire. Aici iarăși avem o mafie a subvențiilor”.

Fostul comisar a comentat și situația actuală de la Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu.

„A venit pe un teren infertil. Majoritatea primarilor sunt de la PSD și PNL, iar strategia lipsește. Totul se face heirupist, în încercarea de a cheltui banii în ultimul moment”, a afirmat Berceanu.