Site-ul Consiliului Județean Harghita a fost piratat. Ce pagini au vizat hackerii

Site-ul Consiliului Judeţean Harghita a fost piratat, iar conţinutul este indisponibil, a anunţat instituţia într-un comunicat de presă.

Chiar dacă atacul cibernetic a avut loc în data de 9 octombrie, situaţia a fost anunţată abia marţi, sursa citată precizând că specialiştii IT ai instituţiei lucrează pentru rezolvarea problemelor.

„Incidentele legate de securitatea informatică au devenit din ce în ce mai frecvente şi au căpătat o amploare din ce în ce mai mare. În funcţie de complexitatea lor pot provoca daune majore, necesitând eforturi pentru eliminarea vulnerabilităţilor şi consolidarea infrastructurii IT. La nivelul Consiliului Judeţean Harghita, specialiştii IT lucrează în permanenţă pentru a preveni şi combate atacurile cibernetice. Cu toate acestea, în 9 octombrie, a fost detectată piratarea site-ului principal al instituţiei, fiind afectată accesibilitatea mai multor subpagini: judetulharghita.ro, daune.judetulharghita.ro, litigii-hotare.judetulharghita.ro. Paginile menţionate au conţinutul temporar indisponibil pentru că specialiştii IT ai instituţiei se asigură că nu vor mai prezenta riscuri de securitate cibernetică şi pentru a putea fi din nou utilizate", se arată în comunicatul de presă.

Până la remedierea situaţiei, cei interesaţi sunt îndemnaţi să urmărească pagina de Facebook a instituţiei.

„Site-ul Consiliului Judeţean Harghita a fost creat cu scopul de a asigura transparenţa decizională şi diseminarea informaţiilor către cetăţenii judeţului, nefiind astfel afectate informaţii confidenţiale şi nici activitatea curentă a instituţiei. Până la remedierea situaţiei, cetăţenii pot urmări pagina de Facebook a instituţiei”, se precizează în comunicat.