Reforma Guvernului Bolojan, blocată în instanță: Tribunalul Covasna suspendă tăierile de posturi

Tribunalul Covasna a decis joi suspendarea ordinului emis de prefectul județului privind reducerea cu 30% a posturilor din primăriile locale, măsură prevăzută în OUG 7/2026, parte a reformei administrative promovate de Guvernul Bolojan. Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

Hotărârea a fost pronunțată după ce Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), alături de Asociația Comunelor din România, a contestat în instanță modul în care a fost pusă în aplicare actul normativ. Este vorba de suspendarea Ordinului Prefectului nr. 52/12 martie 2026, document care stabilea numărul maxim de posturi din administrațiile locale, în contextul reducerilor impuse la nivel național.

„Astăzi, 7 mai 2026, în dosarul nr. 377/119/2026, Tribunalul Covasna a admis cererea Sindicatului Național SCOR (în numele membrilor săi, dar și în interes public, în calitate de organism social interesat) și a Asociației Comunelor din România (în interesul public al comunelor din România, în calitate de organism social interesat) dispunând suspendarea Ordinului Prefectului județului Covasna nr. 52/12 martie 2026, prin care s-a stabilit și comunicat numărul maxim de posturi pentru fiecare primărie din județul Covasna, în aplicarea „reformei” din administrația publică locală prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, prin tăierea a 30% din posturi”, se arată într-un comunicat transmis de SCOR după decizie.

Sindicatul subliniază că „suspendarea este executorie de drept și rămâne valabilă până la soluționarea pe fond a cererii de anulare”, ceea ce înseamnă că produce efecte imediat, dar este valabilă până la decizia finală din proces.

„S-au aplicat tăieri suplimentare, din pix, ajungându-se în unele cazuri la primării cu doar 6–8 posturi”

Reprezentanții SCOR au acuzat că prefecturile au aplicat ordonanța într-un mod eronat, cumulând reduceri succesive și ignorând prevederile care protejau comunele mici.

Potrivit organizației, „s-au aplicat tăieri suplimentare, din pix, ajungându-se în unele cazuri la primării cu doar 6–8 posturi, ceea ce înseamnă practic blocarea funcționării acestora”.

În motivarea acțiunii, sindicatul și Asociația Comunelor au susținut că diminuările de personal au fost operate „abuziv și excesiv”, peste limitele stabilite de ordonanță, arătând că reducerea de 30% impusă de Guvern ar fi fost combinată cu o tăiere anterioară de 10%, ceea ce ar fi generat scăderi mult mai drastice decât cele prevăzute inițial.

În unele localități, aparatul administrativ ar fi ajuns să funcționeze cu doar câteva posturi, inclusiv cele de conducere, potrivi celor două organizații.

Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România a mai reclamat că implementarea reformei s-a făcut pe baza unor „clarificări” transmise de la nivel central, considerate a depăși cadrul legal, și că nu au fost respectate pragurile minime de personal pentru comune.

Judecătorii Tribunalului Covasna au apreciat că există indicii privind posibila nelegalitate a ordinului prefectului și au decis suspendarea acestuia până la soluționarea definitivă a cauzei. Instanța a reținut și riscul ca reducerea accelerată a personalului să afecteze funcționarea administrației locale. Hotărârea nu este definitivă, dar produce efecte imediat.