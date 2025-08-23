Video Doi copii, spulberați de un șofer neatent pe trecerea de pietoni. Momentul a fost filmat

Doi copii de 7 și 11 ani au fost loviți în plin de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni, la doar câțiva metri de casă. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Un șofer de 56 de ani a intrat în plin într-un grup de copii care traversau strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Evenimentul rutier a avut loc la Târgu Mureș.

Doi dintre copii, de 7, respectiv 11 ani, au fost loviți și proiectați aproape 10 metri în fața autoturismului.

"Am sunat la SMURD, am vorbit cu medicul de gardă. Cel mai grav are o ruptură de claviculă. Medicii estimează că în două ore vor fi externați. Deci nu sunt răniți grav", au declarat surse medicale.

Accidentul a fost surprins de o cameră video aflată pe o mașină care mergea în spate și din imagine se vede că șoferul de 56 de ani îi lovește violent, fără nicio tentativă de frânare.

Polițiștii din Mureș au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.