Video Doi copii din Mureș, căutați de salvatori după ce ar fi căzut în râu. Un elicopter SMURD a fost mobilizat

Doi copii ar fi căzut marți după-amiază, 21 iulie, în râul Mureș, în zona localității Cipău, județul Mureș. La fața locului a fost mobilizat un elicopter SMURD, care sprijină operațiunile de căutare și salvare.

Pompierii militari de la Detaşamentul Târnăveni, Punctul de Lucru Luduş şi Detaşamentul de Pompieri Târgu Mureş au fost solicitaţi să intervină, marţi după-amiază, pentru o misiune de căutare-salvare a doi copii care ar fi căzut în râul Mureş, în localitatea Cipău, scrie News.ro.

La locul intervenţiei au fost mobilizate o autospecială de intervenţie, două ambulanţe SMURD, trei autospeciale de primă intervenţie şi comandă, două bărci şi 13 militari. În sprijin se deplasează şi un echipaj de scafandri din cadrul ISU Bistriţa-Năsăud, format din patru militari.

De asemenea, un elicopter SMURD survolează zona pentru sprijinirea operaţiunilor de căutare-salvare a celor doi copii, a transmis ISU Mureş.

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