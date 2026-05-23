Sâmbătă, 23 Mai 2026
Minivacanță de 3 zile pentru români: Rusaliile și 1 Iunie aduc primul weekend prelungit al verii

Românii vor avea parte, la finalul lunii mai și începutul lunii iunie 2026, de un prim weekend prelungit al verii, format din trei zile libere consecutive, în contextul sărbătorii Rusaliilor și al Zilei Copilului.

Zile libere de Rusalii si 1 Iunie Foto: arhivă
Perioada 30 mai – iunie va aduce o minivacanță pentru cei mai mulți angajați care lucrează în regim obișnuit, de luni până vineri. Prima și a doua zi de Rusalii sunt marcate duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie, dată care coincide și cu Ziua Copilului, ambele fiind zile nelucrătoare stabilite prin lege.

Deși suprapunerea celor două sărbători nu generează o zi liberă suplimentară, angajații vor beneficia de un weekend prelungit format din sâmbătă, duminică și luni.

Salariații din domenii esențiale, precum sănătate, transporturi, ordine publică sau servicii de urgență, pot fi programați la lucru în această perioadă, urmând să primească timp liber compensatoriu sau sporuri salariale, conform legislației în vigoare.

În învățământul preuniversitar, începutul lunii iunie va aduce, de asemenea, o săptămână fragmentată. Luni, 1 iunie, cursurile sunt suspendate, iar vineri, 5 iunie, este marcată Ziua Învățătorului, zi liberă pentru elevi și profesori. Astfel, activitățile didactice se vor desfășura doar în zilele de marți, miercuri și joi.

Alte zile libere în 2026

Calendarul anului 2026 include în total 17 zile de sărbătoare legală.

Următoarea zi liberă importantă după Rusalii va fi 15 august –Adormirea Maicii Domnului, care va pica într-o zi de sâmbătă, fără a genera un weekend prelungit.

Finalul de an aduce însă noi perioade de zile libere, cu Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Ziua Națională a României (1 decembrie). 

