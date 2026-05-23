Sâmbătă, 23 Mai 2026
Video Pelerinaj de amploare la Șumuleu Ciuc. Sute de mii de credincioși așteptați la procesiunea de Rusaliile catolice

Numeroase grupuri de pelerini se îndreaptă, sâmbătă dimineață, către Șumuleu Ciuc, unde urmează să aibă loc tradiționala procesiune de Rusaliile catolice, considerată cea mai mare de acest tip din Europa Centrală și de Est.

Numeroase grupuri de pelerini se îndreaptă, sâmbătă dimineață, către Șumuleu Ciuc. FOTO: Agerpres

Pentru unii participanți, drumul spre locul pelerinajului a început cu săptămâni în urmă, aceștia parcurgând pe jos distanțe de sute sau chiar peste o mie de kilometri, pe traseul spiritual Via Mariae, care leagă Mariazell (Austria) de Șumuleu Ciuc.

„În fiecare an, persoane din mai multe țări urmează drumul spiritual Via Mariae, care începe în Mariazell, Austria, și traversează Europa Centrală, formând o «cruce» simbolică pe hartă, până la marea procesiune de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc”, se arată în relatarea evenimentului, notează Agerpres

Traseul depășește o mie de kilometri, iar pe drum se alătură și pelerini din Harghita, Mureș și Covasna, care aleg să parcurgă distanțe mai scurte, dar pe jos.

Mulți dintre credincioși spun că acest pelerinaj este un moment de reflecție și rugăciune, în care dificultățile drumului sunt depășite de convingerea spirituală.

„Chiar dacă drumul îi pune deseori la încercare, mai ales că în această săptămână a plouat și a fost frig, oamenii mărturisesc că simt că sunt ocrotiți de Fecioara Maria, cea care «îi cheamă și îi așteaptă la Șumuleu»”, relatează participanții.

Încă de la primele ore ale dimineții, Miercurea-Ciuc a fost animată de grupuri de pelerini care se îndreaptă spre locul procesiunii, unde se vor aduna credincioși din întreaga lume.

Autoritățile estimează o participare de aproximativ 300.000 de persoane, la eveniment fiind așteptați și oficiali din Ungaria, inclusiv președintele Sulyok Tamás și fostul președinte Áder János.

Un moment aparte al pelerinajului este sosirea grupurilor călare, în cadrul unui pelerinaj ecvestru dedicat episcopului Márton Áron, figură emblematică a comunității catolice din zonă.

„Sute de persoane au ajuns la Miercurea-Ciuc călare, într-un pelerinaj ecvestru dedicat episcopului Márton Áron”, se precizează în material.

De asemenea, mulți pelerini aduc panglici de rugăciune din partea celor care nu pot participa fizic la eveniment.

Organizatorii au pus la dispoziție și un tren turistic din Ungaria, iar alți participanți au sosit cu autoturisme și autocare, ceea ce a dus la o mobilizare logistică semnificativă în zonă.

O parte dintre credincioși respectă tradiția de a se opri mai întâi la catedrala franciscană din Șumuleu Ciuc, unde se roagă la statuia considerată făcătoare de minuni a Maicii Domnului, înainte de a urca spre altarul în aer liber.

Unii aleg traseul mai dificil, „Drumul Crucii”, cu 14 opriri simbolice, marcând suferințele lui Isus pe Golgota.

Autoritățile locale și Ordinul Franciscan au anunțat măsuri speciale de siguranță, cu puncte de prim ajutor, echipaje medicale, salvamontiști, voluntari și forțe sporite de ordine publică.

„La fața locului sunt organizate mai multe puncte de prim ajutor, unde se află echipaje medicale, precum și salvamontiști și voluntari de la Crucea Roșie”, se arată în informarea autorităților.

La eveniment participă aproximativ 300 de preoți, care vor asigura inclusiv spovedania credincioșilor.

Potrivit programului oficial, procesiunea către altarul în aer liber va începe la ora 10:30, iar liturghia solemnă este programată la 12:30, fiind oficiată de episcopul Székely János.

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc are o tradiție de aproape 460 de ani, fiind legat de evenimente istorice din anul 1567, când comunitatea locală și-ar fi păstrat credința în fața presiunilor religioase ale vremii.

În fiecare an, evenimentul reunește zeci și sute de mii de credincioși din România și din străinătate, transformând Șumuleu Ciuc într-unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj catolic din Europa Centrală și de Est.

