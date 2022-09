Vagoane cu cărbune, rămase fără frâne. Au deraiat în Gorj, pe drumul spre Complexul Energetic Oltenia

Mai multe vagoane încărcate cu cărbune au deraiat vineri, 9 septembrie, în județul Gorj, după ce sistemul de frânare nu a mai funcționat. Vagoanele transportau cărbune pentru Complexul Energetic Oltenia.

Accidentul a fost anunțat de deputatul USR Radu Miruță, pe pagina sa de Facebook: „Accident de munca cu încercare de mușamalizare astăzi în CE Oltenia, la Motru. O funie compusă din 16 vagoane, încărcată de cărbune care venea de la Roșiuța și mergea înspre triaj pentru formarea navetei, la Motru a deraiat. Locomotiva a rămas fără frâne, 5-7 vagoane au sărit de pe sine și sunt un morman de fiare, un mecanic a sărit, unul a rămas în locomotiva deraiată“.

„Nimeni nu are voie sa vorbească despre subiect“

Acesta a spus că nimeni nu are voie să vorbească despre acest accident: „Nimeni nu are voie sa vorbească despre subiect, nimeni nu are voie sa facă vreo poza la fata locului sub amenințarea desfacerii contractului de munca, totul se dorește mușamalizat. Linii uzate, locomotive și vagoane cu revizii adesea doar pe hârtie, contracte împărțite pe ochi frumoși, angajări pe criterii politice. Ministrul Virgil Popescu ne spunea acum 3 zile ca la CE Oltenia sunt cele mai bune condiții de lucru. A uitat sa menționeze ca doar pentru cei mufți la combinațiile din CEO“.

Nu s-au înregistrat victime

ITM Gorj a comunicat că nu s-au înregistrat victime. „Depozitul de cărbune Rosiuta a plecat un convoi format din 16 vagoane cu cărbune către stația CFU Motru pentru formarea unei navete. În dreptul localității Plostina, mecanicul de locomotiva a constatat ca sistemul de frânare nu mai funcționează corespunzător. Pentru evitarea unei situații periculoase mecanicul a solicitat impiegatului de mișcare trecerea convoiului pe o linie de evitare. Manevra a fost realizata în timp util dar, datorita faptului ca vagoanele erau încărcate în momentul în care locomotiva a atins tampoanele aceasta a ieșit de pe șine, fără a se răsturna, fiind avariate și câteva vagoane de lângă locomotivă. Niciunul dintre lucrători nu a fost accidentat evenimentul urmând sa fie cercetat ca incident feroviar“, precizează ITM Gorj.