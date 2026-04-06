Video Mașină de poliție în flăcări: „Unul dintre colegi se lupta singur cu focul, oamenii filmau”. Sindicatul Europol face acuzații. Poliția se apără

Sindicatul Europol a tras luni, 6 aprilie, un semnal de alarmă cu privire la starea tehnică precară a mașinilor de poliție, după ce o autospecială a luat foc duminică seara în trafic, pe o stradă din Iași. Reprezentanții organizației sindicale susțin că incidentul este consecința unei mentenanțe superficiale, cauzată de lipsa fondurilor.

Imaginile cu autospeciala cuprinsă de flăcări s-au răspândit rapid în mediul online. Europol a criticat reacția trecătorilor.

„Aseară, pe Bulevardul Bucium din Iași, o autospecială de poliție a fost cuprinsă de flăcări în plin trafic. Înregistrarea evenimentului s-a viralizat rapid în mediul online, însă ceea ce șochează nu este incendiul, ci lipsa totală de reacție a trecătorilor. În timp ce unul dintre colegii noștri se lupta singur cu focul, încercând să-l stingă cu un extinctor, oamenii fie au trecut nepăsători pe lângă el, fie au preferat să filmeze totul pentru rețelele de socializare, expunând chiar opinii care nu-i onorează. Este trist să constatăm că spiritul civic pare să fi dispărut cu desăvârșire. În loc să ajute într-un moment critic, mulți au ales să fie simpli spectatori, preocupați mai mult de like-uri, vizualizări și comentarii pline de răutate, decât de siguranța celorlalți”, a relatat, luni, pe Facebook, Sindicatul Europol.

Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au lichidat incendiul, însă autospeciala a fost degradată iremediabil.

„Mentenanța acestor vehicule este adesea superficială”

Organizația atrage atenția că ignorarea întreținerii flotei auto pune în pericol atât polițiștii, cât și siguranța publică.

„Un aspect la fel de grav, trecut prea ușor cu vederea, este starea tehnică precară a autospecialelor de poliție. Din cauza lipsei cronice de fonduri, mentenanța acestor vehicule este adesea superficială, iar problemele majore, precum cele la sistemul electric, sistemul de direcție, de rulare sau de frânare, sunt ignorate până devin pericole reale. Neglijența în întreținere flotei auto a unităților de poliție, nu doar că afectează eficiența sau imaginea instituției, ci pune în pericol viețile polițiștilor”, se mai arată în postare.

„Societatea în care trăim are nevoie de o trezire. Indiferența poate avea consecințe grave”

Sindicatul Europol a încheiat cu o concluzie amară:

„Incidentul arată că societatea în care trăim are nevoie de o trezire, de o reîntoarcere la valori autentice precum solidaritatea și ajutorul reciproc. Să nu uităm că indiferența poate avea consecințe grave, iar fiecare dintre noi ar trebui să fie parte din soluție, nu din problemă”.

Reacția Poliției Române

Centrul de Informare și Relații Publice al Poliției Române a reacționat, precizând că autospecialele aflate în dotarea instituției „sunt monitorizate permanent, supuse periodic verificărilor tehnice și lucrărilor de mentenanță, fiind întreprinse constant demersuri administrative pentru menținerea acestora într-o stare optimă de funcționare”.

Recomandarea fermă este ca persoanele aflate în apropiere să păstreze distanța”

În ceea ce privește incidentul în cauză, circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite în urma verificărilor tehnice de specialitate, transmite Poliția Română

„Totodată, reiterăm faptul că, în astfel de situații, siguranța cetățenilor este prioritară. Incendiile izbucnite la autovehicule pot deveni extrem de periculoase într-un timp foarte scurt, existând riscul extinderii focului, al producerii unor explozii sau al degajării de fum toxic, toate acestea putând pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate în apropiere. Din acest motiv, recomandarea fermă este ca persoanele aflate în apropiere să păstreze distanța față de locul incidentului și să evite apropierea, pentru a nu se expune unor riscuri și pentru a nu îngreuna intervenția echipajelor de urgență”, precizează Poliția, într-un comunicat.