Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Mașină de poliție în flăcări: „Unul dintre colegi se lupta singur cu focul, oamenii filmau". Sindicatul Europol face acuzații. Poliția se apără

Sindicatul Europol a tras luni, 6 aprilie, un semnal de alarmă cu privire la starea tehnică precară a mașinilor de poliție, după ce o autospecială a luat foc duminică seara în trafic, pe o stradă din Iași. Reprezentanții organizației sindicale susțin că incidentul este consecința unei mentenanțe superficiale, cauzată de lipsa fondurilor.

Imaginile cu autospeciala cuprinsă de flăcări s-au răspândit rapid în mediul online. Europol a criticat reacția trecătorilor.

„Aseară, pe Bulevardul Bucium din Iași, o autospecială de poliție a fost cuprinsă de flăcări în plin trafic. Înregistrarea evenimentului s-a viralizat rapid în mediul online, însă ceea ce șochează nu este incendiul, ci lipsa totală de reacție a trecătorilor. În timp ce unul dintre colegii noștri se lupta singur cu focul, încercând să-l stingă cu un extinctor, oamenii fie au trecut nepăsători pe lângă el, fie au preferat să filmeze totul pentru rețelele de socializare, expunând chiar opinii care nu-i onorează. Este trist să constatăm că spiritul civic pare să fi dispărut cu desăvârșire. În loc să ajute într-un moment critic, mulți au ales să fie simpli spectatori, preocupați mai mult de like-uri, vizualizări și comentarii pline de răutate, decât de siguranța celorlalți”, a relatat, luni, pe Facebook, Sindicatul Europol.

Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au lichidat incendiul, însă autospeciala a fost degradată iremediabil.

„Mentenanța acestor vehicule este adesea superficială”

Organizația atrage atenția că ignorarea întreținerii flotei auto pune în pericol atât polițiștii, cât și siguranța publică.

„Un aspect la fel de grav, trecut prea ușor cu vederea, este starea tehnică precară a autospecialelor de poliție. Din cauza lipsei cronice de fonduri, mentenanța acestor vehicule este adesea superficială, iar problemele majore, precum cele la sistemul electric, sistemul de direcție, de rulare sau de frânare, sunt ignorate până devin pericole reale. Neglijența în întreținere flotei auto a unităților de poliție, nu doar că afectează eficiența sau imaginea instituției, ci pune în pericol viețile polițiștilor”, se mai arată în postare.

Autospecială de poliție a fost cuprinsă de flăcări. FOTO captură video FB Europol
„Societatea în care trăim are nevoie de o trezire. Indiferența poate avea consecințe grave”

 Sindicatul Europol a încheiat cu o concluzie amară:

„Incidentul arată că societatea în care trăim are nevoie de o trezire, de o reîntoarcere la valori autentice precum solidaritatea și ajutorul reciproc. Să nu uităm că indiferența poate avea consecințe grave, iar fiecare dintre noi ar trebui să fie parte din soluție, nu din problemă”.

Reacția Poliției Române

Centrul de Informare și Relații Publice al Poliției Române a reacționat, precizând că autospecialele aflate în dotarea instituției „sunt monitorizate permanent, supuse periodic verificărilor tehnice și lucrărilor de mentenanță, fiind întreprinse constant demersuri administrative pentru menținerea acestora într-o stare optimă de funcționare”.

Recomandarea fermă este ca persoanele aflate în apropiere să păstreze distanța”

În ceea ce privește incidentul în cauză, circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite în urma verificărilor tehnice de specialitate, transmite Poliția Română

Totodată, reiterăm faptul că, în astfel de situații, siguranța cetățenilor este prioritară. Incendiile izbucnite la autovehicule pot deveni extrem de periculoase într-un timp foarte scurt, existând riscul extinderii focului, al producerii unor explozii sau al degajării de fum toxic, toate acestea putând pune în pericol integritatea fizică a persoanelor aflate în apropiere. Din acest motiv, recomandarea fermă este ca persoanele aflate în apropiere să păstreze distanța față de locul incidentului și să evite apropierea, pentru a nu se expune unor riscuri și pentru a nu îngreuna intervenția echipajelor de urgență”, precizează Poliția, într-un comunicat.

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”
stirileprotv.ro
image
La ce distanță de gardul casei trebuie preparat „grătarul” de Paște. Amenda poate ajunge și la 2.500 lei
gandul.ro
image
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
mediafax.ro
image
La ce prețuri se mai găsesc cazări pentru vacanța de Paște cu doar o săptămână înainte. Cât de afectat e turismul de criza carburanților: „Românii și-au schimbat obiceiul”
fanatik.ro
image
Scenariul „business class” la Poliția Română. IGPR alocă 300.000 de euro pentru bilete de avion: Somalia, Cuba și Vietnam, printre cele 164 de țări
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
observatornews.ro
image
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Cum poți plăti în rate facturile la gaz. Ghid complet pentru a scăpa de stresul costurilor mari într-o singură lună
playtech.ro
image
Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția vreo 3 și aseară?”
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Românul cu pensie de 25.488 lei. Top cele mai mari pensii speciale anunțate de CNPP
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
click.ro
image
„Doamne, ce reacție!” Laura Cosoi le-a spus fetițelor ce este „bebelușul din burtică”
click.ro
image
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
