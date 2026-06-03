Calea Văcărești intră în transformare: vor fi plantați sute de arbori și se anuță lucrări de modernizare

Primăria Sectorului 4 a anunțat continuarea lucrărilor de modernizare a Căii Văcărești, pe tronsonul dintre Pasajul Mihai Bravu și Piața Sudului, proiect care include amenajarea de spații verzi, extinderea trotuarelor și reorganizarea traficului.

Potrivit administrației locale, în prima etapă au fost reamenajate grădinile din jurul blocurilor, au fost plantate garduri vii și au fost înlocuiți arborii lipsă de pe aliniamentul stradal.

În perioada următoare, trotuarul de pe partea dreaptă a bulevardului, pe sensul de mers dinspre centrul orașului către Piața Sudului, va fi lărgit.

Proiectul prevede și amenajarea unor noi spații verzi în zona mediană a bulevardului, de-a lungul liniilor de tramvai. Potrivit Primăriei Sectorului 4, vor fi plantați peste 300 de arbori.

Noile amenajări vor include gazon, arbori și alte elemente peisagistice amplasate de-a lungul căii de rulare a tramvaielor, pe ambele sensuri de circulație.

Administrația locală susține că noile amenajări vor contribui la reducerea poluării, a disconfortului termic și a nivelului de zgomot din zonă.

Potrivit Primăriei Sectorului 4, arborii plantați vor fi exemplare mature, amplasate pe zona centrală a bulevardului. Autoritatea locală afirmă că aceștia vor contribui la reținerea particulelor de praf și a altor poluanți generați de traficul rutier.

Proiectul mai prevede crearea unui spațiu suplimentar pentru traficul rutier pe sensul de mers dinspre Tineretului către Piața Sudului, astfel încât mijloacele de transport în comun să poată utiliza exclusiv prima bandă de circulație.

Administrația locală precizează că modificarea este necesară deoarece autobuzele și celelalte mijloace de transport public sunt nevoite în prezent să circule pe banda a doua, din cauza autovehiculelor parcate la marginea carosabilului.

Potrivit Primăriei Sectorului 4, lucrările vor începe în perioada imediat următoare și ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestei veri.