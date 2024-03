Rampe și trotuare impracticabile pentru infirmi. Reședința de județ care ignoră nevoile celor cu dizabilități VIDEO

Cea mai mare parte a rampelor de acces în clădirile din municipiul Târgu Jiu sunt impracticabile. Persoanele aflate în scaun rulant nu pot să le utilizeze și, astfel, nu au acces la o serie de servicii, deși legea îi obligă pe deținătorii spațiilor să le ofere această facilitate.

„Mereu mă confrunt cu această situație. Eu sunt în scaunul rulant de 22 de ani. Doar câtea sedii bancare au accesibilizări funcționale. Multe rampe sunt prea abrupte. La farmacii nu există accesibilitate. La toaleta publică din Parcul Central din Târgu Jiu nu există accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități“, povestește Georgiana Andrițoiu, care se află în scaunul rulant de 22 de ani.

Aceasta a povestit că deplasarea prin orașul Târgu Jiu este o adevărată aventură: „Sunt trotuare fără accesibilitate. Am vrut să intru cu căruciorul electric și am căzut. M-am lovit la cap. Sunt nevoită să circul pe stradă între mașinile parcate și cele care circulă. Am fost de trei ori lovită. O dată am căzut pe spate și scaunul electric a fost avariat“.

Proiect cu fonduri europene

Un proiect desfășurat de Asociația „Be Teen“ din Târgu Jiu a scos la iveală faptul că în centrul Târgu Jiului există rampe de acces destinate persoanelor aflate în scaun rulant care sunt impracticabile. Președintele asociației afirmă că majoritatea sunt în această situație, acțiunea de identificare făcând parte dintr-un proiect european.

„Tinerii participanți în proiectul TNT POWER au lucrat astăzi pentru activitatea photovoice. Tinerii cu oportunități reduse și tinerii în scaun rulant trebuie să beneficieze de aceleași oportunități cu alți tineri de vârsta lor. Promovăm incluziunea socială, nediscriminarea și toleranța! Milităm pentru respectarea dreptului tinerilor de a avea acces în orice clădire. Proiectul TNT POWER cu accent pe participarea tinerilor este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+“, este mesajul transmis de Asociația „Be Teen“.

Rampe de acces inutile

Roxana Pistol, președintele Asociației „Be Teen“, susține că majoritatea rampelor din centrul municipiului Târgu Jiu, reședința de județ a Gorjului, nu pot fi folosite de persoanele cu dizabilități.

„Scopul este să facem o mapare a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse din Gorj, din mediul rural și urban. Una dintre activitățile din proiect se referă la photo-voice despre accesibilitățile în diferite instituții și clădiri pentru persoanele aflate în scaunul rulant. Scopul nostru este de a sensibiliza și de a conștientiza că problemele persoanelor cu dizabilități se acutizează prin lipsa acestor facilități“, arată Roxana.

Ea a mers la toate clădirile din centrul municipiului Târgu Jiu și a constatat că puține respectă norma asigurării accesibilizării. „Majoritatea rampelor sunt făcute doar pentru a fi prevăzute cu astfel de accesibilități, dar nu pot fi folosite. Multe dintre ele nu respectă gradul de înclinare, sunt prea înguste sau ajung către spațiu de unde nu se mai poate înainta“, spune Roxana Pistol.