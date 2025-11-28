search
Medic de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, concediat după moartea unui pacient transferat cu ambulanța

Un medic UPU-SMURD de la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu a fost concediat disciplinar în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanță, în timpul unui transfer între două clădiri ale unității medicale.

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu/FOTO: Facebook
Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu/FOTO: Facebook

Purtătorul de cuvânt al SJU Târgu-Jiu, Mihaela Țicleanu, a declarat că a fost finalizată cercetarea disciplinară în cazul pacientului decedat în ambulanță la începutul lunii noiembrie, comisia de cercetare disciplinară înaintând raportul managerului unității, scrie Agerpres.

Potrivit raportului, nu au fost respectate prevederile ordinului privind conducerea și organizarea UPU, în sensul că fișa UPU a fost întocmită incomplet de către medicul căruia i-a fost desfăcut disciplinar contractul de muncă.

De asemenea, nu au fost respectate prevederile procedurii interne operaționale privind Internarea - traseul pacientului internat - externarea, în sensul că medicul respectiv nu a contactat telefonic secția Neurologie în vederea consultului și nici secțiile ATI I și ATI II în vederea internării, fiind constatate deficiențe de comunicare între medicii de gardă.

Raportul arată că medicul nu a respectat regulile privind organizarea UPU/CPU, care cer ca pacienții în stare critică și ventilați să fie transferați la ATI după stabilizare.

UPU poate reține astfel de pacienți cel mult șase ore doar în situații temporare: lipsă de locuri la ATI, necesitatea unei ventilații de scurtă durată sau ventilație neinvazivă, după care se internează într-o secție a spitalului care nu deține mijloacele pentru ventilația neinvazivă.

Dacă un pacient are nevoie de ventilație mai mult de șase ore, acesta trebuie internat imediat la ATI sau transferat când se eliberează un loc.

Medicul nu a efectuat reconsultul solicitat de medicul UPU

Concluziile raportului au mai stabilit că medicul UPU-SMURD nu a respectat prevederile potrivit cărora are obligația „să realizeze responsabil și la nivel maxim de competență îndatoririle de serviciu, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului, fișei postului, procedurilor operaționale, precum și standardelor, procedurilor de lucru și altor prevederi legale ori interne, obligatorii pentru asigurarea calității serviciilor și aplicabile funcției pe care o ocupă în unitate”.

În același caz, s-a constatat că medicul de gardă medicină internă nu a efectuat reconsultul solicitat de medicul UPU.

„Ținând cont de concluziile cuprinse în raportul de cercetare disciplinară, managerul unității a decis aplicarea următoarelor sancțiuni: desfacerea disciplinară a Contractului individual de muncă (...) pentru medicul din UPU-SMURD, reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de trei luni (...) pentru medicul din Secția Medicină Internă II (medic de gardă la producerea evenimentului)”, a transmis Mihaela Țicleanu.

Medicul nu este la prima abatere

Medicul UPU-SMURD nu este la prima abatere, fiind sancționat disciplinar cu reducerea salariului de bază pe o durată de trei luni cu 10%, într-un alt caz.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Gorj au aplicat o amendă de 30.000 de lei la SJU Târgu Jiu în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanță, în timpul unui transfer între două clădiri ale unității medicale.

„Inspectorii sanitari din cadrul DSP Gorj s-au deplasat, în data de 5 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și la locația SJU Târgu Jiu din str. Progresului, în vederea efectuării verificărilor preliminare. S-au solicitat note de relații, documente medicale, precum și protocoalele și procedurile de lucru.

S-a constatat că nu se respectă prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor. Astfel, s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea de către conducerea spitalului a condițiilor minime privind organizarea, funcționarea și dotarea UPU”, arată o informare a DSP Gorj din 19 noiembrie.

De asemenea, polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după ce bărbatul de 78 de ani a decedat în timp ce era transportat cu ambulanța de la UPU a SJU Târgu Jiu către Spitalul 700.

Târgu-Jiu

