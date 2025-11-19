search
Spitalul din Târgu-Jiu, unde un pacient a decedat în timpul transferului cu ambulanța, amendat cu 30.000 de lei

Publicat:

Un bărbat de 78 de ani a decedat în ambulanţă în timpul transferului între două clădiri ale Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu, iar Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj a aplicat unităţii medicale o amendă de 30.000 de lei.

Un pacient a murit în timpul transferului între secțiile Spitalului din Târgu-Jiu FOTO: Facebook

Inspectorii sanitari din cadrul DSP Gorj s-au deplasat, în data de 5 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) şi la locaţia SJU Târgu Jiu din strada Progresului, în vederea efectuării verificărilor preliminare. S-au solicitat note de relaţii, documente medicale, precum şi protocoalele şi procedurile de lucru. S-a constatat că nu se respectă prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1706/2007, privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor. Astfel, s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea de către conducerea spitalului a condiţiilor minime privind organizarea, funcţionarea şi dotarea UPU”, se arată într-o informare a DSP Gorj, potrivit Agerpres.

Anchetă penală pentru ucidere din culpă

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după ce bărbatul a murit în timpul transportului cu ambulanţa de la UPU a SJU Târgu Jiu către Spitalul 700. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, incidentul a avut loc în urmă cu două săptămâni, iar poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi direct de reprezentanţii spitalului.

În urma examinării vizuale a cadavrului, acesta nu prezenta leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului şi membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

Comisie de cercetare disciplinară la SJU Târgu Jiu

La nivelul spitalului, conducerea a constituit o comisie de cercetare disciplinară pentru a analiza cazul. „Conducerea unităţii a fost sesizată, în data de 5 noiembrie, de un medic din UPU despre cazul pacientului de 78 de ani, prezentat în data de 4 noiembrie la UPU-SMURD şi care ulterior a decedat în ambulanţă. Despre caz au fost anunţaţi şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. Prin dispoziţia managerului, la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară, care să analizeze aspectele sesizate de medicul din UPU. Procedurile de cercetare sunt în derulare”, a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Ţicleanu.

Târgu-Jiu

