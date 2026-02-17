În Ucraina a fost formată o escadrilă de F-16 cu piloți străini

Veterani ai forțelor aeriene din Statele Unite și Țările de Jos întăresc capacitățile avioanelor F-16 operate de Ucraina, în contextul intensificării atacurilor aeriene asupra regiunii Kiev.

Potrivit publicației Intelligence Online, Forțele Aeriene ale Ucrainei au constituit, în ultimele săptămâni și fără anunț public, o escadrilă internațională destinată operării noilor avioane de vânătoare F-16 Fighting Falcon. Unitatea reunește piloți ucraineni și veterani occidentali, inclusiv foști membri ai United States Air Force și ai Royal Netherlands Air Force.

Rol central în apărarea regiunii Kiev

Noua escadrilă a devenit rapid un element esențial al apărării antiaeriene în zona capitalei, supusă frecvent atacurilor cu rachete și drone. Ea face parte din procesul gradual de consolidare a flotei de F-16 furnizate Ucrainei de partenerii occidentali.

Spre deosebire de piloții ucraineni, integrați în structura militară obișnuită, aviatorii occidentali – care nu se mai află în serviciu activ în armatele lor naționale – operează pe baza unor contracte temporare. Statutul lor este comparabil cu cel al contractorilor specializați.

Contractele prevăd rotații de șase luni, cu posibilitatea prelungirii în funcție de necesitățile operaționale. Aceștia nu dețin grade oficiale în cadrul armatei ucrainene și nu apar în listele publice ale personalului militar.

Misiuni zilnice de interceptare

Escadrila desfășoară aproape zilnic misiuni de apărare aeriană strategică, având ca obiectiv interceptarea rachetelor de croazieră, inclusiv Kalibr și H-101, precum și a dronelor de tip Geran-5, utilizate în atacuri asupra infrastructurii energetice și a centrelor urbane.

Avioanele F-16 sunt folosite pentru patrulare, adesea pe timp de noapte, pentru a extinde acoperirea radar și a reduce timpul de reacție într-un spațiu aerian caracterizat de un volum ridicat de semnale și de activități de război electronic.

Expertiză tehnologică avansată

Cea mai semnificativă contribuție a veteranilor străini este însă experiența lor în utilizarea senzorilor de înaltă tehnologie.

Un element central îl reprezintă containerul extern de ochire și desemnare a țintelor Sniper, produs de Lockheed Martin. Acesta este un sistem electro-optic și infraroșu de mare precizie, care permite identificarea țintelor la distanțe mari, urmărirea obiectivelor rapide și operarea în condiții meteorologice dificile.

Surse apropiate Statului Major ucrainean afirmă că, deși echipajele ucrainene aveau cunoștințe teoretice despre această tehnologie, le lipsea experiența practică acumulată în ani de instruire și misiuni reale cu sisteme occidentale similare.

Piloții americani implicați în unitate au efectuat numeroase misiuni de luptă în Afganistan, iar unul dintre ei s-a aflat în misiune în Orientul Mijlociu înainte de a ajunge în Ucraina. Din partea olandeză, mai mulți aviatori sunt absolvenți ai unor școli europene de elită în domeniul luptei aeriene, recunoscute pentru pregătirea avansată în interceptare și război aerian modern.