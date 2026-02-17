Moscova amenință cu un răspuns dur la sechestrarea vaselor rusești: „Vor încerca să blocheze accesul țării noastre la mări”

Rusia ar putea desfășura forțele sale militar-maritime pentru a preveni ca puterile europene să sechestreze vase rusești și ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navelor europene dacă astfel de confiscări vor avea loc, a avertizat un oficial de la Moscova.

Declarația a fost făcută marți de Nikolai Patrușev, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, în cadrul unor comentarii pentru presa de la Moscova. Reprezentantul Kremlinului a criticat acțiunile occidentale împotriva navelor rusești, pe fondul sancțiunilor impuse de Occident după invadarea Ucrainei, relatează Reuters.

Statele occidentale au impus peste 30.000 de sancțiuni pentru a izola Rusia de comerțul global și pentru a paraliza finanțele Moscovei din cauza războiului din Ucraina, inclusiv încercări de a bloca petrolierele suspectate că transportă țiței rusesc sau de a sechestra astfel de nave.

În ianuarie, Statele Unite au sechestrat un petrolier sub pavilion rusesc în cadrul eforturilor de a reduce exporturile de petrol din Venezuela. Președintele Putin a calificat aceste acțiuni drept acte de piraterie.

Nikolai Patrușev a afirmat că, dacă nu se va oferi un răspuns ferm, Marea Britanie, Franța și chiar statele baltice ar putea deveni atât de „arogante” încât să încerce să blocheze accesul Rusiei la mări, în special în bazinul Atlanticului.

„Dacă nu le dăm un răspuns dur, atunci în curând britanicii, francezii și chiar și balticii (națiunile baltice) vor deveni atât de aroganți încât vor încerca să blocheze accesul țării noastre la mări, cel puțin în bazinul Oceanului Atlantic”, a declarat Patrușev.

El a subliniat că, pentru a garanta siguranța navigației rusești, este necesară prezența permanentă a unor forțe navale substanțiale în principalele zone maritime, inclusiv în regiuni îndepărtate de Rusia.