Primarul Capitalei propune majorarea chiriilor pentru locuințele AFI după aproape 20 de ani. Reacția lui Ciucu la prețurile actuale: „Trebuie să facem ceea ce este corect”

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că va iniția un proiect de majorare a chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuințe gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (AFI), în condițiile în care acestea nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani.

„Nu știu cine ocupă aceste apartamente (...), dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor”, a afirmat primarul.

Edilul a precizat că anul trecut AFI a încasat din chirii aproximativ 50 de milioane de lei, iar în urma actualizărilor estimează că suma se va ridica la 500 de milioane de lei.

„Voi continua să vin cu măsuri prin care să valorificăm activele Bucureștiului, chiar dacă ele nu sunt populare și înseamnă voturi mai puține”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Primarul a detaliat motivele deciziei într-o postare pe pagina sa de Facebook: „Treaba mea ca primar este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci. De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru 'locuințele convenabile' pe care le administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI). Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani!”

Ciprian Ciucu a oferit și exemple concrete ale noilor tarife: pentru un apartament cu o cameră, chiria actuală este de 115 lei pentru circa 35 de metri pătrați, urmând ca după actualizare să ajungă la 980 de lei în zona A (zona centrală) și 560 de lei în zona C. Pentru un apartament cu două camere, chiria actuală este de 147 lei pentru 56 de metri pătrați, iar după actualizare va fi de 1.568 de lei în zona A și 896 de lei în zona C. În cazul locuințelor cu trei camere, chiria este în prezent de 171 lei pentru 70 de metri pătrați, urmând ca după actualizare să ajungă la 1.960 de lei în zona A și 1.120 de lei în zona C.

„Să fie mai clar despre ce vorbim... Acum, prețul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat. Nu știu cine ocupă aceste apartamente, nu știu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urmă cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor”, a subliniat primarul.

Potrivit lui Ciucu, este vorba despre 4.050 de astfel de locuințe.

„Nu este deloc puțin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi! Voi continua să vin cu măsuri prin care să valorificăm activele Bucureștiului, chiar dacă ele nu sunt populare și înseamnă voturi mai puține. Trebuie să facem ceea ce este corect să facem pentru orașul nostru!”, a încheiat edilul.