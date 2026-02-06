Medic din Ploiești, sancționat după ce a sunat la 112 să reclame un pacient agresiv

Un medic oftalmolog de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești a apelat numărul unic de urgență 112, reclamând comportamentul agresiv al unui pacient. Deși personalul medical a reclamat injurii și amenințări, polițiștii ajunși la fața locului au constatat că situația fusese deja calmata, motiv pentru care doctorița a fost sancționată cu avertisment pentru apel nejustificat, potrivit Observatorul Prahovean.

Incidentul s-a produs pe 2 februarie, în timpul programului de consultații. Medicul și o asistentă susțin că pacientul a devenit recalcitrant în momentul în care i s-au cerut actele necesare pentru consultație – cartea de identitate și cardul de sănătate. Bărbatul ar fi ridicat tonul, ar fi adresat jigniri personalului și ar fi insistat să fie consultat cu prioritate, în ciuda faptului că o pacientă însărcinată se afla înaintea lui.

Într-o notă explicativă transmisă conducerii spitalului, medicul a arătat că pacientul ar fi amenințat invocând diverse relații și ar fi acuzat personalul că îi folosește datele personale în mod nejustificat. De asemenea, doctorița a menționat că, în timpul consultației, a simțit halenă alcoolică, aspect pe care l-a pus în legătură cu comportamentul agresiv al bărbatului.

Reprezentanții IPJ Prahova au precizat că, la sosirea echipajului de poliție, conflictul nu mai era în desfășurare, astfel că apelul la 112 a fost considerat nejustificat, fiind aplicată sancțiunea cu avertisment.